Piso en edificio nuevo Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela

Orihuela, Španjolska
de
$719,737
ID: 33223
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/1/26

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    Vega Baja del Segura
  • Ciudad
    Orihuela

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca

Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado mercado semanal en la calle Nicolás De Bussi. Estos apartamentos vienen en opciones de 2, 3 y 4 dormitorios, lo que ofrece una variedad de opciones para los residentes potenciales.

Estos codiciados apartamentos en venta en Orihuela, Alicante, cuentan con una ubicación estratégica. Los modernos apartamentos están ubicados en la popular zona de Playa Flamenca, en la Costa Blanca, a solo 700 metros de la hermosa playa. A solo 1 kilómetro del famoso centro comercial La Zenia Boulevard. Centro, a 5 kilómetros del Hospital de Torrevieja, con el Aeropuerto Internacional de Alicante, situado a 50 kilómetros, y el Aeropuerto de Murcia a 54 kilómetros.

Los residentes de esta comunidad pueden disfrutar de varias instalaciones compartidas, incluida una gran piscina comunitaria, áreas verdes y lugares con sombra, lo que lo convierte en un lugar encantador para relajarse y descansar.

Dentro de los apartamentos, no espere más que acabados de alta calidad y diseño contemporáneo. Los interiores están decorados con buen gusto con muebles y decoración modernos. La cocina totalmente equipada cuenta con una encimera de mármol blanco, añadiendo un toque de elegancia al espacio. Los baños están diseñados teniendo en cuenta la estética moderna e incluyen cómodas duchas a ras de suelo.


ALC-00375

Localización en el mapa

Orihuela, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

