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Obra nueva en venta en Costa del Sol Occidental

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San Pedro Alcantara
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Barrio residencial Adagio
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Barrio residencial Adagio
Benahavis, Španjolska
de
$559,724
Un desarrollo exclusivo situado en Cancelada, una de las mejores zonas de la Nueva Milla de Oro de Estepona. El complejo residencial cuenta con duplexes, casas de familia individual con jardín y / o grandes terrazas, así como áticos con solárium. Las casas tendrán trastero y garaje, y en l…
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UP UP
Barrio residencial Pure Sun Residences I y II
Barrio residencial Pure Sun Residences I y II
Barrio residencial Pure Sun Residences I y II
Barrio residencial Pure Sun Residences I y II
Barrio residencial Pure Sun Residences I y II
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Barrio residencial Pure Sun Residences I y II
Manilva, Španjolska
de
$452,785
Pure Sun Residences es un complejo de apartamentos de dos y tres habitaciones en una ubicación extraordinaria. El proyecto combina arquitectura de diseño moderno con paisajismo perfectamente estudiado que rodea el edificio con sus amplios jardines y zonas comunes de ocio que permiten al clie…
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Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
Barrio residencial Villa Omega
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Barrio residencial Villa Omega
Benahavis, Španjolska
de
$7,96M
Is an exclusive new development located in the heart of Madroñal, Benahavís. This exceptional project comprises two identical contemporary villas, both offering breathtaking panoramic sea views and set within a prestigious gated community with 24-hour security. This villa spans three leve…
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TekceTekce
Barrio residencial Villa Valle Romano Estepona
Barrio residencial Villa Valle Romano Estepona
Barrio residencial Villa Valle Romano Estepona
Barrio residencial Villa Valle Romano Estepona
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Barrio residencial Villa Valle Romano Estepona
Estepona, Španjolska
de
$2,01M
Modern luxury villa with infinity pool and panoramic views. Introducing a stunning new villa currently under construction in the prestigious Roman Valley, offering unparalleled views and exceptional modern design. This contemporary masterpiece combines minimalist architecture with luxuriou…
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Barrio residencial Alya Mijas Fase 2
Barrio residencial Alya Mijas Fase 2
Barrio residencial Alya Mijas Fase 2
Barrio residencial Alya Mijas Fase 2
Barrio residencial Alya Mijas Fase 2
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Barrio residencial Alya Mijas Fase 2
Mijas, Španjolska
de
$605,230
New development of contemporary semidetached homes, located in Riviera del Sol, Mijas. The new homes have 3 and 4 bedrooms and have a built space up to 145m². They are distributed over two floors, including a private garden and the option to have private pool too! Each home has been designe…
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Barrio residencial NAVIGOLF SUITES
Barrio residencial NAVIGOLF SUITES
Barrio residencial NAVIGOLF SUITES
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Barrio residencial NAVIGOLF SUITES
Mijas, Španjolska
de
$773,602
Navigolf Suites, quinta fase del prestigioso complejo residencial en La Cala de Mijas. Un exclusivo proyecto de 50 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con arquitectura escalonada que se integra con el entorno y ofrece impresionantes vistas al mar
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Barrio residencial Villa Selene Europa Golf
Barrio residencial Villa Selene Europa Golf
Barrio residencial Villa Selene Europa Golf
Barrio residencial Villa Selene Europa Golf
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Barrio residencial Villa Selene Europa Golf
Mijas, Španjolska
de
$2,84M
Located in the extraordinary setting of La Cala Golf in Mijas, this villa is a sophisticated residence featuring contemporary architecture where elegance, nature, and privacy blend in perfect harmony within one of the most sought-after residential enclaves on the Costa del Sol. La Cala Golf…
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Barrio residencial The Meadows
Barrio residencial The Meadows
Barrio residencial The Meadows
Barrio residencial The Meadows
Barrio residencial The Meadows
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Barrio residencial The Meadows
Mijas, Španjolska
de
$729,234
Año de construcción 2026
The Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Golf Resort compuesto por 26 amplios adosados en primera línea de golf con vistas panorámicas sobre el residencial y el valle de Mijas. Orientación Suroeste. Viviendas en 3 alturas en una comunidad privada y cerrada, con piscina y jardín comunitari…
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Barrio residencial Villa Fo Guang Shan - STUPA
Barrio residencial Villa Fo Guang Shan - STUPA
Barrio residencial Villa Fo Guang Shan - STUPA
Barrio residencial Villa Fo Guang Shan - STUPA
Benalmadena, Španjolska
de
$1,97M
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
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Barrio residencial Vista Lago
Barrio residencial Vista Lago
Barrio residencial Vista Lago
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Benahavis, Španjolska
de
$7,96M
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
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Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
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Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
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Benahavis, Španjolska
de
$10,27M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas Independientes Inspiradas en Lamborghini en Benahavís, Costa del Sol Las villas están situadas en una prestigiosa zona de la Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis es uno de los espacios vitales más prestigiosos de España, dejando a un lado toda la región de la Costa del Sol. Ben…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial Abril
Barrio residencial Abril
Barrio residencial Abril
Barrio residencial Abril
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Barrio residencial Abril
Casares, Španjolska
de
$486,914
New project consisting of 65 homes with options for 2 and 3 bedrooms, all with a parking space and storage room. All properties have been designed with meticulous attention to detail, making the most of the sun, the landscape, and the sea of the Costa del Sol. Located in Casares, you will f…
