Guías para comprar obra nueva en España
Preguntas Frecuentes sobre la obra nueva en España, precios de promotores
¿Cuáles son los precios medios de los nuevos proyectos residenciales en España?
Un metro cuadrado en los nuevos edificios residenciales en España cuesta una media de 3000 euros. Si la vivienda se encuentra en la costa de un centro turístico popular o en el centro de una megaciudad, el coste de un metro cuadrado puede llegar a los 6000-7000 euros.
¿En qué ciudades son más populares los pisos en obra nueva en España?
Se observa una mayor demanda de apartamentos en edificios nuevos en España en resorts populares: Ibiza, Islas Canarias y Mallorca. No menos demandadas son las nuevas viviendas en Madrid y Barcelona.
¿Cuál es la ventaja de los nuevos edificios españoles sobre los inmuebles del mercado secundario?
Las principales ventajas de las nuevas viviendas: diseños únicos y novedad en las comunicaciones de ingeniería. Los pisos en obra nueva en España de la promotora también tienen un espacio habitable más amplio.
¿Cómo es la compra en España de nuevos edificios y cuánto tiempo lleva?
Los extranjeros que compren una nueva propiedad en España al desarrollador o propietario deben abrir una cuenta en un banco local y obtener un número NIE. Luego, deben reservar su propiedad favorita haciendo un pago por adelantado. A continuación, deben pagar al propietario de la vivienda ante notario y obtener los derechos sobre el apartamento. Todo el proceso dura alrededor de 30-60 días.