  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Paralimni
  4. Kompleks mieszkalny Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Kompleks mieszkalny Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Kapparis, Cypr
od
$234,536
BTC
2.7897641
ETH
146.2234662
USDT
231 882.5343939
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9 1
Zostawić wniosek
ID: 27997
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Famagusta
  • Miasteczko
    Paralimni
  • Wioska
    Kapparis

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Blue View Lifestyle Apartments w Kapparis to właściwa okolica dla Ciebie i Twojej rodziny, z podświetlonymi niestandardowymi apartamentami, z których niektóre są lokatorami. Główną cechą projektu jest jednak okrągły basen o kształcie z wielkim zestawem szerokiej oferty pływackich apartamentów. Cecha, która sprawia, że ten majątek wyjątkowy na wiele sposobów. Zaprojektowany przez nostalgiczną teorię projektowania, nowatorskie miejsce wewnątrz tych dobrze rozwiniętych terenów krajobrazowych zaprasza mieszkańców i odwiedzających. Niemniej jednak istnieją elementy konstrukcyjne do cięcia krawędzi, najnowocześniejszy basen i inne krótkowzroczne materiały co stwierdzenie ekstrawagancji. Przyjmując do rozpoznawalnych rodzin i osób, które cenią prywatność i specjalny styl życia, Blue View łączy dobrobyt, wypoczynek i przyjemne środowisko wakacyjne. Wreszcie, ale nie mniej ważne, projekt oferuje wspaniałe widoki na morze na wybrzeże Famagusta i przekazuje specjalne spotkanie każdemu z jego unikalnych mieszkańców.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 80.0
Cena za m², USD 3,562
Cena mieszkania, USD 284,962

Lokalizacja na mapie

Kapparis, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$2,79M
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Konia, Cypr
od
$516,648
Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Famagusta, Cypr
od
$183,723
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Kapparis, Cypr
od
$273,049
Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Pafos, Cypr
od
$402,546
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Cypr
od
$234,536
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 61–86 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wprowadzenie naszego nowego projektu w tętniącym życiem sercu Pafos, oferującego niezrównaną wygodę i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień. W budynku znajduje się 12 przestronnych apartamentów dwupokojowych i 8 stylowych jednopokojowych. Dwupokojowe apartamenty są idealne dla ro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
86.0
410,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Yeroskipou, Cypr
od
$1,15M
Powierzchnia 480 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Santa Maria - Nowoczesna 4-sypialnia Villa z panoramicznymi widokiem na morze w Yeroskipou, PafosTa luksusowa willa posiada 4 sypialnie i 3 łazienki, znajduje się w najbardziej prestiżowej części Yeroskipou z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze rozciągającym się od lotniska Pafos…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Yeroskipou, Cypr
od
$264,090
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Atrium to projekt łączący w sobie bezpieczeństwo, trwałość i najnowocześniejszą technologię dla nowoczesnego, komfortowego życia. Posiada całodobową ochronę, systemy nadzoru, podziemny parking, tereny zielone, siłownię, pełną dostępność i środki redukcji hałasu. Innowacyjne materiały, inteli…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0
279,849
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje