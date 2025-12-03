  1. Realting.com
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Edificio de apartamentos Guarensa
Orihuela, Španjolska
de
$372,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Ubicación: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Costo: desde 340.000 € Fecha de entrega de la instalación: agosto, octubre, noviembre de 2023   El complejo residencial Playa Flamenca está ubicado en el municipio de Oriuela Costa en el área homónima de Playa Flamenca.   El comple…
Agencia
Риэлтор без границ
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$794,629
Año de construcción 2027
Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proxi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$416,411
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$328,578
Año de construcción 2026
Apartamentos de golf modernos de 3 dormitorios a buen precio en Monforte del Cid Estas modernas viviendas están situadas a metros del campo de golf en Monforte del Cid, Monforte del Cid es un pequeño pueblo situado en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España. La ciudad …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 73–101 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Residencial "La Isla III "  es un conjunto urbano compuesto por 44 viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. El complejo dispone de un gran jardín comunitario y piscina comunitaria. El conjunto residencial se encuentra cerca de todo tipo de servicios y a unos 500 metros de la playa de Los Loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Apartamentos 3 habitaciones
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$725,311
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$493,259
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$814,639
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$1,71M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente an…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Málaga, Španjolska
de
$283,613
Año de construcción 2028
Apartamentos Exclusivos con Piscina en la Azotea en el Centro Histórico de Málaga El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Una ubicación Premium, con comunidad privada y apartamentos construidos con comodidad en mente.Incomparable fachada moderna y contemporánea de onda con elegantes balcones-terrazas. Apartamentos de lujo con acabados altos que traen atención a cada detalle y hace que su Casa de los sueños espa…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Calpe, Španjolska
de
$857,253
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Área 74–109 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Isea Views son dos torres de 18 pisos en un complejo residencial de lujo. El complejo dispone de piscina exterior con carril de natación, pádel, petanca, ping-pong, putting green, mirador de las salinas y zona de juegos infantil. También en una de las torres hay un piso donde se encuentra un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$481,227
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Málaga, Španjolska
de
$420,018
Año de construcción 2028
Apartamentos Exclusivos con Piscina en la Azotea en el Centro Histórico de Málaga El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$481,577
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$462,651
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$357,877
Año de construcción 2026
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$312,672
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$523,867
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
La Nucía, Španjolska
de
$461,561
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$587,437
Año de construcción 2027
Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proxi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$343,136
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$465,005
Año de construcción 2027
Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$510,250
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Complejo residencial INFINIUM III
Calpe, Španjolska
de
$514,100
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 17
Área 115–201 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial INFINIUM III se encuentra en el prestigioso distrito Saladar de Calpe, cerca de la famosa playa Arenal Bol y del animado centro de la ciudad. Esta ubicación excepcional ofrece a los residentes la oportunidad de disfrutar de todos los beneficios de la vida costera y te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Apartamentos 4 habitaciones
201.0
1,02M
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$333,475
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$731,487
Año de construcción 2027
Apartamentos Exclusivos para Disfrutar de Comodidad, Elegancia y aire Libre Durante todo el año en Mijas Golf, Costa del Sol Mijas Golf es una prestigiosa y consolidada zona residencial de la Costa del Sol, conocida por sus dos reconocidos campos de 18 hoyos: Los Lagos y Los Olivos. Rodeado …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$366,704
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Španjolska
de
$314,980
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
BAHIA Bungalows, belleza y funcionalidad para disfrutar de la vida cotidiana, con todas las comodidades.  Porque te lo mereces. Precios en construcción y llave en mano para junio de 2023. Gran Alacant es un área ubicada en el Cabo de Santa Pola.  Se podría decir que es el Mediterráneo en s…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$935,896
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$749,704
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Callosa de Segura, Španjolska
de
$270,553
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 76–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
302,402
Casa
87.0
406,964
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Marbella, Španjolska
de
$707,787
Año de construcción 2029
Pisos de lujo y estilo en perfecta armonía en Marbella Marbella es uno de los destinos más codiciados de Europa, conocido por su combinación única de estilo de vida mediterráneo, ambiente cosmopolita y belleza natural. Con sol todo el año, reconocidos campos de golf, alta gastronomía, tienda…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$466,592
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Torrelamata, Španjolska
de
