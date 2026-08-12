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Apartamentos en venta en Španjolska

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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
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Apartamento 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Nueva Andalucia. 4 camas · 2 baños · 145 m2 constru…
$676,767
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Ático Ático en O Irixo, Španjolska
Ático Ático
O Irixo, Španjolska
$2,71M
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Vendedor particular
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Apartamento en planta baja de 3 dormitorios en venta en Estepona. 3 cama · 1 baño · 104 m2 c…
$386,816
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$980,166
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Fuengirola. 3 dormitorios · 2 baños · 97 m2 constru…
$673,875
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Apartamento 3 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Fuengirola. 3 dormitorios · 2 baños · 106 m2 constr…
$518,932
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Moderno apartamento de obra nueva en venta con amplias terrazas y completas zonas comunes D…
$634,225
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 2/2
Código 20260721153134Venta apartamento turístico No. 13 con dormitorio privado en el apartho…
$176,652
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Apartamento 2 habitaciones en Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Casares Playa. 2 camas · 2 baños · 96 m2 construido…
$299,363
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$650,053
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más buscadas del …
$174,842
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Estepona. 2 camas · 2 baños · 95 m2 construidos. Pr…
$618,376
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Apartamento 2 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Benalmadena Costa. 2 dormitorios · 2 baños · 81 m2 …
$807,934
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Apartamento 2 habitaciones en Dos Hermanas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dos Hermanas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Dúplex de 2 dormitorios en venta en Mijas. 2 camas · 2 baños · 134 m2 construidos. Presentad…
$826,711
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamento en Punta Prima. Listo para entrar o alquilar. Características principales: Ubica…
$259,666
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 1/5
Código 20260728102749Venta tipo B apartamento de 72,99 m2 en la primera planta de NŌA Villaj…
$347,538
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Dmd consulting
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Benalmadena Costa. 3 dormitorios · 2 baños · 161 m2 const…
$843,765
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horada, uno de los lugares m…
$363,416
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 camas · 2 baños · 100 m2 construido…
$739,739
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$313,323
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 191 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Cerrado del Aguila. 4 cama · 191 m2 construidos. Pr…
$1,94M
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Apartamento 1 habitacion en Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Costa del Sol Este. 1 cama · 1 baño · 66 m2 construi…
$225,152
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en El Chaparral. 3 dormitorios · 2 baños · 95 m2 const…
$807,934
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Apartamento 3 habitaciones en Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Pier. 3 dormitorios · 2 baños · 140 m2 construidos.…
$1,50M
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más deseadas del …
$184,074
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Cada apartamento refleja la esencia de la exclusividad: calidad, diseño moderno y atención a…
$462,221
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Benalmadena Pueblo. 3 dormitorios · 2 baños · 186 m…
$687,726
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Los Naranjos de Marbella. 3 dormitorios · 2 baños · 151 m…
$633,888
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Ático Ático 1 habitacion en Vera, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$242,727
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Apartamento 1 habitación en Španjolska
Apartamento 1 habitación
Španjolska
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 2/2
Código 20260719112456El apartamento de 42 m2 está situado en Hilford Resorts en Valencia. Ce…
$310,466
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Tipos de propiedades en Španjolska

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2 habitaciones
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

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