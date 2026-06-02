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Obra nueva en venta en San Roque

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Villa Ispania gorod Kadis
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Villa Ispania gorod Kadis
Taraguilla, Španjolska
de
$3,14M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Venta😍La Roca de San DiegoVilla independiente, edificio nuevo.Vendido por 2.700.000 eurosSuperficie interna - 436 m2Terrazas - 155 m2Parcela - 1000 m24 dormitorios6 bañosSauna, piscina cubierta, ventana en el sótano con vistas a la piscina.Vista panorámica, vista al mar.5 minutos a puerto So…
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Consulting VP Park SRL
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