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Barrio residencial Carat Phase 1
Barrio residencial Carat Phase 1
Barrio residencial Carat Phase 1
Barrio residencial Carat Phase 1
Barrio residencial Carat Phase 1
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Barrio residencial Carat Phase 1
Fuengirola, Španjolska
de
$1,15M
New development located in the heart of Reserva del Higuerón. It is ideally located between the Costa del Sol’s most popular cities: Malaga, the capital, and Marbella, an international benchmark for luxury. With an excellent communication network, it is just a 10 minute drive from Malaga Int…
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Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
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Mijas, Španjolska
de
$363,409
Año de construcción 2029
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial The Bay Collection
Barrio residencial The Bay Collection
Barrio residencial The Bay Collection
Barrio residencial The Bay Collection
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Barrio residencial The Bay Collection
Benalmadena, Španjolska
de
$3,36M
Situated on the highest part of Higueron, the development is the latest addition to our area of detached villas. With magnificent views of the Bay of Fuengirola in the heart of the Costa del Sol, you will feel right at home. Our luxurious houses are unique in design and are tailored to your…
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Barrio residencial Nova Marina
Barrio residencial Nova Marina
Barrio residencial Nova Marina
Barrio residencial Nova Marina
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Barrio residencial Nova Marina
Fuengirola, Španjolska
de
$591,578
Discover this exclusive development of 1, 2, and 3-bedroom homes designed to maximize natural light, offering layouts that blend quality, functionality, and comfort. The homes feature spacious terraces with unique architectural designs, perfect for enjoying warm summer nights and sunny wint…
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Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas II
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas II
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas II
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas II
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas II
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Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas II
Mijas, Španjolska
de
$343,570
New development of apartments located in the town of La Cala de Mijas, in the province of Malaga. Located next to the golf course Calanova Golf Club, this exclusive residential combines the tranquility of a residential area with the proximity to the best beaches of the Costa del Sol, offerin…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
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Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
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Fuengirola, Španjolska
de
$1,91M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente an…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial Villa Prana - STUPA
Barrio residencial Villa Prana - STUPA
Barrio residencial Villa Prana - STUPA
Barrio residencial Villa Prana - STUPA
Barrio residencial Villa Prana - STUPA
Barrio residencial Villa Prana - STUPA
Barrio residencial Villa Prana - STUPA
Benahavis, Španjolska
de
$3,78M
We proudly present the latest masterpiece in our exclusive luxury villa portfolio. Designed to capture sweeping panoramic views, it showcases the craftsmanship, elegant detailing, and advanced specifications that define all our projects. Balancing contemporary architecture with cutting-edge …
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Barrio residencial Cala Serena Sun
Barrio residencial Cala Serena Sun
Barrio residencial Cala Serena Sun
Barrio residencial Cala Serena Sun
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Barrio residencial Cala Serena Sun
Mijas, Španjolska
de
$769,051
New residential complex designed for your comfort and that of yours, where each day can be better than the last. This exclusive development consists of 68 semi-detached single-family homes, with 3 and 4 bedroom options. Distributed in 8 rows, 6 of them have a basement for parking and stora…
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Barrio residencial Tresora Villa B
Barrio residencial Tresora Villa B
Barrio residencial Tresora Villa B
Barrio residencial Tresora Villa B
Barrio residencial Tresora Villa B
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Barrio residencial Tresora Villa B
Benahavis, Španjolska
de
$5,68M
An exclusive residential development in La Quinta, a gated community with 24-hour security. Perfectly situated between the Mediterranean Sea and La Concha Mountain, it offers exceptional panoramic views. The abundance of natural green spaces in the surrounding area provides a sense of peac…
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Barrio residencial Swing & Sea Luxury Villas
Barrio residencial Swing & Sea Luxury Villas
Barrio residencial Swing & Sea Luxury Villas
Barrio residencial Swing & Sea Luxury Villas
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Barrio residencial Swing & Sea Luxury Villas
Estepona, Španjolska
de
$1,49M
Elegance and exclusivity on the Costa del Sol. Discover this wonderful new luxury project, a prestigious complex of 14 detached villas located in an exceptional setting in Estepona, Malaga. Frontline golf of the prestigious Azata Golf Club, with stunning sea views. The project offers exc…
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Barrio residencial Villa Brisa
Barrio residencial Villa Brisa
Barrio residencial Villa Brisa
Barrio residencial Villa Brisa
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Barrio residencial Villa Brisa
Benahavis, Španjolska
de
$2,72M
Modern 4-Bedroom Villa for Sale in El Paraíso, New Golden Mile, Marbella. Tucked away in the serene residential enclave of El Paraíso, this stylish contemporary villa offers refined living on Marbella’s New Golden Mile, just minutes from Puerto Banús, San Pedro, and Estepona. Spread across…
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Barrio residencial Lantana Residencial Boutique
Barrio residencial Lantana Residencial Boutique
Barrio residencial Lantana Residencial Boutique
Barrio residencial Lantana Residencial Boutique
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Barrio residencial Lantana Residencial Boutique
Mijas, Španjolska
de
$256,557
