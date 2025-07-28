Kompleks mieszkalny Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Olivea Residences Limassol engy124; Cypr

Olivea Residences to projekt butikowy składający się tylko z 10 nowoczesnych apartamentów zlokalizowanych w tętniącej życiem okolicy Agios Ioannis, Limassol.

Cena: 399,000 EUR + VAT

Apartament ten kwalifikuje się do stałego pobytu na południowym Cyprze (procedura przyspieszona).

Charakterystyka apartamentu

Planowanie - 2 + 1

Powierzchnia całkowita: 132 m2

Obszar wewnętrzny - 78 m2

Weranda pokryta - 15 m2

Przestronny taras na dachu - 39 m2 (możliwość montażu jacuzzi)

Miejsce parkingowe i spiżarnia wliczone



Dochody z wynajmu (szacunki):

Długoterminowe: 2,450 EUR / mo → 29,400 EUR / rok (~ 7,3%)

Gwarantowane (z pakietem mebli): €1,850 / miesiąc → €22,200 / rok (~ 5,5%)

Zyski kapitałowe:

Oczekiwany wzrost kosztów - + 20- 30% do czasu realizacji projektu

Przewidywana cena po budowie: 520,000 EUR - 550,000 EUR +



Lokalizacja:

1 km do plaży

W promieniu 1 km do supermarketów, kawiarni, szkół, transportu

Kilka minut od Limassol Marina i Starego Miasta

Wygodny dostęp do głównych autostrad miejskich i centrów biznesowych

Agios Ioannis, Limassol jest dynamicznym obszarem w centrum miasta, zaledwie 1 km od morza, w pobliżu Limassol Marina, Stare Miasto, szkoły, uniwersytety, sklepy, kawiarnie i przystanki transportowe. Łatwy dostęp do centrów biznesowych i głównych dróg.

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