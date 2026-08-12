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Casas en Venta en Španjolska

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Torrevieja
948
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15 938 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 159 m2 construidos.…
$604,732
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Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Casa 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 dormitorios · 3 baños · 153 m2 construidos. P…
$572,273
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TekceTekce
Casa 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Villa de 2 dormitorios en venta en La Campana. 2 cama · 1 baño · 67 m2 construidos. Presenta…
$485,454
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Casa 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Manilva. 5 camas · 4 baños · 180 m2 construidos. Presenta…
$685,395
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Casa 8 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 547 m²
Villa de 8 dormitorios en venta en El Rosario. 8 camas · 7 baños · 547 m2 construidos. Prese…
$2,89M
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Casa 4 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Marbella. 4 camas · 3 baños · 212 m2 construidos. …
$692,294
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Código 20260709075145En venta se encuentra una villa moderna en la urbanización cerrada de E…
$602,224
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 292 m2 construidos.…
$670,387
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Casa 4 habitaciones en Španjolska
Casa 4 habitaciones
Španjolska
Habitaciones 4
Área 152 m²
Número de plantas 2
Código 20260722202457Villa 10 es una de las ofertas más avanzadas tecnológicamente del compl…
$611,929
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una colección exclusiva de 44 casas adosadas solárium diseñadas para aquellos que b…
$276,977
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Casa 6 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Málaga. 6 camas · 6 baños · 700 m2 construidos. Presentad…
$2,19M
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Casa 5 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 378 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Marbella. 5 camas · 3 baños · 378 m2 construidos. Present…
$1,27M
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Casa 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Manilva. 3 dormitorios · 2 baños · 198 m2 construi…
$877,514
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Casa 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta villa encarna la esencia del estilo mediterráneo con arquitectura sencilla y acogedora,…
$531,572
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort …
$401,694
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CONDADO DE ALHAMA CAMPO DE GOLF Complejo residencial de cha…
$339,459
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Casa 3 habitaciones en Španjolska
Casa 3 habitaciones
Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Sayalonga. 3 dormitorios · 2 baños · 199 m2 construidos. …
$576,897
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Casa 4 habitaciones en Španjolska
Casa 4 habitaciones
Španjolska
Habitaciones 4
Área 152 m²
Número de plantas 2
Código 20260722200344Villa 3 en el complejo residencial Polop16 combina arquitectura moderna…
$597,619
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,02M
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Casa 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en La Duquesa. 4 camas · 4 baños · 210 m2 construidos. Prese…
$1,33M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Riviera del Sol. 4 dormitorios · 3 baños · 152 m2 constru…
$1,11M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en La Cala. 4 dormitorios · 3 baños · 219 m2 construi…
$577,921
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Casa 3 habitaciones en Španjolska
Casa 3 habitaciones
Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 205 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Costa del Sol Este. 3 dormitorios · 1 baño · 205 m…
$172,970
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Casa 3 habitaciones en Málaga, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Alhaurín de la Torre. 3 dormitorios · 3 baños · 177 m2 co…
$705,008
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Casa 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Ofrecemos un atractivo proyecto residencial, ideal para aquellos que aprecian el espacio, la…
$797,531
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,531
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Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Chalet de 5 dormitorios en venta en Sierra Blanca. 5 camas · 4 baños · 390 m2 construidos. P…
$7,51M
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Tipos de propiedades en Španjolska

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chalets
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

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