Discover a new concept of urban living, where sophisticated design meets modern comfort. Each home has been carefully designed to offer a unique, intimate atmosphere with personality. 58 boutique apartments with high-end finishes, functional layouts, and impeccable attention to detail—space…
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Barrio residencial Mare Fase I
Barrio residencial Mare Fase I
Barrio residencial Mare Fase I
Barrio residencial Mare Fase I
Barrio residencial Mare Fase I
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Barrio residencial Mare Fase I
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,66M
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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Barrio residencial Villa Zen
Barrio residencial Villa Zen
Barrio residencial Villa Zen
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Barrio residencial Villa Zen
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,26M
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
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Barrio residencial Villa Satori
Barrio residencial Villa Satori
Barrio residencial Villa Satori
Barrio residencial Villa Satori
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Barrio residencial Villa Satori
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,94M
Discover the epitome of refined living, an extraordinary newly built residence located in the prestigious enclave of Nueva Andalucía, Marbella. Just a stone's throw from the exclusive golf club of the world-famous Puerto Banús marina, this generous plot of over 1014.36 square metres, with a …
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Barrio residencial Evoque
Barrio residencial Evoque
Barrio residencial Evoque
Barrio residencial Evoque
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Barrio residencial Evoque
Fuengirola, Španjolska
de
$510,805
An extraordinary residential project in the modern area of ​​Higuerón, designed to offer a unique experience thanks to its comprehensive selection of first-class amenities. Perched on a gentle hill in El Higuerón, a residential development designed for those seeking more than just a home: a…
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Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
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Mijas, Španjolska
de
$714,725
Año de construcción 2028
Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
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Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Estepona, Španjolska
de
$2,27M
Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of…
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Barrio residencial Villa Entrelagos I
Barrio residencial Villa Entrelagos I
Barrio residencial Villa Entrelagos I
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Barrio residencial Villa Entrelagos I
Mijas, Španjolska
de
$1,68M
This villa is a stunning modern home located within the prestigious La Cala Golf community in Mijas. Ideally situated in the heart of the resort, this luxurious villa is within easy reach of all the amenities of La Cala Golf, as well as the charming village of La Cala de Mijas and its renow…
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Barrio residencial Amphora Beach Residences Phase 3
Barrio residencial Amphora Beach Residences Phase 3
Barrio residencial Amphora Beach Residences Phase 3
Barrio residencial Amphora Beach Residences Phase 3
Barrio residencial Amphora Beach Residences Phase 3
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Barrio residencial Amphora Beach Residences Phase 3
Manilva, Španjolska
de
$364,048
In your new home in the area of Manilva you will be surrounded by what really matters: nature, sea and your loved ones, thanks to the tranquility of living away from an electric, fast and routine life. It is located on the border between the provinces of Cádiz and Málaga, a privileged place…
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Barrio residencial Villa Ana
Barrio residencial Villa Ana
Barrio residencial Villa Ana
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Barrio residencial Villa Ana
Artola, Španjolska
de
$3,98M
Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings an…
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Barrio residencial Jardines de las Lagunas Phase 2
Barrio residencial Jardines de las Lagunas Phase 2
Barrio residencial Jardines de las Lagunas Phase 2
Barrio residencial Jardines de las Lagunas Phase 2
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Barrio residencial Jardines de las Lagunas Phase 2
Mijas, Španjolska
de
$468,257
The development belongs to a master plan that contemplates the development of several residential complexes, parks and a new commercial area. And, if that were not enough, just a few minutes walk away is the ambitious Great Park of the Costa del Sol, a 350,000 m2 park where leisure and sport…
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Barrio residencial Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Barrio residencial Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
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Barrio residencial Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
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Barrio residencial Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Casares, Španjolska
de
$265,072
Año de construcción 2025
Ubicada en un enclave único, a los pies de la majestuosa Alhambra, esta promoción exclusiva Boutique de tan solo 14 pisos redefine el concepto de lujo y comodidad en el corazón de Granada. Cada uno de sus pisos ha sido diseñado para ofrecer una experiencia inigualable, donde la modernidad s…
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Barrio residencial Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Barrio residencial Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Barrio residencial Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Barrio residencial Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Barrio residencial Finca Cortesin Green 10 Villa 13
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Barrio residencial Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Casares, Španjolska
de
$5,69M
Nestled in the exclusive Finca Cortesin Resort, this magnificent villa showcases captivating architecture that offers a contemporary twist on golfside living. As you arrive, a private driveway welcomes you, providing convenient covered parking spaces for two cars. Spread across two floors,…
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Barrio residencial MOON 64
Barrio residencial MOON 64
Barrio residencial MOON 64
Barrio residencial MOON 64
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Barrio residencial MOON 64
Manilva, Španjolska
de
$434,355
Año de construcción 2028
En el corazón de Los Hidalgos, Manilva, Málaga, se presenta la nueva promoción MOON 64, una oportunidad única para quienes buscan calidad de vida y confort en la Costa del Sol. Este conjunto residencial ofrece una selección de apartamentos en planta baja, apartamentos de planta media y ático…
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Barrio residencial Nikki Living Villas
Barrio residencial Nikki Living Villas
Barrio residencial Nikki Living Villas
Barrio residencial Nikki Living Villas
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Marbella, Španjolska
de
$1,25M
Discover unparalleled luxury with this project, an exclusive villa development in Nueva Andalucía, Marbella. This innovative concept combines the ownership of a private residence with the enjoyment of high-end, premium hotel services. Located in a prime area of Marbella on the Costa del So…
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Barrio residencial Magna Torremolinos Fase 2
Barrio residencial Magna Torremolinos Fase 2
Barrio residencial Magna Torremolinos Fase 2
Barrio residencial Magna Torremolinos Fase 2
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Barrio residencial Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Španjolska
de
$468,712
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
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Barrio residencial LOOA Estepona
Barrio residencial LOOA Estepona
Barrio residencial LOOA Estepona
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Barrio residencial LOOA Estepona
Estepona, Španjolska
de
$583,614
Discover an exclusive boutique residential development in one of the most sought-after locations on the Costa del Sol. A unique project that combines contemporary design, architectural elegance, and a privileged location just minutes from the sea, created for those seeking an exceptional liv…
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Barrio residencial Brisas 12
Barrio residencial Brisas 12
Barrio residencial Brisas 12
Barrio residencial Brisas 12
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Barrio residencial Brisas 12
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,77M
This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning view…
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Barrio residencial Villa Gala Selwo
Barrio residencial Villa Gala Selwo
Barrio residencial Villa Gala Selwo
Barrio residencial Villa Gala Selwo
Barrio residencial Villa Gala Selwo
Resinera Voladilla, Španjolska
de
$2,95M
Located in the heart of La Resina Golf, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set within a privileged natural environment where tranquillity, privacy and quality of life become the defining elements. Surrounded by prestigious golf courses and pro…
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Barrio residencial Capri Fase 3
Barrio residencial Capri Fase 3
Barrio residencial Capri Fase 3
Barrio residencial Capri Fase 3
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Barrio residencial Capri Fase 3
Resinera Voladilla, Španjolska
de
$510,805
Exclusive apartment complex with Mediterranean essence located in the resin golf just 10 minutes from San Pedro de Alcantara, and 15 minutes from Puerto Banus. Surrounded by mountainous environment and 10 minutes from the beach. It guarantees maximum privacy and optimizes the use of sunligh…
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Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
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Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Benahavis, Španjolska
de
$10,35M
Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry roo…
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Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
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Mijas, Španjolska
de
$776,942
Año de construcción 2029
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial Mosher Collection
Barrio residencial Mosher Collection
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Benalmadena, Španjolska
de
$995,444
Discover an exclusive new residential development comprising 44 elegant two- and three-bedroom homes, set in one of the most privileged areas of Benalmádena. Surrounded by nature and boasting spectacular open views of the Mediterranean Sea, this development has been designed to offer a sophi…
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Barrio residencial BREEZE
Barrio residencial BREEZE
Barrio residencial BREEZE
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Barrio residencial BREEZE
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$750,505
Año de construcción 2026
Breeze es un espectacular proyecto de 34 apartamentos y áticos, de 2,3 y 4 dormitorios en una ubicación perfecta, donde podrá disfrutar del deseado estilo de vida mediterráneo. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de construcción, avanzando con el mismo cuidado y detalle que definen…
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Barrio residencial Villa Evania Selwo
Barrio residencial Villa Evania Selwo
Barrio residencial Villa Evania Selwo
Barrio residencial Villa Evania Selwo
Barrio residencial Villa Evania Selwo
Barrio residencial Villa Evania Selwo
Barrio residencial Villa Evania Selwo
Resinera Voladilla, Španjolska
de
$4,54M
Located in the heart of La Panera, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set in a privileged natural setting where tranquility, privacy, and quality of life are its defining features. Surrounded by prestigious golf courses and expansive protected…
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Barrio residencial Zenity Blau II
Barrio residencial Zenity Blau II
Barrio residencial Zenity Blau II
Barrio residencial Zenity Blau II
Barrio residencial Zenity Blau II
Barrio residencial Zenity Blau II
Barrio residencial Zenity Blau II
Estepona, Španjolska
de
$523,319
An exclusive project consisting of 2, 3, and 4-bedroom apartments, designed to offer you maximum comfort and well-being. Located in a privileged setting, this development is the perfect place to find the happiness and relaxation you deserve. The development boasts excellent facilities, suc…
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Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
Barrio residencial Blue Wave
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Barrio residencial Blue Wave
Manilva, Španjolska
de
$466,436
Promotion of exclusive homes with spacious terraces that rise on the hill, making you feel like the world is at your feet. A residential complex located in Manilva, by the Mediterranean Sea, with a warm climate and a delightful gastronomy. You will find 784 km of Mediterranean coastline, 11…
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Barrio residencial Solenne
