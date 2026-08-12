Los extranjeros que compren una nueva propiedad en España al desarrollador o propietario deben abrir una cuenta en un banco local y obtener un número NIE. Luego, deben reservar su propiedad favorita haciendo un pago por adelantado. A continuación, deben pagar al propietario de la vivienda ante notario y obtener los derechos sobre el apartamento. Todo el proceso dura alrededor de 30-60 días.