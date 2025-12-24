  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Málaga
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach

Málaga, Španjolska
de
$4,21M
;
32
Dejar una solicitud
ID: 39603
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Malaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga

Sobre el complejo

Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach

Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica historia, una floreciente escena artística y un relajado estilo de vida mediterráneo que atrae a visitantes durante todo el año.

El complejo está bien comunicado con el centro de Málaga. Está a 4 km del Puerto de Málaga caminando por el paseo marítimo, a menos de 4 km de la estación principal de tren y a 5 km del aeropuerto internacional. Este moderno complejo está situado en una zona privilegiada de Málaga que ofrece instalaciones deportivas, hospitales, colegios, restaurantes, universidades y zonas deportivas al aire libre con un idílico clima sureño. Además, aquí podrá encontrar zonas verdes y lugares de descanso.

Los apartamentos en venta en Málaga ofrecen un nuevo concepto de desarrollo residencial en primera línea de playa en Málaga. Tienen una distribución vertical repartida en varias plantas que se abren al exterior y ofrecen espectaculares vistas panorámicas. El complejo cuenta con instalaciones adaptadas a todos los estilos de vida como zonas ajardinadas, piscina infinity interior y exterior, gimnasio, club social, sauna y spa, solarium, sala de coworking y zona infantil.

El complejo cuenta con un sistema de viviendas escalonadas de uno a cuatro dormitorios, dúplex y áticos que incluyen una piscina en la azotea y una piscina infinita de diseño. Todas las viviendas disponen de amplias terrazas con espectaculares vistas al mar y un sistema aerotérmico para el aire acondicionado, una fuente de energía ecológica y respetuosa con el medio ambiente.


AGP-00951

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Localización en el mapa

Málaga, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Higueron Bay Residences
Fuengirola, Španjolska
de
$645,048
Barrio residencial Ocean Garden Residence
Fuengirola, Španjolska
de
$420,930
Barrio residencial Nubay
Manilva, Španjolska
de
$1,51M
Barrio residencial Kristina Views
Manilva, Španjolska
de
$620,019
Barrio residencial Amphora Beach Residences Phase 4
Manilva, Španjolska
de
$398,177
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Málaga, Španjolska
de
$4,21M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Idilia Aire
Barrio residencial Idilia Aire
Barrio residencial Idilia Aire
Barrio residencial Idilia Aire
Barrio residencial Idilia Aire
Mostrar todo Barrio residencial Idilia Aire
Barrio residencial Idilia Aire
Benagalbon, Španjolska
de
$534,695
This modern residential development consists of 55 homes distributed across three elegant buildings, offering 1, 2, and 3-bedroom apartments with pleasant views of the Mediterranean Sea. A project designed for those seeking comfort, location, and quality of life on the Costa del Sol. Ideall…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Las Mesas Sea Suites
Barrio residencial Las Mesas Sea Suites
Barrio residencial Las Mesas Sea Suites
Barrio residencial Las Mesas Sea Suites
Barrio residencial Las Mesas Sea Suites
Mostrar todo Barrio residencial Las Mesas Sea Suites
Barrio residencial Las Mesas Sea Suites
Estepona, Španjolska
de
$648,460
New project consisting of only 30 luxury apartments and penthouses located in the heart of Estepona, one of the most sought-after destinations on the Costa del Sol. The city is characterized by a sublime combination: on one side, the traditional white walls typically found in Andalusia and …
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Mostrar todo Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
La Nucía, Španjolska
de
$484,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Un moderno pueblo de diseño y construcción donde se puede disfrutar del clima, el sol durante todo el año, impresionantes vistas de las bahías de Benidorm y Albir y liderar un estilo de vida saludable. Está cerca de todos los servicios y el centro deportivo de La Nusia. El tamaño de las casa…
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones