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Barrio residencial Oceanic Garden

Mijas, Španjolska
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ID: 39239
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 772541482
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas
  • Dirección
    Calle Acequia del Real

Sobre el complejo

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Nuevo desarrollo, ubicado en el tranquilo y residencial barrio de El Lagarejo, en Mijas. Esta es una oportunidad única para aquellos que buscan calidad de vida en la Costa del Sol, en un entorno privilegiado y a solo 7 minutos en coche de la playa. Situado frente al Parque Loma del Real, este desarrollo cerrado ofrece 20 viviendas de 3 dormitorios, todas con amplias terrazas diseñadas para disfrutar del clima mediterráneo. Los áticos dúplex tienen amplios solariums, perfectos para relajarse al aire libre, mientras que las plantas de suelo cuentan con terrazas y jardines privados. El desarrollo incluye una piscina comunitaria rodeada de extensos jardines, proporcionando un ambiente seguro y tranquilo. Además, cada propiedad incluye una plaza de aparcamiento y trastero, lo que proporciona comodidad adicional. Los interiores de las viviendas están diseñados para el máximo confort, con cocinas equipadas y aire acondicionado frío y caliente ya instalado. La ubicación es un punto fuerte, con fácil acceso a las principales carreteras A7 y AP-7, permitiendo una rápida conexión a las ciudades de la Costa del Sol y Málaga. Además, estará cerca de todos los servicios esenciales como supermercados, farmacias y centros educativos.

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Mijas, Španjolska
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