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Penthouse na Sprzedaż w Cypr

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933 obiekty total found
Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$482,517
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$208,525
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Piętro 3
Brand- nowy apartament 3 + 1 sypialnia znajduje się w zamkniętym kompleksie z ogrodem na dac…
$867,749
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VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$461,907
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 1/3
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczone dla …
$421,900
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/3
Nowoczesne apartamenty 1- i 2- Sypialnia w Agios Athanasios, Limassol Odkryj nowy projekt m…
$495,327
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$457,058
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3
Nowoczesny penthouse 1-sypialnia na najwyższym piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w…
$322,140
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3
Nowoczesny penthouse 1-sypialnia na najwyższym piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w…
$305,975
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse 6 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 6
Powierzchnia 800 m²
Piętro 33/38
Limassol Seafront, CyprUltimate Trophy Residence Over the Mediterranean Exclusive, zamknięt…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Ypsonas Municipality, Cypr
Penthouse
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3
Luksusowe 3 + 1 Penthouse w Ypsonas z panoramicznym widokiem. Nowoczesny penthouse w jednym…
$599,000
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 340 m²
Ten apartament znajduje się w pobliżu centrum Limassol w obszarze Papas, spokojnej i prestiż…
$2,19M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Piętro 3
Apartament z 3 sypialniami (mieszkanie 301) na 3 piętrze The Blue View w Panorea, Germasogei…
$725,712
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 259 m²
Piętro 4
Z przyjemnością oferujemy ekskluzywny penthouse z 4 sypialniami (Unit 401) w Coastal Park Re…
$1,53M
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny w Oroklini oferuje wybór 1 i 2-pokojowych apartamentów star…
$212,716
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Penthouse w Ypsonas Municipality, Cypr
Penthouse
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Ten minimalistyczny nowy rozwój w Ypsonas składa się tylko z sześciu dwupokojowych apartamen…
$425,431
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Piętro 6/6
Ten 3 Sypialnia znajduje się w centrum Limassol, w bardzo cichej okolicy, w pobliżu wszystki…
$1,39M
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Piętro 2
Brand- nowy apartament z 2 sypialniami, jednostka 208 na 2 piętrze nowoczesnego budynku mies…
$354,248
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Penthouse w Konia, Cypr
Penthouse
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 3/3
Nowy kompleks mieszkalny, obecnie w budowie, składa się z luksusowych apartamentów i znajduj…
$557,666
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Piętro 3/3
3 Sypialnia Apartament - Przestronny nowoczesny dom z podwyższonym mieszkaniem na zewnątrz I…
$534,698
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VIDI GROUP
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piętro 3/3
4 Sypialnia Penthouse- Przestronne życie z nadbrzeżną panoramą Penthouse 4 sypialnia oferuje…
$818,447
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: Przestronny nowoczesny penthouse jest w trakcie budowy w południowo-po obszarze…
$1,01M
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Piętro 4/4
Położony w bardzo pożądanym obszarze Potamos Germasogeia, ten butikowy rozwój mieszkalny ofe…
$1,43M
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Penthouse w Oroklini, Cypr
Penthouse
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkalny w Oroklini oferuje wybór 1 i 2-pokojowych apartamentów star…
$295,438
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Piętro 3/3
Odkryj nowoczesny apartament w ekskluzywnej zabudowie mieszkalnej w dzielnicy Germasogeia, L…
$1,34M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Larnaka, Cypr
Penthouse
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Jest to unikalny projekt budynku mieszkalnego na sprzedaż w Larnaca. Ten stylowy budynek mie…
$380,799
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 399 m²
Piętro 6/6
Rzadka okazja do posiadania penthouse z widokiem na morze w Essex Luxury Residence, uderzają…
$2,30M
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3
* Płatności Crypto przyjęte. Księżniczko Widok jest ekskluzywny rozwój mieszkalny oferuje za…
$497,936
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Penthouse w Jermasoja, Cypr
Penthouse
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Piętro 8/17
Limassols światowej klasy rozwój nabrzeża, w ultrapożądany wybrzeża Limassol na Cyprze, z za…
$4,52M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Limassol, Cypr
Penthouse
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/4
Penthouse na sprzedaż w budowie, położony w prestiżowej dzielnicy Ayia Zoni. Ten przestronny…
$1,45M
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Parametry nieruchomości w Cypr

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z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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