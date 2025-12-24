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Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$4,54M
;
25
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ID: 39527
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2081676040
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara

Sobre el complejo

Marein Natura combina lujo y naturaleza en un ambiente excepcional. Tres villas únicas construidas en una sola planta y pensadas para disfrutar el estilo de vida Mediterráneo de manera relajada, imagina fundirte con los rayos del sol, descansar en la zona chill-out junto a la piscina. Las villas han sido cuidadosamente estudiadas, con un especial diseño arquitectónico donde cada vivienda se ha proyectado en una sola planta, y contando además con su propio paisajismo y huerto ecológico para disfrutar de la frescura de la naturaleza. El comprador de Marein Natura podrá cocinar usando sus propios ingredientes y alimentos, inspirando el aroma de las especies aromáticas que caracterizaran su vivienda . Las villas cuentan con garaje subterráneo y amplio sótano que podrán personalizar al gusto y estilo de vida de cada familia.

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San Pedro Alcantara, Španjolska
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