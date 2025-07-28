  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Land Of Tomorrow

Larnaka, Cypr
od
$605,936
6
ID: 27352
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Larnaka
  • Miasto
    Larnaka

O kompleksie

Witamy w wizjonerskim rozwoju przybrzeżnym na nowo definiując przyszłość Larnaki - zrównoważoną społeczność nabrzeża XXI wieku przekształcającą 300 000 m ² dawnej ziemi przemysłowej w tętniące życiem miejsce przeznaczenia. Projekt oferuje luksusowe rezydencje od studio do 3 pokojowych apartamentów i penthouses, otoczone 2,5 km ekologicznie ulepszonej plaży, parków, handlu detalicznego, F & B lokali, współpracy przestrzeni, siłowni i spa. Z panoramicznym widokiem na morze, architekturą światowej klasy i inteligentnym planowaniem urbanistycznym, w tym miejscu innowacje spotykają się z życiem śródziemnomorskim.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 89.5
Cena za m², USD 8,463
Cena mieszkania, USD 757,420
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 161.2
Cena za m², USD 9,397
Cena mieszkania, USD 1,51M
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 190.5
Cena za m², USD 10,766
Cena mieszkania, USD 2,05M
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 67.0
Cena za m², USD 9,044
Cena mieszkania, USD 605,936

Lokalizacja na mapie

Larnaka, Cypr

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
