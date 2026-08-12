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Dúplex en venta en Španjolska

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Torrevieja
7
Marbella
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Alicante
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Málaga
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186 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,02M
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$951,410
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,98M
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TekceTekce
Dúplex en Icod de los Vinos, Španjolska
Dúplex
Icod de los Vinos, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Продается стильный дуплекс на северном побережье Тенерифе в живописном Icod de los Vinos. Го…
Precio en demanda
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Dúplex 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 1
Dúplex elegante en la última planta con terraza en la azotea iluminada por el sol y jacuzzi,…
$322,443
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
Pisos Chic de 2 Dormitorios con Impresionantes Vistas en San Pedro del Pinatar Costa Calida …
$410,270
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Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamento esquina en Torre de la Horadada situado a 700m del mar. 3 dormitorios,  2 ba…
$567,343
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Dúplex 5 habitaciones en Málaga, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un edificio histórico único en El Limonar, Málaga Una promoción histórica re…
$3,18M
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
En venta hay un hermoso dúplex, que se encuentra en el complejo Golf Resort, en la zona de L…
$425,695
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Encantador dúplex en venta en la prestigiosa Milla de Oro. Este espacioso y luminoso inmuebl…
$835,360
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Dúplex en Alicante, Španjolska
Dúplex
Alicante, Španjolska
Área 212 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este exclusivo dúplex a la venta con vistas al mar en ave…
$895,642
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Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 1
Increíble casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$310,548
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 3 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Marine Hills by TM está situado en un entorno privilegiado a menos de 10 minutos de Estepona…
$1,14M
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Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$769,821
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Duplex de diseño lineal y moderno tanto en su exterior como en su interior. Se caracteriza p…
$303,044
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Dúplex 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Apartamentos Dúplex y Áticos de Lujo en El Paraíso, Estepona El Paraíso, ubicado en la prest…
$1,21M
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Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
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Dúplex 4 habitaciones en Casares, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$552,518
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Un nuevo residencial en Finestrat, una gran parcela que mira al cauce y también al mar y al …
$668,819
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas panorámicas en una ubicación privilegiada en Estepona Málaga Los apa…
$1,10M
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Dúplex 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 3
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$579,428
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
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Dúplex 2 habitaciones en Santiago del Teide, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Santiago del Teide, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos de obra nueva que finalizan a finales de 2024 en el fantástico pueblo de Puerto…
$506,900
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Dúplex 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$7,49M
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Piscina Privada y Amplias Terrazas en Pilar de la Horada…
$751,883
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Dúplex 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Apartamentos Tipo Loft Modernos de 1 Dormitorio con Piscina en Benalúa Alicante Situado en A…
$337,782
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,06M
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Dúplex 4 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
En el Paraiso Hills te invitamos a vivir en un entorno privilegiado, con un concepto residen…
$1,03M
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Dúplex 5 habitaciones en Casares, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$587,833
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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