Barrio residencial Solenne
Barrio residencial Solenne
Barrio residencial Solenne
Barrio residencial Solenne
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Barrio residencial Solenne
Benahavis, Španjolska
de
$1,19M
A boutique complex located in the heart of the Costa del Sol's Golden Triangle, where the landscape unfolds in stunning layers, with rolling green hills and the deep blue Mediterranean stretching to the horizon. The commitment to an elevated lifestyle is evident in every detail of its caref…
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Barrio residencial CASATALAYA RESIDENCES
Barrio residencial CASATALAYA RESIDENCES
Barrio residencial CASATALAYA RESIDENCES
Barrio residencial CASATALAYA RESIDENCES
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Barrio residencial CASATALAYA RESIDENCES
Benalmadena, Španjolska
de
$853,237
Elegante complejo boutique de 28 apartamentos en la zona de Torremuelle. Cada vivienda ofrece una experiencia de vida superior, con vistas abiertas al mar, maravillosos jardines y zonas comunes
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Barrio residencial Residencial Albatros XV
Barrio residencial Residencial Albatros XV
Barrio residencial Residencial Albatros XV
Barrio residencial Residencial Albatros XV
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Barrio residencial Residencial Albatros XV
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$535,833
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent m…
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Edificio de apartamentos Modernas viviendas en la costa con soláriums y piscina en Málaga
Edificio de apartamentos Modernas viviendas en la costa con soláriums y piscina en Málaga
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Casares, Španjolska
de
$528,495
Año de construcción 2029
Nuevas viviendas residenciales con soláriums y terrazas en Casares Costa Casares Costa es una encantadora zona costera del municipio de Casares, que combina la tradición andaluza con el estilo de vida mediterráneo. Conocida por sus playas de arena, ambiente tranquilo y belleza natural, la re…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial Dunique Marbella
Barrio residencial Dunique Marbella
Barrio residencial Dunique Marbella
Barrio residencial Dunique Marbella
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Barrio residencial Dunique Marbella
Ricmar, Španjolska
de
$5,92M
New and distinctive and unrivalled project beyond any other new development on Marbella’s coastline. A first-class residential project located beachfront on one of the last available plots facing the wonderful beaches in one of Marbella's most sought-after locations. It offers 96 spacious ap…
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Barrio residencial Absolute Estepona
Barrio residencial Absolute Estepona
Barrio residencial Absolute Estepona
Barrio residencial Absolute Estepona
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Barrio residencial Absolute Estepona
Estepona, Španjolska
de
$732,647
Located on the Costa del Sol, this boutique complex of 24 homes overlooks the Mediterranean and offers a wonderful spectacle of light and tranquility. Live the lifestyle you deserve in this dreamlike enclave and get ready for a great experience! Known for its beaches, lush vegetation an…
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Barrio residencial Enebros - Fase 1
Barrio residencial Enebros - Fase 1
Barrio residencial Enebros - Fase 1
Barrio residencial Enebros - Fase 1
Barrio residencial Enebros - Fase 1
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Barrio residencial Enebros - Fase 1
Benahavis, Španjolska
de
$2,50M
New project located in Benahavis district, it represents a significant elevation in the concept, quality and lifestyle hitherto known. The spacious ground floor apartments offer private gardens and swimming pools. The open and bright first floor properties feature generous terraces with st…
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Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
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Barrio residencial El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Benahavis, Španjolska
de
$12,40M
Located on a 3,453 m² plot with over 1,789 m² of built-up area. Distributed over three levels, the architecture blends seamlessly with the forest through large windows. The interior volumes flow seamlessly into the open-plan living, dining, and kitchen areas, extending outside to the terrac…
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Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
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Barrio residencial Villa Marbesa
Artola, Španjolska
de
$4,43M
New Villa project located in Marbella. This property will be built on 3 floors with panoramic lift consisting of an entrance hall, 3 bedrooms with bathrooms en suite, and a garden with swimming pool, some trees and shrubs and a swimming pool. On the first floor, we have the guest toilet, a…
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Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
Barrio residencial SALVIA I
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Barrio residencial SALVIA I
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,48M
Año de construcción 2026
Imagina despertar cada mañana en un paraíso de comodidad y conveniencia, donde todas tus necesidades diarias están al alcance de tu mano. Te presentamos un nuevo estándar en estilo de vida en nuestro imbatible nuevo proyecto, cuidadosamente diseñado para brindarte lo mejor en confort, funcio…
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Barrio residencial Organic Higueron
Barrio residencial Organic Higueron
Barrio residencial Organic Higueron
Barrio residencial Organic Higueron
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Barrio residencial Organic Higueron
Fuengirola, Španjolska
de
$1,23M
An exclusive development of 25 contemporary-style homes where architecture, sustainability, and well-being come together to create a unique lifestyle on the Costa del Sol. Each home has been designed to offer maximum comfort, with spacious layouts, large windows, and a careful orientation t…
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Barrio residencial Ayana Estepona
Barrio residencial Ayana Estepona
Barrio residencial Ayana Estepona
Barrio residencial Ayana Estepona
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Barrio residencial Ayana Estepona
Estepona, Španjolska
de
$847,549
Nuevo proyecto de 140 apartamentos y áticos exclusivos, todos sentados en exuberantes jardines tropicales dentro de una comunidad cerrada. El proyecto también incluye un club y spa dedicado, con los servicios de un conserje disponible para los residentes. El proyecto ofrece una colección de…
