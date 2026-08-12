Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Komercyjne
  4. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Cypr

;
Pafos
19
Larnaka
13
Limassol
76
Nikozja
32
Pokaż więcej
Sklep Usuwać
Wyczyść
197 obiektów total found
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$138,555
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$254,017
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne apartamenty z ob…
$604,138
Zostaw prośbę
TekceTekce
Sklep 300 m² w Pafos, Cypr
Sklep 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Odkryj wyjątkową okazję biznesową w jednym z najbardziej tętniących życiem węzłów handlowych…
$1,42M
Zostaw prośbę
Sklep w Palodeia, Cypr
Sklep
Palodeia, Cypr
Liczba kondygnacji 2
Sklep handlowy - przestrzeń sprzedaży detalicznej w Palodii (Bloki A & B) Ten sklep jest czę…
$371,670
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 175 m² w Limassol, Cypr
Sklep 175 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 175 m²
Rozszerzamy nasze portfolio komercyjne o pozazdroszczenia projektu w samym sercu miasta. Poł…
$3,31M
Zostaw prośbę
Sklep 72 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 72 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 72 m²
Piękna pozycja w Geroskipou do posiadania sklepu. Zewnętrzne cechy to ogrody, duże tarasy s…
$114,080
Zostaw prośbę
Sklep 298 m² w Polis, Cypr
Sklep 298 m²
Polis, Cypr
Powierzchnia 298 m²
Sklep na parterze budynku α mieszanego w Polis Chrysohous, Pafos. Składa się ona z powierzch…
$404,309
Zostaw prośbę
Sklep 108 m² w Agios Tychonas, Cypr
Sklep 108 m²
Agios Tychonas, Cypr
Powierzchnia 108 m²
Dwa połączone sklepy detaliczne są dostępne na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy Agios Tychon…
$1,01M
Zostaw prośbę
Sklep w Limassol, Cypr
Sklep
Limassol, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny sklep handlowy w Zakaki - Limassol Położony w szybko rozwijającej się dzielnicy Z…
$859,487
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 137 m² w Pafos, Cypr
Sklep 137 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 137 m²
Trzy zjednoczone jednostki handlowe w budynku w dzielnicy Agios Theodoros, gmina Pafos. Trzy…
$362,981
Zostaw prośbę
Sklep 190 m² w Limassol, Cypr
Sklep 190 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 190 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$3,19M
Zostaw prośbę
Sklep 358 m² w Limassol, Cypr
Sklep 358 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 358 m²
Przestronny sklep 538 mkw położony w samym sercu Anexartisias w Agia Napa obszarze Limassol.…
$3,60M
Zostaw prośbę
Sklep 46 m² w Limassol, Cypr
Sklep 46 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 46 m²
Przestronny 72 mkw sklep położony w samym sercu Anexartisias w Agia Napa obszarze Limassol. …
$555,419
Zostaw prośbę
Sklep 399 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sklep 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 399 m²
A State- of-the-Art Business Hub w sercu Limassol Wprowadzenie nowoczesnego, dynamicznie za…
$4,69M
Zostaw prośbę
Sklep w Strovolos, Cypr
Sklep
Strovolos, Cypr
Sklep komercyjny Ground- Floor - Prime Visibility & Modern Design Opis ogólny Ta nowoczesna …
$522,661
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 70 m² w Limassol, Cypr
Sklep 70 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 70 m²
Doskonała okazja do nabycia w pełni licencjonowanej i w pełni wyposażonej cukierni w sercu c…
$47,268
Zostaw prośbę
Sklep 72 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 72 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 72 m²
Piękna pozycja w Geroskipou do posiadania sklepu. Zewnętrzne cechy to ogrody, duże tarasy s…
$114,080
Zostaw prośbę
Sklep 490 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 490 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 490 m²
Sklep parterowy z poziomu mezzanine w centralnej lokalizacji w dzielnicy Panagia, w gminie N…
$448,577
Zostaw prośbę
Sklep 385 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 385 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 385 m²
Sklep na parterze i biuro na pierwszym piętrze budynku handlowego w Dasoupoli. Znajduje się …
$992,688
Zostaw prośbę
Sklep 251 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 251 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 251 m²
Kącik detaliczny zlokalizowany w Agioi Omologites, w samym sercu centrum handlowego Nicosia.…
$919,153
Zostaw prośbę
Sklep 109 m² w Yeroskipou, Cypr
Sklep 109 m²
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Wspaniała okazja, aby kupić nowy sklep w budowie w tętniącym życiem obszarze Ge…
$990,863
Zostaw prośbę
Sklep 180 m² w Spilia, Cypr
Sklep 180 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 180 m²
Dwa sklepy o powierzchni 180 m2 w centrum Nikozji. Sklepy te składają się z obszaru open- pl…
$207,418
Zostaw prośbę
Sklep w Limassol, Cypr
Sklep
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 10
Budynek biurowy stanowi unikalną mieszankę pracy i życia w centrum miasta. Położony w centru…
$3,43M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 725 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 725 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 725 m²
Dwa ujednolicone sklepy na parterze mieszanego budynku w Agioi Omologites, Nicosia. Sklep nr…
$861,739
Zostaw prośbę
Sklep 192 m² w Limassol, Cypr
Sklep 192 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 192 m²
Dostępne dwa sklepy w obszarze Agia Zoni w Limassol o powierzchni pokrytej 192 metrów kwadra…
$967,950
Zostaw prośbę
Sklep 52 m² w Peyia, Cypr
Sklep 52 m²
Peyia, Cypr
Powierzchnia 52 m²
Ta unikalna lokalizacja znajduje się w samym sercu jednego z najbardziej ruchliwych miejsc t…
$431,096
Zostaw prośbę
Sklep 65 m² w Limassol, Cypr
Sklep 65 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 65 m²
Dwa ładne sklepy położone w okolicy Neapoli w Limassol są już dostępne. Mają łatwy dostęp do…
$276,557
Zostaw prośbę
Sklep 100 m² w Limassol, Cypr
Sklep 100 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 100 m²
Lovely restauracja na sprzedaż w obszarze turystycznym Yermasoyia na pierwszej linii na plaż…
$2,48M
Zostaw prośbę
Sklep 207 m² w Lakatameia, Cypr
Sklep 207 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 207 m²
Sklep z mezzaniną w Lakatameia, w Nikozji. Obiekt cieszy się bardzo dobrym dostępem do autos…
$466,284
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Cypr.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
Realting.com
Udać się