  2. Cypr
  3. Larnaka
  4. Kompleks mieszkalny EOS

Kompleks mieszkalny EOS

Larnaka, Cypr
od
$283,033
BTC
3.3666256
ETH
176.4592409
USDT
279 830.7075521
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
Adres
Opcje
Opis
Mieszkania
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27410
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Larnaka
  • Miasto
    Larnaka

O kompleksie

Eos to nowy projekt mieszkaniowy Adwan Real Estate, usytuowany w samym sercu Larnaca na cichej ulicy naprzeciwko kompleksu Helios. Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem życiem miasta a spokojnym wyjazdem. Rozwój składa się z zaledwie 8 przestronnych apartamentów z 1 lub 2 sypialniami, pokryte werandy, parking i magazyny. W odległości spaceru znajdują się Finikoudes Beach, Ermou Street z jego najlepszych sklepów i restauracji, szkół i zabytków. Zainspirowany przez grecką boginię świtu, Eos uosabia światło, spokój i śródziemnomorskie piękno. Zakończenie działań planowane jest na grudzień 2027 r.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 72.0 – 101.0
Cena za m², USD 3,931 – 3,990
Cena mieszkania, USD 283,033 – 403,002

Lokalizacja na mapie

Larnaka, Cypr