$314,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 84–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de tipo cerrado Eden Beach con 3 piscinas para adultos y niños, zonas verdes y deportivas, parque infantil, aparcamiento.El precio incluye:baños totalmente equipados,armarios empotrados por toda la casa,aire acondicionado,equipamiento de cocina amueblado y equipado,Persi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
331,479
Apartamentos 3 habitaciones
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Agencia
EspanaTour
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
San Javier, Španjolska
de
$297,364
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 51–115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
AMARA MARIS Playa & Spa: Se trata de un nuevo complejo residencial de lujo ubicado en la costa mediterránea, en el impresionante complejo de La Manga del Mar Menor, en la Costa Cálida. El complejo consta de dos bloques de 9 plantas con 1-3 dormitorios, apartamentos con terrazas con vistas al…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
334,969
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
535,019
Apartamentos 3 habitaciones
115.0
639,697
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$1,18M
Año de construcción 2027
Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proxi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$755,780
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pint…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Málaga, Španjolska
de
$387,440
Año de construcción 2028
Apartamentos Exclusivos con Piscina en la Azotea en el Centro Histórico de Málaga El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Benalmadena, Španjolska
de
$1,24M
Año de construcción 2028
Apartamentos y Áticos Perfectos con Excelentes Áreas Comunes en Benalmádena Torremuelle es una pintoresca zona costera en Benalmádena, en la Costa del Sol. Conocida por sus impresionantes vistas al mar, ambiente residencial tranquilo y cercanía a playas y parques naturales, ofrece una combin…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$665,134
Año de construcción 2027
Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proxi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$447,680
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$542,702
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$441,763
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distanci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$853,490
Año de construcción 2027
Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proxi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$324,915
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$576,024
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$699,111
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$1,35M
Año de construcción 2027
Apartamentos con Soláriums y Piscina Infinity en San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara es una de las zonas más auténticas y acogedoras de Marbella, que combina el encanto de un pueblo andaluz tradicional con la comodidad de la vida moderna. Su animado centro, avenidas amplias y proxi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Málaga, Španjolska
de
$1,40M
Año de construcción 2028
Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica h…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Complejo residencial SeaView 6
Finestrat, Španjolska
de
$518,032
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 109–136 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial SEAVIEW 6, situado en la prestigiosa zona de la Costa Blanca, ofrece una combinación única de belleza natural y confort urbano. Rodeado de montañas y con impresionantes vistas al mar Mediterráneo, el complejo ofrece un ambiente tranquilo. Al mismo tiempo, se encuentra…
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$479,456
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$971,213
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$692,393
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$290,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78–79 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial dispone de piscina comunitaria con espacios verdes, zona de spa (gimnasio, sauna, jacuzzi) y zona infantil. Hay una infraestructura desarrollada a poca distancia: tiendas, un centro comercial, un centro médico, farmacias, oficinas administrativas, bancos, una escuela…
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$564,096
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$671,020
Año de construcción 2027
Apartamentos Exclusivos para Disfrutar de Comodidad, Elegancia y aire Libre Durante todo el año en Mijas Golf, Costa del Sol Mijas Golf es una prestigiosa y consolidada zona residencial de la Costa del Sol, conocida por sus dos reconocidos campos de 18 hoyos: Los Lagos y Los Olivos. Rodeado …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$261,340
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Denia, Španjolska
de
$287,860
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 52–112 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Caelus es el primer proyecto en el complejo de Talasa Utopian Village, que inicialmente incluye 51 apartamentos con uno, dos y tres dormitorios. Los edificios Talasa Caelus están diseñados como volúmenes compactos y eficientes, garantizando la temperatura óptima en su casa tanto en invierno …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
283,793
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Apartamentos 3 habitaciones
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Adosado
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$847,604
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pint…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$373,181
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Edificio de apartamentos Amanecer
Orihuela, Španjolska
de
$209,982
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
¿Tienes esa sensación de terraza?AMANECER X integra lujo y funcionalidad en un concepto inspirador, caracterizado por formas, uso de materiales de alta calidad, con diferentes texturas y excelentes acabados.Situado en Orihuela Costa, una zona muy tranquila, rodeada de arboledas y zonas bosco…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Complejo residencial Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Španjolska
de
$293,080
