Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr

Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.

Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, centrum miasta, plaży Makronissos i nowej Ayia Napa Marina, co czyni go nie tylko idealnym do życia, ale również atrakcyjną inwestycją.

🏠 Charakterystyka projektu:

Rodzaj nieruchomości: Wille

Liczba sypialni: 4- 5

Liczba łazienek: 3- 4

Powierzchnia: od 299 do 329 m2

Powierzchnia mieszkalna: do 183 m2

Pokryte werandy: do 35 m2

Ogród dachowy: do 32 m2

Prywatny basen: tam

Parking: zadaszony, 1 miejsce

Data zakończenia: marzec 2027 r.

Cena wyjściowa: od 630 000 EUR + VAT

✨ Cechy każdej willi:

Przestronny salon i w pełni wyposażona kuchnia

Sypialnie z łazienkami i łazienką dla gości

Pokryte werandy, strefa barbecue, pergola

Prywatny basen i prysznic przy basenie

Ogród na dachu z panoramicznym widokiem na morze

Ściany izolowane i izolacja termiczna

Panoramiczne szyby z podwójnym szkłem

Instalacje wstępne do systemów klimatyzacji i centralnego ogrzewania

Telewizja satelitarna i system magazynowania

System zaopatrzenia w wodę ciśnieniową

Spacer dostępność do plaży

📍 Lokalizacja:

Miasto: Ayia Napa

Kraj: Cypr

Plaże w pobliżu: Nissi Beach, Makronissos Beach

Infrastruktura: restauracje, sklepy, port, Ayia Napa Marina

💼 Po co inwestować w Napa Amaris Villas: