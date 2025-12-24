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Barrio residencial Waveview

Dos Hermanas, Španjolska
de
$2,09M
;
7
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ID: 39264
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1651986091
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Mijas

Sobre el complejo

La vida se mide en momentos. Algunos llegan sin más, como el rumor de las olas en una playa solitaria al atardecer, y otros los creamos nosotros, elegidos con precisión. Así es WAVEVIEW: un rincón exclusivo en Mijas Costa, donde el Mediterráneo es el protagonista que se despliega ante ti, mientras cada rincón ha sido diseñado para envolver a sus residentes en lujo y comodidad. Son tres villas, pero en cada una late una sensación única de serenidad. Cuatro dormitorios para abrazar a la familia o recibir a los amigos, y todos con el alma puesta en el mar, que se respira en cada rincón. Desde el sótano hasta la planta alta, pasando por el solárium, cada detalle es un guiño a la elegancia. Las villas no sólo cuentan con ascensor para recorrer cómodamente casi todas sus plantas, sino también con suelos radiantes que mantienen el calor en cada estancia, salvo en el sótano, donde la climatización se encarga de ajustar todo al gusto del residente. El exterior es tanto o más protagonista. Zonas ajardinadas que invitan a pasear descalzo, piscinas privadas donde el agua refleja el azul inmenso del cielo, y la posibilidad de sumar un jacuzzi en el solárium, para esos momentos de desconexión total, con el murmullo del mar al fondo. Porque en WAVEVIEW, la naturaleza no es un espectador, es un miembro más de la casa. Cada villa se erige frente al Mediterráneo con vistas que cortan la respiración, desde cualquier planta, siempre con la mirada puesta en el horizonte. A unos pasos se encuentra el Chaparral Golf Club, para quienes quieren desafiar su swing con el sonido del mar acompañando cada golpe. Y si prefieres la tranquilidad de la playa, tienes acceso directo desde tu casa. Todo a mano, todo cuidado. Desde restaurantes hasta colegios, pasando por supermercados y zonas de ocio, sin olvidarse de la proximidad a la Cala de Mijas, un lugar que vibra entre la tradición y la modernidad. Si en algún momento quieres cambiar de aires, Marbella está a 30 minutos, y Fuengirola, a sólo 10. Y para quienes deseen tener el mundo a su alcance, el aeropuerto de Málaga está a escasos 25 minutos. Porque la ubicación de WAVEVIEW no es casual, es parte de su encanto: la tranquilidad de un oasis privado, pero con la posibilidad de sumergirse en el bullicio de la Costa del Sol cuando te apetezca. UBICACIÓN & ENTORNO Las villas de WAVEVIEW están situadas en la exclusiva Urbanización Las Farolas de Mijas Costa, un enclave que combina tranquilidad con proximidad a servicios de primera calidad. A solo unos minutos andando del Chaparral Golf Club, estas propiedades ofrecen un entorno inmejorable tanto para los amantes del golf como para quienes buscan disfrutar del estilo de vida mediterráneo. Si piensas en la educación de tus hijos, en los alrededores encontrarás varios colegios de prestigio. El Colegio San Francisco de Asís, en la urbanización El Coto, es una opción ideal, ofreciendo educación desde infantil hasta bachillerato, con enfoque en actividades extraescolares y preparación para los exámenes de Cambridge. También destaca The Ark Christian School, un colegio privado bilingüe con un enfoque cristiano, que ofrece clases desde infantil hasta secundaria, situado en una ubicación cercana. Otra excelente opción es St. Anthony's College, un colegio internacional de larga tradición, que ofrece una educación bilingüe en inglés y español. Para los amantes de la buena comida, Mijas Costa alberga una selección de restaurantes de primera categoría. El Oceano Beach Hotel Restaurant, a pocos minutos en coche, es famoso por su ubicación frente al mar y su exquisita cocina mediterránea. En La Cala de Mijas, puedes disfrutar de El Olivo, un restaurante galardonado con excelentes críticas, especializado en cocina andaluza contemporánea. Si prefieres un día en el mar, la cercana Marina de Cabopino, ubicada a menos de 20 minutos, ofrece un puerto deportivo encantador con actividades náuticas como paseos en yate y deportes acuáticos. Para una experiencia más local, la Playa El Bombo, en La Cala de Mijas, ofrece un entorno más tranquilo para disfrutar del mar Mediterráneo. Además del Chaparral Golf Club, que se encuentra a escasos pasos de las villas, los aficionados al golf tienen acceso a otros campos de renombre, como La Cala Golf Resort, uno de los complejos de golf más grandes de Europa, con tres campos de 18 hoyos a solo 10 minutos en coche. Para los amantes de la naturaleza, Mijas ofrece auténticos paraísos naturales como la Sierra de Mijas, ideal para practicar senderismo y ciclismo, mientras disfrutas de impresionantes vistas panorámicas. Además, el Bioparc Fuengirola, un parque dedicado a la conservación de especies en peligro, es perfecto para una salida en familia. CALIDADES En WAVEVIEW, cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecer una experiencia extraordinaria, fusionando lujo y funcionalidad. Los revestimientos interiores, con pintura plástica lisa en paredes y techos, se complementan con una lámina de aislamiento acústico que asegura una tranquilidad absoluta en cada rincón de la vivienda. El suelo de gres porcelánico de gran formato no solo aporta elegancia, sino que también se extiende hacia el exterior con un tratamiento antideslizante en las terrazas, solárium y zonas exteriores. Incluso los cuartos de baño, revestidos de gres porcelánico de suelo a techo, reflejan este nivel de sofisticación. El apartado eléctrico destaca por su instalación de grado elevado y sus soluciones de alta tecnología. La iluminación indirecta LED en los dormitorios y salón crea ambientes únicos, mientras que la domótica integrada controla persianas, luces y climatización, aportando un confort inigualable. Las puertas y armarios, elaborados con materiales de alta densidad y acabados impecables, están diseñados para combinar funcionalidad y diseño, mejorando la experiencia diaria de los residentes. La climatización se gestiona mediante un sistema de aerotermia, con suelos radiantes en las principales plantas y aire acondicionado en todas las áreas. La piscina privada con agua salada y un cuidado paisajismo alrededor invitan a disfrutar del exterior en un entorno de máxima calidad y confort.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Localización en el mapa

Dos Hermanas, Španjolska
Educación
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Finanzas
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