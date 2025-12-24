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Barrio residencial Brisas 12

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,77M
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ID: 39379
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1911284550
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara
  • Dirección
    Avenida del Generalife

Sobre el complejo

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This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning views from almost every room. The property is fully equipped with top-quality Siemens appliances and features exquisite oak floors that complement its warm, contemporary style. The ground floor is meticulously designed to create a welcoming atmosphere. A spacious kitchen with dining area flows seamlessly into a cozy living room. Furthermore, this floor includes a guest bedroom with an en-suite bathroom and an additional guest toilet, ensuring functionality and privacy.

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San Pedro Alcantara, Španjolska
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