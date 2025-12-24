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Barrio residencial Noura Villas

Marbella, Španjolska
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$7,61M
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ID: 39416
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1118320905
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Dirección
    Calle Monte Verde, 1 Noura Sky Noura Villas

Sobre el complejo

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Luna, Sol, and Cielo are the three villas that make up this private collection in Lomas del Virrey, on Marbella's Golden Mile. Developed by Prestige Expo, the project fuses high-end architecture with nature in a tranquil balance. Framed by the city center and Puerto Banús, with the Mediterranean in front and Sierra Blanca behind it, Marbella's Golden Mile is filled with beachfront villas, iconic hotels, luxury restaurants, and designer boutiques. THREE VILLAS, A CONSCIOUS VISION Five bedrooms, five bathrooms, and over 600 m² of fluid interior living. Each villa includes a private pool and outdoor areas to enjoy every hour. On the Golden Mile, close to beaches, luxury restaurants, and prestigious clubs. Air-source heat pumps and underfloor heating ensure an ideal interior temperature year-round. UV-filtering windows let in light and regulate temperature naturally. Home automation manages lighting, climate control, and sound. Saltwater pools and hot tubs are gentler and easier to maintain.

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Marbella, Španjolska
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