Kompleks mieszkalny Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Olivea Residences Limassol engy124; Cypr
Olivea Residences to projekt butikowy składający się tylko z 10 nowoczesnych apartamentów zlokalizowanych w tętniącej życiem okolicy Agios Ioannis, Limassol.
Cena: 399,000 EUR + VAT
Apartament ten kwalifikuje się do stałego pobytu na południowym Cyprze (procedura przyspieszona).
Charakterystyka apartamentu
Dochody z wynajmu (szacunki):
Zyski kapitałowe:
Przewidywana cena po budowie: 520,000 EUR - 550,000 EUR +
Lokalizacja:
Agios Ioannis, Limassol jest dynamicznym obszarem w centrum miasta, zaledwie 1 km od morza, w pobliżu Limassol Marina, Stare Miasto, szkoły, uniwersytety, sklepy, kawiarnie i przystanki transportowe. Łatwy dostęp do centrów biznesowych i głównych dróg.
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