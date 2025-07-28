  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny palma livadia

Larnaka, Cypr
od
$224,894
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
3
ID: 27573
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Larnaka
  • Miasto
    Larnaka

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

O kompleksie

Przeniesienie
Ten elegancki apartament znajduje się w prestiżowym nowym rozwoju oferującym doskonałą mieszankę nowoczesnego designu, wysokiej jakości wykończenia i komfort codziennego życia.

Funkcje apartamentu:

  • Ocena efektywności energetycznej A

  • Układ Open- plan: salon z jadalnią

  • Dekoracyjne sufity fałszywe

  • Kuchnia z szafkami zamykającymi sofy i granitowymi blatami

  • Master sypialnia z łazienką (dla 2-pokojowe apartamenty)

  • Płaski prysznic ze szklanymi drzwiami

  • Budynek podłogowy w szafie

  • Prywatne magazyny

  • Przepisy dotyczące inteligentnych domów i ukryte przepisy dotyczące jednostek A / C

  • Panele słoneczne do podgrzewania wody i systemu ciśnienia wody

  • Prywatny ogród dachowy i zadaszone miejsca parkingowe

  • Opcjonalne parkiety

Pomoc rozwojowa:

  • Społeczność rozszczepiona

  • Basen odkryty

  • W pełni wyposażona siłownia

  • Sauna i łaźnia parowa

  • Obszary ogrodnicze i przestronne lobby

  • Blisko centrum miasta, zakupy, jadalnia, rozrywka i plaże Błękitnej Flagi

  • Łatwy dostęp do autostrady

Apartament ten jest idealny zarówno dla stałego pobytu, jak i inwestycji, oferując nowoczesny komfort, bezpieczeństwo i prestiżową lokalizację wybrzeża.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 77.0
Cena za m², USD 1,962
Cena mieszkania, USD 151,101
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 110.0
Cena za m², USD 2,598
Cena mieszkania, USD 285,803

Lokalizacja na mapie

Larnaka, Cypr
Edukacja
Rekreacja

