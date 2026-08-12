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Restaurantes en venta en Španjolska

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Madrid
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Cataluña
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80 propiedades total found
Restaurante, cafetería 88 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 88 m²
Barcelona, Španjolska
Área 88 m²
Local comercial en venta con un inquilino en la zona central de Barcelona.Environment:zona r…
$636,570
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Restaurante, cafetería 130 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 130 m²
Barcelona, Španjolska
Área 130 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona.Environment:zona residencial del distrit…
$925,920
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Restaurante, cafetería 379 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 379 m²
Barcelona, Španjolska
Área 379 m²
Venta es un espacio comercial de dos plantas con un inquilino en una zona privilegiada de Ba…
$1,22M
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TekceTekce
Restaurante, cafetería 80 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 80 m²
Barcelona, Španjolska
Área 80 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una zona residencial de Barcelona.Environment:d…
$381,942
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Restaurante, cafetería 581 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 581 m²
Madrid, Španjolska
Área 581 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en Madrid.Environment:zona residencia…
$6,18M
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Restaurante, cafetería 203 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 203 m²
Barcelona, Španjolska
Área 203 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona.Environment:Plaza Catalana Glory es una …
$1,31M
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Restaurante, cafetería 425 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 425 m²
Barcelona, Španjolska
Área 425 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:Gran Via de …
$717,588
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Restaurante, cafetería 530 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 530 m²
Barcelona, Španjolska
Área 530 m²
Local comercial en venta en Barcelona.Environment:zona de estar;infraestructura desarrollada…
$1,22M
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Restaurante, cafetería 178 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 178 m²
Barcelona, Španjolska
Área 178 m²
Local comercial en Barcelona están a la venta.Alrededores:zona residencial;infraestructura d…
$740,736
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Restaurante, cafetería 96 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 96 m²
Barcelona, Španjolska
Área 96 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$607,635
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Restaurante, cafetería 153 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 153 m²
Barcelona, Španjolska
Área 153 m²
En venta local comercial con un inquilino en el corazón de Barcelona. Environment:Edificio d…
$2,78M
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Restaurante, cafetería 165 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 165 m²
Barcelona, Španjolska
Área 165 m²
Local comercial en venta en la zona residencial central de Barcelona.Environment:zona reside…
$960,641
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Restaurante, cafetería 105 m² en Španjolska
Restaurante, cafetería 105 m²
Španjolska
Área 105 m²
En venta local comercial con inquilino en una prestigiosa zona de Madrid.Environment:zona de…
$688,653
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Restaurante, cafetería 360 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 360 m²
Barcelona, Španjolska
Área 360 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.La propiedad tiene una u…
$3,30M
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Restaurante, cafetería 75 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 75 m²
Barcelona, Španjolska
Área 75 m²
Local comercial con inquilino en Barcelona está a la venta.Alrededores:área comercial activa…
$659,718
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Restaurante, cafetería 162 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 162 m²
Barcelona, Španjolska
Área 162 m²
En las instalaciones de venta con un inquilino en la Plaza de Oro de Barcelona, donde hay la…
$1,04M
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Restaurante, cafetería 45 m² en Španjolska
Restaurante, cafetería 45 m²
Španjolska
Área 45 m²
Apartamento con inquilino en venta en el centro histórico de Madrid. La instalación tiene un…
$833,328
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Restaurante, cafetería 100 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 100 m²
Barcelona, Španjolska
Área 100 m²
Local comercial en venta en una de las principales zonas turísticas de Barcelona.La instalac…
$4,40M
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Restaurante, cafetería 150 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 150 m²
Barcelona, Španjolska
Área 150 m²
Local comercial en venta con un inquilino en Barcelona.Environment:zona residencial de una p…
$462,960
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Restaurante, cafetería 400 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 400 m²
Barcelona, Španjolska
Área 400 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$1,85M
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Restaurante, cafetería 295 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 295 m²
Madrid, Španjolska
Área 295 m²
Espacio de dos plantas en venta en una zona respetable de Madrid.Environment: Nuevos Ministe…
$4,27M
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Restaurante, cafetería 1 049 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 1 049 m²
Madrid, Španjolska
Área 1 049 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment: Lugar C…
$3,55M
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Restaurante, cafetería 194 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 194 m²
Barcelona, Španjolska
Área 194 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$659,718
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Restaurante, cafetería 73 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 73 m²
Barcelona, Španjolska
Área 73 m²
Local comercial con inquilino en el corazón de una prestigiosa zona de Barcelona.Alrededores…
$474,534
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Restaurante, cafetería 75 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 75 m²
Barcelona, Španjolska
Área 75 m²
En venta un inquilino en la Plaza de Oro de Barcelona - un lugar con los locales comerciales…
$1,04M
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Restaurante, cafetería 200 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 200 m²
Barcelona, Španjolska
Área 200 m²
Local comercial en venta con un inquilino en Badalona, a solo 8 km del centro de Barcelona.E…
$578,700
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Restaurante, cafetería 110 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 110 m²
Barcelona, Španjolska
Área 110 m²
En venta esquina espacio comercial con un inquilino en los suburbios de Barcelona - la ciuda…
$636,570
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Restaurante, cafetería 287 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 287 m²
Barcelona, Španjolska
Área 287 m²
Local comercial en venta en el distrito comercial central del Eixample.Environment:Enric Gra…
$1,03M
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Restaurante, cafetería 300 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 300 m²
Barcelona, Španjolska
Área 300 m²
Comercial en venta con inquilino en Barcelona.Environment:zona residencial;alta actividad em…
$451,386
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Restaurante, cafetería 64 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 64 m²
Barcelona, Španjolska
Área 64 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Barcelona.…
$520,830
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