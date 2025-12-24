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Barrio residencial NAVIGOLF SUITES

Mijas, Španjolska
de
$773,602
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8
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ID: 39050
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 856401310
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Navigolf Suites, quinta fase del prestigioso complejo residencial en La Cala de Mijas. Un exclusivo proyecto de 50 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con arquitectura escalonada que se integra con el entorno y ofrece impresionantes vistas al mar.

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Mijas, Španjolska
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