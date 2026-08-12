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Kawalerki na sprzedaż w Cypr

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34
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63
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224 obiekty total found
Kawalerka w Limassol District, Cypr
Kawalerka
Limassol District, Cypr
Liczba łazienek 1
Piętro 5/7
Nowoczesne Studio Apartament w Mesa Geitonia, Limassol Ten elegancko zaprojektowany apartame…
$299,363
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Kawalerka 1 pokój w Asomatos Municipality, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Asomatos Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Położony w tej czarującej społeczności czeka na spokojnej wspólnej basen, idealny do odkręca…
$186,064
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Kawalerka 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament w Agios Athanasios, Limassol Doświadczenie wyrafinowane współczesne ż…
$321,082
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Kawalerka 1 pokój w Chloraka, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
Studio Apartment. Mieszkańcy mogą wybrać stylowe studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty, i maizo…
$229,233
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Ypsonas Municipality, Cypr
Kawalerka
Ypsonas Municipality, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3
Studio- Apartments - Ypsonas, Limassol Te nowoczesne 1-pokojowe apartamenty są doskonałym w…
$171,385
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Agencja
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Kawalerka w Jermasoja, Cypr
Kawalerka
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 79 m²
Piętro 79
Korzystaj ze wszystkich zalet dobrego życia w naszym kompleksie apartament premium znajduje …
$568,734
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Kawalerka w Pafos, Cypr
Kawalerka
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: studio apartament w budowie w samym sercu Kato Pafos. Wewnętrzna powierzchnia 3…
$308,916
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Kawalerka w Pafos, Cypr
Kawalerka
Pafos, Cypr
Powierzchnia 71 m²
Piętro 71
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$410,548
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Kawalerka 1 pokój w Jermasoja, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/3
Studio Apartments Studio apartamenty są inteligentnie zaprojektowane, aby zmaksymalizować ka…
$213,033
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VIDI GROUP
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Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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Kawalerka w Limassol, Cypr
Kawalerka
Limassol, Cypr
Powierzchnia 42 m²
Stylowy nowy rozwój położony w tętniącej życiem dzielnicy Agia Zoni, Limassol. Ten ekskluzyw…
$228,078
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Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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Kawalerka w Limassol, Cypr
Kawalerka
Limassol, Cypr
Powierzchnia 48 m²
Ten nowoczesny nowy apartament w Zakaki, Limassol, oferuje doskonałe połączenie luksusu, wyg…
$295,438
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Stylowy apartament w nowym budynku mieszkalnym, zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzi…
$243,046
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Kawalerka w Aradipu, Cypr
Kawalerka
Aradipu, Cypr
Ten stylowy apartament jest starannie zaprojektowany, aby zmaksymalizować przestrzeń i komfo…
$165,446
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Kawalerka w Pafos, Cypr
Kawalerka
Pafos, Cypr
Powierzchnia 74 m²
Piętro 74
Projekt znajduje się w obszarze Kato Pafos - tętniący życiem ośrodek na zatoce. W odległości…
$433,357
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3
Ten apartament typu studio oferuje ok. 69 m ² powierzchni wewnętrznej, uzupełnionej werandą …
$246,686
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VIDI GROUP
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Kawalerka 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
For sale: Modern studio in Atrium, Paphos — designed for comfort, security, and smart living…
$280,042
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Kawalerka w Ypsonas Municipality, Cypr
Kawalerka
Ypsonas Municipality, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4
Studio- Apartments - Ypsonas, Limassol Te nowoczesne 1-pokojowe apartamenty są doskonałym w…
$177,098
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Kawalerka w Lakatameia, Cypr
Kawalerka
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Projekt składa się z 2 bloków studio, 1-pokojowe i 2-pokojowe apartamenty i mnóstwo obiektów…
$218,624
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Kawalerka 1 pokój w Limassol, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
APARTAMENT STUDIO - Rafinowany Luksus Kompaktowy w Centrum Wibracyjnym Limassol Intro Ten el…
$418,129
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Kawalerka 1 pokój w Limassol, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Doświadczenie Urban Elegance in Zakaki, Limassol Zapraszamy do projektu, Twój nowy luksusow…
$229,163
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Kawalerka w Larnaka, Cypr
Kawalerka
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Stylowy apartament w nowym budynku mieszkalnym, zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzi…
$231,417
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Kawalerka w Jermasoja, Cypr
Kawalerka
Jermasoja, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż znajduje się nowoczesne studio, które jest w budowie, w popularnej części Potamo…
$542,060
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Kawalerka 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
Ten nowoczesny apartament typu studio oferuje wyrafinowaną mieszankę praktyczności i współcz…
$206,578
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Kawalerka w Agios Tychonas, Cypr
Kawalerka
Agios Tychonas, Cypr
Powierzchnia 51 m²
Brand- nowa, pokojowa, strzeżona społeczność w Limassol, stworzona dla tych, którzy cenią so…
$366,344
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Kawalerka 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny apartament typu studio oferuje wyrafinowaną mieszankę komfortu i nowoczesnego…
$685,266
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Kawalerka w Limassol, Cypr
Kawalerka
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4
Studio Apartment Apartamenty i przestrzenie mieszkalne To nadchodzące studio apartament z 1…
$282,005
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Kawalerka 1 pokój w Limassol, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio apartament jest starannie zaprojektowany, aby zaoferować nowoczesną funkcjonalność i …
$199,803
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Kawalerka 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/2
1- Sypialnia Apartament - Geroskipou, Pafos Położony w jednym z najbardziej pożądanych przed…
$216,929
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Parametry nieruchomości w Cypr

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