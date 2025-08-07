  1. Realting.com
Nowe budynki na sprzedaż w Paralimni Deyneia Municipality

Paralimni
11
Protaras
5
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Cypr
od
$191,928
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
📍 Parlament, Cypr 124; Zakończenie budowy: lipiec 2027Idealnym projektem do życia, wypoczynku i inwestycji jest Niero City Apartments w samym sercu Paralimni.Nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 7 minut od plaż Kapparis i Novaya Marina Paralimni, a także 10 minut od słynnej Fig Tree Bay w…
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Paralimni, Cypr
od
$273,925
Powierzchnia 81–83 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Niero City Apartments oferuje unikalną mieszankę nowoczesnego życia miejskiego i przybrzeżnego spokoju w samym sercu Paralimni, zaledwie kilka minut od oszałamiających plaż Protaras. Ten butik development oferuje 15 eleganckie 1-3 pokojowe apartamenty z otwartymi układami, ekspansywne balkon…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
81.0 – 83.0
276,167 – 355,405
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Paralimni, Cypr
od
$724,680
Powierzchnia 369 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Faza Almaria D jest najnowszą fazą prestiżowych Almaria Villas w Pernerze, zaledwie 610 m od morza. Rozwój oferuje przestronne 4-5 pokojowe wille z prywatnymi basenami na działkach o powierzchni 330 m ². Nowoczesna architektura, wykończenia premium, panoramiczne widoki na morze i prywatność.…
Stowarzyszenie
BitProperty
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Paralimni, Cypr
od
$666,238
Powierzchnia 241 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Olivia Villas oferuje nowoczesne 3-pokojowe wille z prywatnymi basenami, zaledwie 700 m od plaży Marlita w południowej części Pernera. Z powierzchniami o powierzchni do 156 m ² i powierzchni do 353 m ² każda willa posiada wnętrza open- plan, wykończenia premium, prywatny parking dla dwóch sa…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Kapparis, Cypr
od
$280,521
Powierzchnia 89–107 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lunae Residences to butikowy rozwój pięciu nowoczesnych apartamentów w Kapparis, zaledwie 600 m od plaży Ayia Triada i 300 m od sklepów i restauracji. Tylko dwa apartamenty na piętrze i luksusowy apartament na najwyższym poziomie, projekt oferuje prywatność, naturalne światło i eleganckie ży…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
89.0
279,663
Mieszkanie 3 pokoi
106.7
302,967
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Kapparis, Cypr
od
$3,89M
Powierzchnia 1 325 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Semera Villas to ekskluzywny rozwój w samym sercu dzielnicy Kapparis Ayia Napa, zaledwie kilka kroków od plaży Malama i tętniącej życiem ulicy głównej. Każda willa oferuje nowoczesną architekturę, wykończenia premium i prywatny basen, zaprojektowany z ziemistych ton i naturalnych materiałów …
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Paralimni, Cypr
od
$759,745
Powierzchnia 335–452 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ariel Residences to nowoczesna strzeżona społeczność 3-pokojowych willi z prywatnymi basenami, położona zaledwie 520 m od plaży Ayia Triada i 2 km od nowej Paralimni Marina. Z działkami o powierzchni od 297 do 452 m ², wykończeniami najwyższej jakości oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu skl…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Kapparis, Cypr
od
$233,768
Powierzchnia 90–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nour Residences jest nowoczesnym mieszkaniem w samym sercu Paralimni, zaledwie 600 m od centrum miasta i 3,2 km od plaży. Oferując przestronne apartamenty 2-3 sypialnie z high- end wykończenia i bezpieczeństwa falistego, projekt jest doskonale położony w pobliżu sklepów, szkół i restauracji …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
89.8
233,052
Mieszkanie 3 pokoi
136.7
291,315
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Kapparis, Cypr
od
$273,049
Powierzchnia 68–117 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Amaya Residences to stylowa, strzeżona społeczność w Kapplis- Paralimni, oferująca 1 i 2-pokojowe apartamenty z wysokim wykończeniem i wspólnym basenem. Położony zaledwie 1,2 km od plaż Ayia Triada i Malama, a w pobliżu nowego Paralimni Marina, łączy urok wybrzeża z nowoczesną wygodą. Sklepy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.7
273,836
Mieszkanie 2 pokoi
117.0
355,405
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Paralimni, Cypr
od
$800,655
Powierzchnia 99 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Fig Tree Residences to zamknięty kompleks apartamentowy zaledwie 250 m od ikonicznej Fig Tree Bay w Protaras. Oferuje przestronne 2-3 sypialnie z nowoczesną architekturą, wysokiej jakości wykończenia, wspólny basen i terenów zielonych. Idealnie położony w pobliżu sklepów, restauracji i centr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.4
798,201
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Paralimni, Cypr
od
$847,408
Powierzchnia 415–452 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Alaya Eco Friendly Residence jest kolekcją nowoczesnych willi z 4 sypialniami położonych na skraju Parku Narodowego Cape Greco, zaledwie 600 m od plaży Konnos. Każda willa łączy równowagę z luksusem i oferuje panoramiczne widoki na morze i przyrodę, prywatne baseny i przestronne działki od 4…
Stowarzyszenie
BitProperty
