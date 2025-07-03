Piso en edificio nuevo Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas

Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga

Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf de 9 hoyos bellamente diseñado, con amplias calles, pintorescos elementos acuáticos y unas vistas impresionantes del mar y las montañas circundantes. El complejo ofrece excelentes instalaciones, como una moderna casa club, un restaurante con vistas panorámicas, un campo de prácticas y greens de práctica. Rodeado de villas y apartamentos de lujo, Cerrado del Águila combina una vida tranquila con un estilo de vida deportivo y sofisticado en el corazón de la Costa del Sol.

Cerrado del Águila está idealmente situado en Mijas Costa, lo que permite un fácil acceso a los principales destinos de la Costa del Sol. La playa más cercana está a solo 4 km, lo que lo hace perfecto para escapadas rápidas a la costa. El aeropuerto de Málaga está a unos 27 km, lo que ofrece cómodas conexiones internacionales. El centro histórico de Málaga, con sus museos, tiendas y atracciones culturales, se encuentra a unos 33 km del complejo. Marbella, conocida por sus tiendas de lujo y su animado puerto deportivo, se encuentra a unos 30 km al oeste. Esta céntrica ubicación convierte a Cerrado del Águila en una base ideal para disfrutar tanto de la tranquilidad de las colinas como de la emoción de la costa.

Este complejo ofrece maravillosas comodidades como un spa, una sauna y una piscina climatizada. Hay un completo gimnasio y una sala de coworking. En el exterior, hay una pista de voleibol y una gran piscina. Por supuesto, también hay plazas de aparcamiento subterráneo.

Las propiedades en venta en Málaga tienen mucho que ofrecer, desde soláriums en los áticos hasta hermosos jardines en las unidades de la planta baja. El interior es espacioso y está bien diseñado. Las cocinas están totalmente equipadas y listas para usar. El dormitorio principal tiene un baño en suite.

AGP-00987