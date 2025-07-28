  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Lyra Villas

Kissonerga, Cypr
od
$501,062
BTC
5.9600344
ETH
312.3908848
USDT
495 392.3742764
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
ID: 27342
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Koinoteta Kissonergas
  • Wioska
    Kissonerga

O kompleksie

Lyra Villas to ekskluzywna kolekcja 12 eleganckich 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w uroczej miejscowości Kissonerga, zaledwie 400m od plaży. Każda willa posiada prywatny basen, jednostki podziału A / C, białe towary, obszar BBQ, 5kW układ słoneczny, system alarmowy i rezerwy na centralne ogrzewanie. Dzięki niezrównanym widokom na Pafos i Morze Śródziemne, nowoczesnym wykończeniom i klasie efektywności energetycznej A, Lyra oferuje doskonałą mieszankę komfortu, zrównoważonego rozwoju i stylu - idealne dla inwestycji lub spokojne wybrzeże życia na Cyprze.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 137.0 – 208.0
Cena za m², USD 2,633 – 3,657
Cena mieszkania, USD 501,062 – 547,673

Lokalizacja na mapie

Kissonerga, Cypr

