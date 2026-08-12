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Wille nad morzem na sprzedaż w Cypr

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Pafos
150
Larnaka
21
Peyia
303
Ajia Napa
63
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80 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Szósta sypialnia sanktuarium wyrafinowanej elegancji. Z zamiatającymi widokami panoramicznym…
$1,26M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 525 m²
Niezrównane doświadczenie życiowe, chwaląc się hojnym 525 m ² powierzchni mieszkalnej ustawi…
$3,43M
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,46M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Luksusowy Smart Home z widokiem na morze panoramiczne Cechy własności: Sypialnie: 6 przestro…
$5,16M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Opis własności Odkryj tę elegancką i wyjątkowo przestronną willę z 4 sypialniami, doskonale…
$3,42M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Luksusowy Ultra nowoczesna 4 sypialnia willa znajduje się w Agios Tychonas obszarze Limassol…
$3,72M
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Willa w Pissouri Municipality, Cypr
Willa
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania luksusowej willi w pięknej, cichej i bardzo sought- after wsi…
$1,37M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ten wybitny obiekt został zbudowany do bardzo wysokich specyfikacji i oferuje prywatność, mo…
$6,88M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$668,428
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 465 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami, z dodatkowym pokojem dla pokojówek, znajduje się w c…
$3,44M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$505,650
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 670 m²
Ten wspaniały obiekt został zbudowany w bardzo wysokich specyfikacjach i oferuje panoramiczn…
$4,93M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$3,11M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Key- Ready Luksusowa Willa na sprzedaż w Sea Caves, Peyia, Pafos Przedstawiamy tę oszałamia…
$1,74M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
PLOT SIZE: 1234 SQM VILLA SIZE: 370 SQM ELEWACJA PLOT: 240 M nad poziomem morza Dwie podłogi…
$6,31M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$528,739
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$3,11M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Oddzielony narożnik 5 sypialnia Willa w poszukiwanej lokalizacji Agios Athanasios, w łatwy d…
$1,26M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
W prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas, ta wyjątkowa nowoczesna rezydencja oferuje luksusowe…
$2,24M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 150 m²
Odkryj niezwykłą rezydencję w prestiżowej enklawie mieszkalnej Paniotis, jednym z najbardzie…
$7,87M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piękna willa z 5 sypialniami z pięknymi widokami na morze z wszystkich poziomów. Położony w…
$892,338
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,48M
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Parametry nieruchomości w Cypr

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