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 92–110 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo Ciñuelica consta de cuatro edificios de apartamentos, con un total de 64 apartamentos de 2 y 3 dormitorios y 14 bungalows de 3 dormitorios. El complejo residencial está construido con zonas comunes que incluyen 3 piscinas, 2 jacuzzis, además de una zona deportiva e infantil dond…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
92.0
383,818
Apartamentos 3 habitaciones
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$398,816
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas
Monforte del Cid, Španjolska
de
$299,112
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$268,435
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$270,450
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$594,500
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$385,812
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernas viviendas en la costa con soláriums y piscina en Málaga
Casares, Španjolska
de
$513,517
Año de construcción 2027
Nuevas viviendas residenciales con soláriums y terrazas en Casares Costa Casares Costa es una encantadora zona costera del municipio de Casares, que combina la tradición andaluza con el estilo de vida mediterráneo. Conocida por sus playas de arena, ambiente tranquilo y belleza natural, la re…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$767,636
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$260,167
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Modernas viviendas en la costa con soláriums y piscina en Málaga
Casares, Španjolska
de
$858,573
Año de construcción 2027
Nuevas viviendas residenciales con soláriums y terrazas en Casares Costa Casares Costa es una encantadora zona costera del municipio de Casares, que combina la tradición andaluza con el estilo de vida mediterráneo. Conocida por sus playas de arena, ambiente tranquilo y belleza natural, la re…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$688,678
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$437,269
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Marbella, Spain
Complejo residencial Marbella, Spain
Complejo residencial Marbella, Spain
Complejo residencial Marbella, Spain
Complejo residencial Marbella, Spain
Complejo residencial Marbella, Spain
Marbella, Španjolska
de
$502,776
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 120–550 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Complejo residencial de nueva construcción con una infraestructura espectacular, como un excelente hotel de 5 estrellas. Primera línea de mar. Rodeado de pintorescos paisajes y campos de golf
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
500.0 – 550.0
1,92M – 3,49M
Agencia
Marbella Company Real Estate
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Marbella, Španjolska
de
$927,869
Año de construcción 2029
Pisos de lujo y estilo en perfecta armonía en Marbella Marbella es uno de los destinos más codiciados de Europa, conocido por su combinación única de estilo de vida mediterráneo, ambiente cosmopolita y belleza natural. Con sol todo el año, reconocidos campos de golf, alta gastronomía, tienda…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$594,500
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Španjolska
de
$239,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 75–77 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos con dos dormitorios y dos baños. A pocos metros de todos nuestros servicios: supermercado, restaurantes, farmacia, Corte para tenis PADL, bolos inglés, campo de golf ... El acabado de la más alta calidad. Una gran zona pública con una piscina
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Benahavis, Španjolska
de
$2,83M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamentos energéticamente eficientes en el Country Club de Benahavís Benahavis es un lugar natural que ofrece vistas pintorescas entre la famosa Marbella, Ronda y Estepona. La región está cerca de la playa aproximadamente 7 km. Los apartamentos energéticamente eficientes están situados e…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$415,222
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$865,263
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en Complejo con Ricas Amenidades en Prestigiosa Ubicación en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en Fuengirola, un complejo turístico situado entre las otras famosas localidades de Benalmádena y Mijas. Fuengirola es el hogar de todas las comodidades, incluyendo bares, cent…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
de
$312,832
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 88–102 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Moderno complejo residencial situado en Mil Plumeras, perfectamente integrado en un entorno privilegiado, a tan solo 750 metros de una de las mejores playas del mar Mediterráneo. La primera fase consta de 24 apartamentos de alta calidad de 2 y 3 dormitorios y 12 bungalows de 2 dormitorios y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
359,393 – 464,071
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
378,003 – 436,157
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$552,750
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
Agencia
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$965,327
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente an…
Agencia
TEKCE Real Estate
Torrevieja, Španjolska
de
$300,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 67–89 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El edificio consta de 12 apartamentos. Piscina comunitaria en la azotea del edificio
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Apartamentos 3 habitaciones
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Agencia
EspanaTour
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Santa Pola, Španjolska
de
$353,679
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
La Costa Blanca ... El lugar escondido en El Levante Español que puede ser increíblemente asequible. Apartamentos con vistas frontales al mar Mediterráneo y playas de arena dorada. Casas construidas con alto nivel en un encantador complejo residencial en Gran Alcant. Desde su propia…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$551,824
Año de construcción 2027
Apartamentos Exclusivos para Disfrutar de Comodidad, Elegancia y aire Libre Durante todo el año en Mijas Golf, Costa del Sol Mijas Golf es una prestigiosa y consolidada zona residencial de la Costa del Sol, conocida por sus dos reconocidos campos de 18 hoyos: Los Lagos y Los Olivos. Rodeado …