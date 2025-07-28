  1. Realting.com
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Ajia Napa, Cypr
$734,114
2
ID: 27340
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Famagusta
  • Miasteczko
    Ajia Napa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.

Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, centrum miasta, plaży Makronissos i nowej Ayia Napa Marina, co czyni go nie tylko idealnym do życia, ale również atrakcyjną inwestycją.

🏠 Charakterystyka projektu:

  • Rodzaj nieruchomości: Wille

  • Liczba sypialni: 4- 5

  • Liczba łazienek: 3- 4

  • Powierzchnia: od 299 do 329 m2

  • Powierzchnia mieszkalna: do 183 m2

  • Pokryte werandy: do 35 m2

  • Ogród dachowy: do 32 m2

  • Prywatny basen: tam

  • Parking: zadaszony, 1 miejsce

  • Data zakończenia: marzec 2027 r.

  • Cena wyjściowa: od 630 000 EUR + VAT

✨ Cechy każdej willi:

  • Przestronny salon i w pełni wyposażona kuchnia

  • Sypialnie z łazienkami i łazienką dla gości

  • Pokryte werandy, strefa barbecue, pergola

  • Prywatny basen i prysznic przy basenie

  • Ogród na dachu z panoramicznym widokiem na morze

  • Ściany izolowane i izolacja termiczna

  • Panoramiczne szyby z podwójnym szkłem

  • Instalacje wstępne do systemów klimatyzacji i centralnego ogrzewania

  • Telewizja satelitarna i system magazynowania

  • System zaopatrzenia w wodę ciśnieniową

  • Spacer dostępność do plaży

📍 Lokalizacja:

  • Miasto: Ayia Napa

  • Kraj: Cypr

  • Plaże w pobliżu: Nissi Beach, Makronissos Beach

  • Infrastruktura: restauracje, sklepy, port, Ayia Napa Marina

💼 Po co inwestować w Napa Amaris Villas:

  • Jeden z najpopularniejszych regionów turystycznych Cypru

  • Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości

  • Doskonały wynajem i rentowność

  • Nowoczesny design i wysokiej specyfikacji konstrukcyjnej

Lokalizacja na mapie

Ajia Napa, Cypr

