  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Španjolska

Comunidad Valenciana
3
Alicante
3
La Marina Baja
3
6 propiedades total found
Comfortable casa de 3-habitaciones, alquiler todo el año. en Castell dAro, Španjolska
Comfortable casa de 3-habitaciones, alquiler todo el año.
Castell dAro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Número de plantas 2
Ubicada en una de las zonas residenciales más tranquilas y exclusivas de S’Agaró, la casa co…
Precio en demanda
Agencia
Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Villa de 4 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Villa de 4 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Impresionante villa de 4 dormitorios, completamente nueva, situada en una exclusiva urbaniza…
$5,207
por mes
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 755 m²
Número de plantas 3
Luxurious modern villa built in 2018 located in the residential community of Rio Real "La Fi…
$12,410
por mes
villa de 5 dormitorios en Finestrat, Španjolska
villa de 5 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
aire acondicionado, jardín, terraza, terraza en la azotea, estacionamiento, piscina privada,…
$5,247
por mes
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa de tres dormitorios en Adeje, Španjolska
Villa de tres dormitorios
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Ofrecemos en alquiler a largo plazo una elegante y moderna villa en el complejo «Insigne Lux…
$6,461
por mes
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
villa de 5 dormitorios en Altea, Španjolska
villa de 5 dormitorios
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Una impresionante villa de lujo está disponible para alquiler en la exclusiva zona de Sierra…
$5,852
por mes
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית

