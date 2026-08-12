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Apartamentos del mar en venta en Španjolska

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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$650,053
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$614,260
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$258,909
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$910,998
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$369,870
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 4
Pisos en un Complejo Social en Mijas dentro de un Entorno Natural entre Verdes Los pisos est…
$405,477
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$325,948
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Apartamento 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$557,683
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$654,672
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$583,085
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Número de plantas 3
Apartamentos frente al golf con amplias terrazas en Mijas Los apartamentos están situados en…
$737,369
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Apartamento 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1
Fantástico apartamento de lujo con vistas al mar, gran terraza y piscina comunitaria situado…
$582,947
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$517,952
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios cerca del mar en Punta Prima. Apartamento de lujo con 2 dormito…
$462,724
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Ático Ático 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Vistas Panorámicas en Complejo con una Ubicación Privilegiada en Estepona L…
$646,772
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Apartamento 3 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Apartamento en Málaga en venta cerca de Marbella y las playas de Puerto Banús Ubicada en la …
$1,35M
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$867,835
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Propiedades a Estrenar con Vistas al Mar en El Higuerón Fuengirola Las propiedades están sit…
$955,262
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Apartamento 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Apartamento de lujo en un resort exclusivo con impresionantes vistas al mar. Sentirse rod…
$595,250
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Ático Ático 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 5/5
Increíble ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas a…
$648,457
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 4
Magnificas Propiedades con Vistas en una zona privilegiada de Marbella Esta promoción de obr…
$686,261
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento de 3 dormitorios con vistas laterales al mar . Apartamento de 3 dormitorios y 2 …
$255,661
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 2/3
Pisos en Exclusivo Complejo con Amplios Jardines Tropicales en Estepona Los pisos con amplia…
$1,25M
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con amplia azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al mar, s…
$477,810
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Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Impresionantes Apartamentos y Áticos con Vistas al Mar en Estepona Málaga Estepona, conocida…
$925,745
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos Contemporáneos con Vistas al Mar y a la Montaña en Mijas Mijas es una de las zo…
$466,950
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Moderno apartamento en planta baja con impresionantes vistas al mar, piscina comunitaria y z…
$347,624
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