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Barrio residencial Azure
Barrio residencial Azure
Barrio residencial Azure
Barrio residencial Azure
Barrio residencial Azure
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Barrio residencial Azure
Estepona, Španjolska
de
$631,396
An exclusive development of 84 luxury homes with spacious interiors, large terraces, spectacular views, communal areas, swimming pool and club area. A few meters from the beach and surrounded by natural areas. Is in a privileged location, very close to stores and restaurants and five minut…
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Barrio residencial Vitae Villas Villa I3
Barrio residencial Vitae Villas Villa I3
Barrio residencial Vitae Villas Villa I3
Barrio residencial Vitae Villas Villa I3
Barrio residencial Vitae Villas Villa I3
Barrio residencial Vitae Villas Villa I3
Benahavis, Španjolska
de
$4,49M
Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dis…
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Barrio residencial Haiku Residences
Barrio residencial Haiku Residences
Barrio residencial Haiku Residences
Barrio residencial Haiku Residences
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Barrio residencial Haiku Residences
Benahavis, Španjolska
de
$1,09M
A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide …
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Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
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Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$563,906
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial Abelias Fase 1
Barrio residencial Abelias Fase 1
Barrio residencial Abelias Fase 1
Barrio residencial Abelias Fase 1
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Barrio residencial Abelias Fase 1
Benalmadena, Španjolska
de
$477,813
The exclusive residential complex invites modern living infused with traditional Andalusian charm, all within a community designed for those who value quality and natural beauty. At Finca Doña María, every day is an opportunity to enjoy the best of the Costa del Sol. The duplex penthouses a…
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Barrio residencial Residencial Pacaraima
Barrio residencial Residencial Pacaraima
Barrio residencial Residencial Pacaraima
Barrio residencial Residencial Pacaraima
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Barrio residencial Residencial Pacaraima
Torremolinos, Španjolska
de
$733,784
A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, wi…
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Barrio residencial 7 Diamonds
Barrio residencial 7 Diamonds
Barrio residencial 7 Diamonds
Barrio residencial 7 Diamonds
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Barrio residencial 7 Diamonds
Benalmadena, Španjolska
de
$2,96M
Seven exclusive homes that are not only visually stunning but also highly functional and sustainable, offering a perfect blend of elegance, quality, and eco-conscious design. Residents can enjoy the best of both worlds: the serenity of a private enclave in La Capellania and the convenience …
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Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY
Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY
Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY
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Barrio residencial MARINA GOLDEN BAY
Benalmadena, Španjolska
de
$1,14M
Ubicado en el centro de Benalmádena y junto a su pintoresco puerto, Marina Golden Bay combina ciudad y lujo junto al mar. Este distinguido proyecto incluye 33 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, donde la elegancia se funde con el horizonte
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Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
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Estepona, Španjolska
de
$522,788
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
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TEKCE Real Estate
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Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas
Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas
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Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas
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Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$1,60M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Villa Independiente en un Espacio Tranquilo en Mijas con Vistas a la Montaña La elegante villa está situada en Mijas, Málaga, en la región de la Costa del Sol de España. La zona ofrece un clima maravilloso, hermosas playas de arena, bellezas naturales exclusivas, estructuras viarias bien des…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial The Avenue Marbella
Barrio residencial The Avenue Marbella
Barrio residencial The Avenue Marbella
Barrio residencial The Avenue Marbella
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Barrio residencial The Avenue Marbella
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,31M
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
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Barrio residencial La Roca 2
Barrio residencial La Roca 2
Barrio residencial La Roca 2
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Barrio residencial La Roca 2
Benalmadena, Španjolska
de
$1,98M
New Luxury Development on the Costa del Sol! This development features an exclusive contemporary villa located in Santangelo Norte, Benalmádena. Designed to maximize natural light, privacy, and views of the Mediterranean, this 427 m² property, built on a 576 m² lot, offers an unparalleled…
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Barrio residencial The Hills 14
Barrio residencial The Hills 14
Barrio residencial The Hills 14
Barrio residencial The Hills 14
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Barrio residencial The Hills 14
Benahavis, Španjolska
de
$22,75M
This is a majestic contemporary villa located in the exclusive gated community with 24-hour security access in El Herrojo Alto, Marbella. The layout includes 3 floors with 8 bedrooms and 8 bathrooms, 2 of the bedrooms with private access. It features an open-concept living area and spacious…
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Barrio residencial Ocean 11
Barrio residencial Ocean 11
Barrio residencial Ocean 11
Barrio residencial Ocean 11
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Barrio residencial Ocean 11
Bel Air, Španjolska
de
$2,90M
Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience…
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Barrio residencial Elysea Suites
