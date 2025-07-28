Kompleks mieszkalny Lyra Villas

Lyra Villas to ekskluzywna kolekcja 12 eleganckich 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w uroczej miejscowości Kissonerga, zaledwie 400m od plaży. Każda willa posiada prywatny basen, jednostki podziału A / C, białe towary, obszar BBQ, 5kW układ słoneczny, system alarmowy i rezerwy na centralne ogrzewanie. Dzięki niezrównanym widokom na Pafos i Morze Śródziemne, nowoczesnym wykończeniom i klasie efektywności energetycznej A, Lyra oferuje doskonałą mieszankę komfortu, zrównoważonego rozwoju i stylu - idealne dla inwestycji lub spokojne wybrzeże życia na Cyprze.