Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.
Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, centrum miasta, plaży Makronissos i nowej Ayia Napa Marina, co czyni go nie tylko idealnym do życia, ale również atrakcyjną inwestycją.
🏠 Charakterystyka projektu:
Rodzaj nieruchomości: Wille
Liczba sypialni: 4- 5
Liczba łazienek: 3- 4
Powierzchnia: od 299 do 329 m2
Powierzchnia mieszkalna: do 183 m2
Pokryte werandy: do 35 m2
Ogród dachowy: do 32 m2
Prywatny basen: tam
Parking: zadaszony, 1 miejsce
Data zakończenia: marzec 2027 r.
Cena wyjściowa: od 630 000 EUR + VAT
✨ Cechy każdej willi:
Przestronny salon i w pełni wyposażona kuchnia
Sypialnie z łazienkami i łazienką dla gości
Pokryte werandy, strefa barbecue, pergola
Prywatny basen i prysznic przy basenie
Ogród na dachu z panoramicznym widokiem na morze
Ściany izolowane i izolacja termiczna
Panoramiczne szyby z podwójnym szkłem
Instalacje wstępne do systemów klimatyzacji i centralnego ogrzewania
Telewizja satelitarna i system magazynowania
System zaopatrzenia w wodę ciśnieniową
Spacer dostępność do plaży
📍 Lokalizacja:
Miasto: Ayia Napa
Kraj: Cypr
Plaże w pobliżu: Nissi Beach, Makronissos Beach
Infrastruktura: restauracje, sklepy, port, Ayia Napa Marina
💼 Po co inwestować w Napa Amaris Villas:
Jeden z najpopularniejszych regionów turystycznych Cypru
Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości
Doskonały wynajem i rentowność
Nowoczesny design i wysokiej specyfikacji konstrukcyjnej