Barrio residencial Elysea Suites
Barrio residencial Elysea Suites
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Barrio residencial Elysea Suites
Mijas, Španjolska
de
$1,20M
A boutique complex of 22, 2 and 3-bedroom flats situated in an elevated position in Mijas Costa. The project will captivate you with its exquisite views of the Mediterranean Sea and its outstanding communal areas, so if you are one of those who appreciate the small pleasures of outdoor livin…
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Barrio residencial Savia Fase I
Barrio residencial Savia Fase I
Barrio residencial Savia Fase I
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Barrio residencial Savia Fase I
Mijas, Španjolska
de
$551,760
New launch in Mijas! Townhouses of new construction in Mijas, Malaga Magnificent residential of townhouses of 3 and 4 bedrooms with gardens and equipped kitchens. With magnificent community services and excellent individual services, it is undoubtedly the best option for those who wish to …
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Barrio residencial Villa Carolina
Barrio residencial Villa Carolina
Barrio residencial Villa Carolina
Barrio residencial Villa Carolina
Barrio residencial Villa Carolina
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Barrio residencial Villa Carolina
Bel Air, Španjolska
de
$3,30M
Exclusive villa under construction on Estepona's New Golden Mile. Modern design, prime location, and all the amenities, just steps from the sea. Elegance and comfort on Estepona's New Golden Mile In a privileged enclave on the Costa del Sol, just 8 minutes from the center of Estepona and 10…
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Barrio residencial Belvedere Collection
Barrio residencial Belvedere Collection
Barrio residencial Belvedere Collection
Barrio residencial Belvedere Collection
Barrio residencial Belvedere Collection
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Barrio residencial Belvedere Collection
Fuengirola, Španjolska
de
$620,019
This new apartment complex offers the space to be yourself, focus on what matters, and reconnect with an effortless lifestyle. This boutique collection of homes overlooking the Mediterranean Sea in Torreblanca del Sol is designed for those who value tranquility, refined design, and soul-soo…
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Barrio residencial Lakün Fase 2
Barrio residencial Lakün Fase 2
Barrio residencial Lakün Fase 2
Barrio residencial Lakün Fase 2
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Barrio residencial Lakün Fase 2
Mijas, Španjolska
de
$546,072
This exclusive residential complex redefines the concept of home, offering its residents an experience comparable to that of a five-star hotel. Designed to provide maximum comfort, it integrates innovative spaces, top-level amenities and exceptional services. Strategically located between F…
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Barrio residencial Bali Villas
Barrio residencial Bali Villas
Barrio residencial Bali Villas
Barrio residencial Bali Villas
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Barrio residencial Bali Villas
Mijas, Španjolska
de
$2,12M
Año de construcción 2025
Una colección de villas de lujo en un complejo cerrado y con unas de las mejores amenities de la Costa del Sol. BALI VILLAS es la piedra angular de un exclusivo complejo de villas cerrado con servicios de vigilancia CCTV y conserjería en el corazón de la Costa del Sol. Cuenta con 19 villas q…
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Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
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Estepona, Španjolska
de
$716,631
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
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Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
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Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$1,04M
Año de construcción 2028
Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf…
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TEKCE Real Estate
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Barrio residencial Core Higueron
Barrio residencial Core Higueron
Barrio residencial Core Higueron
Barrio residencial Core Higueron
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Barrio residencial Core Higueron
Benalmadena, Španjolska
de
$1,31M
New project in the hills above Fuengirola offering spacious, bright properties built and finished to the highest standards with top quality materials. These stunning 2- and 3-bedroom apartments and penthouses offer stunning views of the coast due to their elevated position. These views can…
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Barrio residencial Electus
Barrio residencial Electus
Barrio residencial Electus
Barrio residencial Electus
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Barrio residencial Electus
Mijas, Španjolska
de
$412,398
An exclusive development of only 18 properties and 4 commercial premises in Las Lagunas, the most sought after area of Mijas. Its excellent location allows you to walk to shopping centres, the beach and the Gran Parque de la Costa del Sol, with easy access by motorway. The south facing pro…
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Barrio residencial Mijas Sea Views
Barrio residencial Mijas Sea Views
Barrio residencial Mijas Sea Views
Barrio residencial Mijas Sea Views
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Mijas, Španjolska
de
$612,852
New incomparable residential complex, made up 2- and 3-bedroom apartments, including six exclusive Garden Apartments, as well as luxurious penthouses with jacuzzi and panoramic terraces. They boast of the most coveted orientation in the Costa del Sol (southwest) and of a privileged location …
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Barrio residencial Unika I
Barrio residencial Unika I
Barrio residencial Unika I
Barrio residencial Unika I
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Estepona, Španjolska
de
$613,193
New development set in a privileged natural environment with views over the bay of Estepona and the mountains of Marbella, very close to the sea and very well connected. A project of smooth and elegant lines designed by the prestigious architecture studio T10. It has exclusive communal fac…
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Barrio residencial Villa Metta - STUPA
Barrio residencial Villa Metta - STUPA
Barrio residencial Villa Metta - STUPA
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Barrio residencial Villa Metta - STUPA
Mijas, Španjolska
de
$2,16M
