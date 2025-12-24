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La Roca de San Diego

Villa independiente, edificio nuevo.

Vendido por 2.700.000 euros

Superficie interna - 436 m2

Terrazas - 155 m2

Parcela - 1000 m2

4 dormitorios

6 baños

Sauna, piscina cubierta, ventana en el sótano con vistas a la piscina.

Vista panorámica, vista al mar.

5 minutos a puerto Sotogrande

50 minutos para el aeropuerto de Málaga



El complejo de villas La Roca de San Diego se encuentra a sólo 5 kilómetros de Sotogrande. Costa del Sol es una magnífica zona al sur de España con un clima maravilloso y más de 300 días soleados al año.

Este es un paraíso para aquellos que les gusta pasar tiempo en la playa, tomar paseos en las montañas, participar en deportes como polo y golf. Sotogrande también tiene un puerto encantador, que ofrece vistas panorámicas de la costa y África.



Las villas están situadas en una montaña con vistas al mar Mediterráneo, África y Gibraltar. Están diseñados para que su hogar parezca un lugar acogedor para vivir. Un equipo técnico de renombre mundial está trabajando en su creación, formado por los mejores profesionales en este campo. Cada habitación estaba equipada de tal manera que tenía las mejores cualidades y con el uso óptimo de cada uno de los materiales seleccionados.



En la planta baja hay un impresionante salón - un comedor de planta abierta con vistas a una cocina moderna y totalmente equipada. Esta zona es luminosa y espaciosa, gracias a grandes ventanales de suelo a techo que permiten que la luz entre en la habitación. El salón pasa suavemente a la terraza y al jardín privado, creando el escenario perfecto para disfrutar de una cerveza fría después de un día pasado en el campo de golf o cocinando una barbacoa con la familia en una cálida noche de verano.



La segunda planta consta de 4 dormitorios y 4 baños, muchos de los cuales ofrecen vistas panorámicas de la costa. Todas las habitaciones tienen armarios empotrados.

Los suelos calentados eléctricos se instalan en toda la casa, que son alimentados por paneles fotovoltaicos, que es un gran ahorro.



La planta baja de la casa consta de una piscina cubierta, sauna y aseo. La empresa de construcción nos da la oportunidad de personalizar el resto del espacio abierto para que tenga todo lo que quieras, como un gimnasio, un cine, una sala de juegos para tus hijos. Todo depende de tu imaginación.

El sótano de la casa tiene iluminación natural y ventilación, por lo que esta es una muy buena opción para utilizar realmente el espacio para cualquier propósito. Además, el precio incluye estacionamiento para dos coches.



Nuestras villas son construidas por un equipo técnico de renombre mundial, que incluye a los mejores especialistas de la industria. Cada habitación fue diseñada de tal manera que tenía las mejores cualidades y con el uso óptimo de cada uno de los materiales seleccionados. Actualmente nos centramos en materiales resistentes al tiempo, servicios de lujo y, por supuesto, el uso de energía renovable para hacer lo mejor de la tierra andaluza.



Población de la marca https://maps.apple.com/?ll=36.316924,-5.260097 plagaq=Ubicaci%C3%B3n%20 brandad