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Barrio residencial Malaga Centrum

Málaga, Španjolska
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ID: 39187
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1686114770
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Malaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga
  • Dirección
    Calle Heroe de Sostoa, 90

Sobre el complejo

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Exclusive development of 35 modern apartments featuring 2 bedrooms and 2 bathrooms, with an open-plan layout that seamlessly connects the kitchen, living room, and a spacious balcony. Kitchens and bathrooms will be fully equipped with high-end furnishings, in collaboration with the renowned Italian brand Modulnova, known for its design and quality. Each unit will include central air conditioning, an in-unit laundry area, and optional parking spaces. The building offers 64 automated parking spaces, private storage rooms, an elevator, and elegant rooftop communal areas reserved exclusively for owners. A rooftop garden and swimming pool provide the perfect setting to enjoy the climate and views in a relaxed, private environment. Located in a strategic area of Málaga, these apartments are just minutes away from excellent transport connections, including train, metro, and bus lines — ideal for professionals commuting to the city center. In addition, the development offers immediate access to a wide variety of amenities: shops, the iconic Calle Larios, restaurants, bars, medical centers, schools, and much more.

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Málaga, Španjolska
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