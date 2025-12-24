Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA

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Marein Natura combina lujo y naturaleza en un ambiente excepcional. Tres villas únicas construidas en una sola planta y pensadas para disfrutar el estilo de vida Mediterráneo de manera relajada, imagina fundirte con los rayos del sol, descansar en la zona chill-out junto a la piscina.
Las villas han sido cuidadosamente estudiadas, con un especial diseño arquitectónico donde cada vivienda se ha proyectado en una sola planta, y contando además con su propio paisajismo y huerto ecológico para disfrutar de la frescura de la naturaleza. El comprador de Marein Natura podrá cocinar usando sus propios ingredientes y alimentos, inspirando el aroma de las especies aromáticas que caracterizaran su vivienda . Las villas cuentan con garaje subterráneo y amplio sótano que podrán personalizar al gusto y estilo de vida de cada familia.
Localización en el mapa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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