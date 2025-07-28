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Kompleks mieszkalny Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Limassol District, Cypr
od
$456,465
BTC
5.4295642
ETH
284.5866749
USDT
451 300.1992199
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
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ID: 38184
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Limassol District

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Olivea Residences Limassol engy124; Cypr

Olivea Residences to projekt butikowy składający się tylko z 10 nowoczesnych apartamentów zlokalizowanych w tętniącej życiem okolicy Agios Ioannis, Limassol.

Cena: 399,000 EUR + VAT

Apartament ten kwalifikuje się do stałego pobytu na południowym Cyprze (procedura przyspieszona).

Charakterystyka apartamentu

  • Planowanie - 2 + 1
  • Powierzchnia całkowita: 132 m2
  • Obszar wewnętrzny - 78 m2
  • Weranda pokryta - 15 m2
  • Przestronny taras na dachu - 39 m2 (możliwość montażu jacuzzi)
  • Miejsce parkingowe i spiżarnia wliczone


Dochody z wynajmu (szacunki):

  • Długoterminowe: 2,450 EUR / mo → 29,400 EUR / rok (~ 7,3%)
  • Gwarantowane (z pakietem mebli): €1,850 / miesiąc → €22,200 / rok (~ 5,5%)

Zyski kapitałowe:

  • Oczekiwany wzrost kosztów - + 20- 30% do czasu realizacji projektu

Przewidywana cena po budowie: 520,000 EUR - 550,000 EUR +

Lokalizacja:

  • 1 km do plaży
  • W promieniu 1 km do supermarketów, kawiarni, szkół, transportu
  • Kilka minut od Limassol Marina i Starego Miasta
  • Wygodny dostęp do głównych autostrad miejskich i centrów biznesowych

Agios Ioannis, Limassol jest dynamicznym obszarem w centrum miasta, zaledwie 1 km od morza, w pobliżu Limassol Marina, Stare Miasto, szkoły, uniwersytety, sklepy, kawiarnie i przystanki transportowe. Łatwy dostęp do centrów biznesowych i głównych dróg.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Limassol District, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
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$456,465
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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