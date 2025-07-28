Kompleks mieszkalny palma livadia

Ten elegancki apartament znajduje się w prestiżowym nowym rozwoju oferującym doskonałą mieszankę nowoczesnego designu, wysokiej jakości wykończenia i komfort codziennego życia.
Funkcje apartamentu:
Ocena efektywności energetycznej A
Układ Open- plan: salon z jadalnią
Dekoracyjne sufity fałszywe
Kuchnia z szafkami zamykającymi sofy i granitowymi blatami
Master sypialnia z łazienką (dla 2-pokojowe apartamenty)
Płaski prysznic ze szklanymi drzwiami
Budynek podłogowy w szafie
Prywatne magazyny
Przepisy dotyczące inteligentnych domów i ukryte przepisy dotyczące jednostek A / C
Panele słoneczne do podgrzewania wody i systemu ciśnienia wody
Prywatny ogród dachowy i zadaszone miejsca parkingowe
Opcjonalne parkiety
Pomoc rozwojowa:
Społeczność rozszczepiona
Basen odkryty
W pełni wyposażona siłownia
Sauna i łaźnia parowa
Obszary ogrodnicze i przestronne lobby
Blisko centrum miasta, zakupy, jadalnia, rozrywka i plaże Błękitnej Flagi
Łatwy dostęp do autostrady
Apartament ten jest idealny zarówno dla stałego pobytu, jak i inwestycji, oferując nowoczesny komfort, bezpieczeństwo i prestiżową lokalizację wybrzeża.