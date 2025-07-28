Kompleks mieszkalny EOS

Eos to nowy projekt mieszkaniowy Adwan Real Estate, usytuowany w samym sercu Larnaca na cichej ulicy naprzeciwko kompleksu Helios. Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem życiem miasta a spokojnym wyjazdem. Rozwój składa się z zaledwie 8 przestronnych apartamentów z 1 lub 2 sypialniami, pokryte werandy, parking i magazyny. W odległości spaceru znajdują się Finikoudes Beach, Ermou Street z jego najlepszych sklepów i restauracji, szkół i zabytków. Zainspirowany przez grecką boginię świtu, Eos uosabia światło, spokój i śródziemnomorskie piękno. Zakończenie działań planowane jest na grudzień 2027 r.