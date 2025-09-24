  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja

Obra nueva en venta en La Marina Baja

Benidorm
4
Villajoyosa
11
La Nucía
5
Altea
3
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$817,032
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Villajoyosa, Španjolska
de
$373,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 82–108 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo Orizonne está situado en un paraje natural, a sólo 2 km del centro de Villajoyosa y a 10 km de Benidorm. Las playas de Paradis, Bolnou y Asparaio están cerca. Villajoyosa — un pueblo tranquilo y acogedor en la Costa Blanca, donde hay todo lo necesario para una vida cómoda. El com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
413,138
Apartamentos 3 habitaciones
108.0
448,550
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$570,956
Año de construcción 2026
Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinac…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Finestrat, Španjolska
de
$655,152
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 129 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial de casas individuales en la zona de Finestrat
Agencia
VYM Canarias
Dejar una solicitud
Barrio residencial SaliSol Hills
Barrio residencial SaliSol Hills
Barrio residencial SaliSol Hills
Barrio residencial SaliSol Hills
Barrio residencial SaliSol Hills
Barrio residencial SaliSol Hills
Finestrat, Španjolska
de
$568,877
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 107–225 m²
5 objetos inmobiliarios 5
SaliSol Hills es un nuevo proyecto de villa en la zona del Balcón de Finestrat, ubicado cerca de Benidorm y a 6 minutos del parque temático Terra Mítica. El complejo tiene vistas panorámicas al mar y a la montaña Puig Campana. El aeropuerto de Alicante-Elche está a 57 km
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$374,359
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Španjolska
de
$353,168
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas medit…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luz Resort
Complejo residencial Luz Resort
Complejo residencial Luz Resort
Complejo residencial Luz Resort
Complejo residencial Luz Resort
Finestrat, Španjolska
de
$422,833
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
LUZ moderno y complejo: Balcón de Finestrat. El complejo cuenta con piscina comunitaria, gimnasio y lugares para hacer ejercicio sin salir del complejo. 18 exclusivas casas adosadas ubicadas en la privilegiada localidad de Finestrat-Benidorm, en la hermosa Costa Blanca, Alicante, España. Est…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$419,781
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Altea, Španjolska
de
$547,411
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Lujosos Apartamentos Eco-Friendly a 50 m de la Playa en Viva Altea Beach Lujosos apartamentos situados en Altea una ciudad en la costa este de España, conocida por su pintoresca belleza y atracciones culturales. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Altea es c…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$465,005
Año de construcción 2026
Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinac…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$441,461
Año de construcción 2026
Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinac…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Finestrat, Španjolska
de
$518,032
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 109–136 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial SEAVIEW 6, situado en la prestigiosa zona de la Costa Blanca, ofrece una combinación única de belleza natural y confort urbano. Rodeado de montañas y con impresionantes vistas al mar Mediterráneo, el complejo ofrece un ambiente tranquilo. Al mismo tiempo, se encuentra…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Španjolska
de
$397,514
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 80–318 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Finestrat Paradise Resort – es un complejo residencial único en Finestrat, que incluye 66 apartamentos y 14 villas. El resort está situado cerca de las playas de Benidorm y está rodeado de infraestructuras: centros comerciales, campos de golf y hoteles. Las viviendas disfrutan de privacidad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 82.0
495,766 – 572,492
Apartamentos 3 habitaciones
103.0
532,948 – 702,335
Casa
318.0
1,36M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$426,157
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Benidorm, Španjolska
de
$435,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 24
Área 97–372 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El mar, el golf y la vida de Benidorm son todos agradables en Eagle Tower por TM. Ubicación privilegiada, junto al Club de Golf Las Rejas, a solo 1 km de la playa Poniente, con excelentes conexiones con las autopistas N-332 y AP7. Águila Torre por TM constará de una torre con un tipo diverso…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
97.0 – 120.0
488,684 – 524,095
Apartamentos 3 habitaciones
117.0 – 325.0
552,425 – 944,316
Apartamentos 4 habitaciones
372.0
1,04M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Benidorm, Španjolska
de
$284,521
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
Área 56–59 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Edificio de nueva construcción SLIM TOWER en la ciudad de Benidorm con diseño arquitectónico innovador y vanguardista. La vivienda está equipada con un sistema de climatización con distribución de aire por conductos, así como un sistema de ventilación mecánica, que garantiza un aire interio…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0 – 59.0
476,821 – 562,340
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$747,069
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$676,906
Año de construcción 2026
Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinac…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Villajoyosa, Španjolska
de
$916,019
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentamos lujosos apartamentos, duplexes y áticos situados en primera línea de mar entre Benidorm y Villajoyosa en la Costa Blanca. Estos elegantes edificios blancos, cada uno con solo seis plantas, están rodeados de amplias zonas verdes y ofrecen uno a cuatro dormitorios con espaciosos es…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
920,708
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
1,29M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Polop, Španjolska
de
$514,668
Año de construcción 2025
Área 125–158 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial cerrado. Rodeado de pinos y protegido por el monte Ponoich, el complejo residencial Polop Hills ofrece la combinación perfecta de seguridad, comodidad y cercanía a la naturaleza. El complejo cuenta con seguridad 24 horas, una gran piscina pública para adultos y niños, zo…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$606,273