Presentamos con orgullo la nueva adición a nuestra colección exclusiva. Esta villa orientada al sur ofrece impresionantes vistas panorámicas y combina tecnología de vanguardia con diseño contemporáneo, maximizando la luz solar, privacidad y vistas. La villa le da la bienvenida con un majest…
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Barrio residencial Sunhill
Barrio residencial Sunhill
Barrio residencial Sunhill
Barrio residencial Sunhill
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Barrio residencial Sunhill
Fuengirola, Španjolska
de
$373,149
This new promotion offers us several homes distributed in two bedrooms, two bathrooms, a living room with a furnished and equipped American kitchen, and all of them designed to improve your quality of life thanks to the optimal distribution of its spaces, functionality and quality of the con…
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Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
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Estepona, Španjolska
de
$809,425
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pint…
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Barrio residencial El Madroñal Villas - Villa Tiffany
Barrio residencial El Madroñal Villas - Villa Tiffany
Barrio residencial El Madroñal Villas - Villa Tiffany
Barrio residencial El Madroñal Villas - Villa Tiffany
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Barrio residencial El Madroñal Villas - Villa Tiffany
Benahavis, Španjolska
de
$12,86M
Situated in the exclusive gated enclave of El Madroñal, it is synonymous with sophistication. Set on a spacious plot in Benahavís, this extraordinary home offers panoramic views of the Mediterranean coastline and surrounding mountains. The villa is framed by landscaped gardens, where an in…
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Barrio residencial Óleo
Barrio residencial Óleo
Barrio residencial Óleo
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Barrio residencial Óleo
Fuengirola, Španjolska
de
$824,796
This development of 1-, 2-, and 3-bedroom homes represents a perfect harmony between contemporary design and Mediterranean serenity. An exclusive residential project comprising 42 homes located in Carvajal, one of the quietest and most sought-after areas of Fuengirola, where natural light, s…
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Barrio residencial 4our Villas
Barrio residencial 4our Villas
Barrio residencial 4our Villas
Barrio residencial 4our Villas
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Barrio residencial 4our Villas
Marbella, Španjolska
de
$5,57M
New residential complex of 4 isolated single-family homes, with a private pool, located on the Golden Mile, with direct access to the Marbella ring road, this enclave is located just 900 meters from the beach and nearby services. The project is available for sale, it comes fully furnished w…
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Barrio residencial Tailor Made Villa in Casares
Barrio residencial Tailor Made Villa in Casares
Barrio residencial Tailor Made Villa in Casares
Barrio residencial Tailor Made Villa in Casares
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Barrio residencial Tailor Made Villa in Casares
Casares, Španjolska
de
$2,04M
We present exclusive, energy-efficient, sustainably designed detached villas in a prime location next to the prestigious Casares golf course. Their contemporary designs combine elegance, functionality, and comfort with the highest quality materials and finishes. These modern, single-story p…
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Barrio residencial Royal Palms Mijas IV-4
Barrio residencial Royal Palms Mijas IV-4
Barrio residencial Royal Palms Mijas IV-4
Barrio residencial Royal Palms Mijas IV-4
Barrio residencial Royal Palms Mijas IV-4
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Barrio residencial Royal Palms Mijas IV-4
Mijas, Španjolska
de
$1,06M
Located on a gentle slope overlooking the Mediterranean Sea, our spacious, resort-style luxury apartment complex represents a unique opportunity. Although just a short distance from the wide, silver beaches of the renowned resort of La Cala de Mijas, the community atmosphere and wide range …
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Barrio residencial Veridian II
Barrio residencial Veridian II
Barrio residencial Veridian II
Barrio residencial Veridian II
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Barrio residencial Veridian II
Fuengirola, Španjolska
de
$1,11M
This development is an exclusive residential community of single-family homes located in El Higuerón, one of the most promising areas on the Costa del Sol, designed to offer a sustainable, modern lifestyle that is connected to nature. The project combines contemporary architecture, energy ef…
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Villas
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Villas
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Barrio residencial Alcantara Del Mar Villas
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$2,47M
MODERN LIVING BY THE MEDITERRANEAN. An exclusive residential project comprising 11 luxury villas, designed to offer maximum comfort, privacy, and elegance in a privileged setting. Each villa has 5 to 6 spacious bedrooms, 5 full bathrooms plus a guest toilet, and carefully distributed space…
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Muse
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Barrio residencial Artemisa
Barrio residencial Artemisa
Barrio residencial Artemisa
Barrio residencial Artemisa
Barrio residencial Artemisa
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Barrio residencial Artemisa
Fuengirola, Španjolska
de
$419,793
Nuevo desarrollo residencial situado en la tranquila y bien establecida zona de Los Pacos, en Fuengirola, a solo 900 metros del mar, a 20 minutos en coche del centro de la ciudad de Málaga y a sólo 10 minutos del aeropuerto. Disfrute de un estilo de vida mediterráneo con todos los servicios…
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Muse
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Barrio residencial Unika Collection
Barrio residencial Unika Collection
Barrio residencial Unika Collection
Barrio residencial Unika Collection
Barrio residencial Unika Collection
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Barrio residencial Unika Collection
Estepona, Španjolska
de
$721,270
An exclusive project that combines the best of both worlds: the serenity of the mountains and proximity to the sea. We know that the home you are looking for is just like you: it has your personality, your unique way of seeing life, and a touch of singularity that makes it a space just for …
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Muse
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