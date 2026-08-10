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Nowe budynki na sprzedaż w Jermasoja

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Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Jermasoja, Cypr
od
$549,420
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowa wersja klubu w obszarze na pewno cieszyć.Germasoya, LimassolŻycie w rezydencjach Nikolasa będzie spokojne i spokojne. Tutaj można stworzyć styl życia swoich marzeń bez podejmowania dużo wysiłku, ciesząc się wszystkim, czego potrzebujesz do spełniającego się życia.Review 3D tour https: /…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.3 – 105.6
510,882 – 520,129
Deweloper
Realtika
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Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Jermasoja, Cypr
od
$482,928
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 131 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt opracowany przez Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, to kompleks mieszkalny składający się z 8 ekskluzywnych apartamentów, zaprojektowanych z elegancją, komfortem i efektywnością energetyczną.Rozmieszczenie: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)Cena: Od 415 000 EURS…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
131.0
479,675
Deweloper
Libro Group
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Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Jermasoja, Cypr
od
$797,653
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Vision Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życia lub relaksujących wakacji. Kompleks dysponuje basenem, siłownią, sauną i wygodnym parkingiem, zapewniając wszystkim mieszkańcom komfort i relaks. Doskonała lokalizacja w pobliżu plaży, sklepów i rest…
Stowarzyszenie
BitProperty
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Jermasoja, Cypr
od
$1,23M
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Eden Roc to przełomowy projekt mieszkaniowy w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Limassol. Oferuje 2, 3 i 4-pokojowe apartamenty z zapierającym dech w piersiach designem i wysokiej klasy wnętrz przez światowej sławy projektantów. Budynek posiada kryte i odkryte baseny, spa, siłownię, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
313,233
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
716,622
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Jermasoja, Cypr
od
$797,653
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Serdivo Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życia lub relaksujących wakacji. Kompleks dysponuje basenem, siłownią, sauną i wygodnym parkingiem, zapewniając wszystkim mieszkańcom komfort i relaks. Doskonała lokalizacja w pobliżu plaży, sklepów i res…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Jermasoja, Cypr
od
$763,830
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 100–475 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Prestiżowy kompleks mieszkalny przeznaczony do doskonałościDoświadcz bezproblemowej mieszanki luksusu, komfortu i potencjału inwestycyjnego z tego ekskluzywnego kompleksu mieszkaniowego w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Cypru. Zaprojektowany dla rozróżniających nabywców, ten rozwój o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
100.0
878,440 – 901,557
Mieszkanie 2 pokoi
143.0 – 175.0
1,50M – 1,73M
Mieszkanie 3 pokoi
238.0 – 348.0
2,31M – 3,93M
Mieszkanie 4 pokoi
423.0
4,39M
Mieszkanie 5 pokojów
475.0
5,20M
Deweloper
Livein
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Deweloper
Livein
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Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Jermasoja, Cypr
od
$402,197
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Vision Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życia lub relaksujących wakacji. Kompleks dysponuje basenem, siłownią, sauną i wygodnym parkingiem, zapewniając wszystkim mieszkańcom komfort i relaks. Doskonała lokalizacja w pobliżu plaży, sklepów i rest…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Jermasoja, Cypr
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 62–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy kompleks z 10 apartamentami
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
444,999
Mieszkanie 2 pokoi
77.0
681,941
Mieszkanie 3 pokoi
114.0
1,02M
Stowarzyszenie
BitProperty
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