Año de construcción 2026
Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinac…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$361,409
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$606,273
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$523,867
Año de construcción 2026
Elegantes Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios Junto al Campo de Golf en Finestrat, Costa Blanca Elegantes apartamentos modernos situados en Finestrat, una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Alicante, España, en la costa este a lo largo de la Costa Blanca. Es conocida por su combinac…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Complejo residencial Essential House
Finestrat, Španjolska
de
$858,199
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 130–170 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Essential House es un proyecto de casas unifamiliares con 3 o 4 dormitorios y 3 baños completos, dos de los cuales están en suite. Las parcelas que van desde 590 a 700 m2 se enfrentan al lado sur, con vistas al mar y a la montaña, e inundan la luz todas las habitaciones.Las casas tienen aire…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Benidorm, Španjolska
de
$470,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
Área 76–423 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo Sunset Sailors by TM está situado en una zona privilegiada de la playa de Poniente, a tan sólo 50 metros. La urbanización ofrece apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar y amplias terrazas que te permitirán vivir la sensación única de navegar sin sali…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
76.0
585,476
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
720,041 – 789,684
Apartamentos 3 habitaciones
134.0 – 423.0
855,786 – 2,34M
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Altea, Španjolska
de
$1,17M
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Lujosos Apartamentos Eco-Friendly a 50 m de la Playa en Viva Altea Beach Lujosos apartamentos situados en Altea una ciudad en la costa este de España, conocida por su pintoresca belleza y atracciones culturales. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Altea es c…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Španjolska
de
$260,822
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Diseñado para vivir con la máxima funcionalidad, supervisando el mar Mediterráneo, BREEZE es la nueva comunidad privada y cerrada, en una zona muy tranquila, con comunicaciones fáciles y cerca de playas, ( a menos de 8 kms de la Cala de Finestrat ) y el exclusivo campo de golf de Puig Campan…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Villajoyosa, Španjolska
de
$351,566
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 48–115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Diseño único con construcción de alta calidad y materiales premium. El complejo residencial Azure Residencial se encuentra a pocos metros de la playa, rodeado de montañas. En las zonas públicas hay una piscina, amplios jardines, un parque infantil, un gimnasio totalmente equipado, una sauna …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
351,758
Apartamentos 3 habitaciones
91.0 – 115.0
596,100 – 744,239
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Benidorm, Španjolska
de
$406,286
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 160–229 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Bungalo se encuentra en el complejo moderno de Luz 2 - Balcón de Finestrat. El complejo tiene una piscina común, un gimnasio y un lugar para practicar deportes sin dejar el territorio del complejo
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Villa Villas con Piscina Privada y Exuberantes Areas Comunes en Finestrat
Villa Villas con Piscina Privada y Exuberantes Areas Comunes en Finestrat
Villa Villas con Piscina Privada y Exuberantes Areas Comunes en Finestrat
Villa Villas con Piscina Privada y Exuberantes Areas Comunes en Finestrat
Villa Villas con Piscina Privada y Exuberantes Areas Comunes en Finestrat
Villa Villas con Piscina Privada y Exuberantes Areas Comunes en Finestrat
Finestrat, Španjolska
de
$1,35M
Año de construcción 2027
Villas Independientes de 4 Dormitorios con Piscina Privada, Aparcamiento Subterráneo y Zonas Comunes Exuberantes en Finestrat Ubicadas en la pintoresca ciudad de Finestrat, una joya de la provincia de Alicante en la Costa Blanca de España, estas elegantes villas contemporáneas ofrecen una co…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Villajoyosa, Španjolska
de
$292,421
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 58–127 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Descubre Villajoyosa en nuestro nuevo complejo residencial situado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de la playa central. Aquí encontrará apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, que ofrecen vistas al mar y comodidad central.El complejo cuenta con nuevos apartamentos, duplexes y áticos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.0
293,918
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
493,995
Apartamentos 3 habitaciones
90.0 – 127.0
672,825 – 938,060
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$447,347
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Španjolska
de
$329,624
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas medit…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Villajoyosa, Španjolska
de
$381,663
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
Área 74–226 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Alonis Living Playa del Torres destaca por su arquitectura innovadora y elegante y está a menos de 5 minutos a pie de la idílica Playa del Torres. Es un lugar ideal para aquellos que sueñan cada día para disfrutar de la brisa marina, el sol mediterráneo y los pintores…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
383,628
Apartamentos 2 habitaciones
106.0 – 226.0
442,648 – 762,535
Apartamentos 3 habitaciones
131.0
539,441
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
Altea, Španjolska
de
$576,842
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Lujosos Apartamentos Eco-Friendly a 50 m de la Playa en Viva Altea Beach Lujosos apartamentos situados en Altea una ciudad en la costa este de España, conocida por su pintoresca belleza y atracciones culturales. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Altea es c…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$424,525
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$426,157
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
La Nucía, Španjolska
de
$484,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 162 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un moderno pueblo de diseño y construcción donde se puede disfrutar del clima, el sol durante todo el año, impresionantes vistas de las bahías de Benidorm y Albir y liderar un estilo de vida saludable. Está cerca de todos los servicios y el centro deportivo de La Nusia. El tamaño de las casa…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
