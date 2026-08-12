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Chalets en venta en Španjolska

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Comunidad Valenciana
32
Alicante
32
Región de Murcia
18
La Marina Baja
5
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62 propiedades total found
Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 304 m²
Presentamos una CASA realmente única y especial en pleno centro de Muchamiel, situada junto …
$675,455
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 659 m²
Tenemos este exclusivo chalet a la venta en la zona de Los Girasoles, dispone de salón comed…
$854,637
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Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 313 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$882,337
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 454 m²
Descubra esta magnífica villa situada en Mutxamel en la misma urbanización La Huerta. Ha…
$906,116
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Chalet en Alicante, Španjolska
Chalet
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Fantástico chalet independiente a la venta en Vistahermosa. Inmobiliaria Casamayor te pr…
$1,33M
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Chalet en Finestrat, Španjolska
Chalet
Finestrat, Španjolska
Área 229 m²
Descubre un nuevo concepto de vida en un entorno natural privilegiado, con el mar como telón…
$675,621
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 649 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta exclusiva villa situada en la calle Río Turia, en la…
$1,29M
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 480 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este magnífico chalet a la venta en Muchamiel el cual dis…
$963,804
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Chalet 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Chalet 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Número de plantas 2
Chalet de dos plantas, de estilo típico catalán, con valla nueva, puerta corredera y portón …
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 217 m²
Chalet a la Venta en Mutxamel - La Huerta Inmobiliaria Casamayor te presenta esta genial p…
$376,320
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Chalet 5 habitaciones en Santa Susanna, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Susanna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Número de plantas 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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Chalet 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
$282,377
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Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR Y DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN EN LLORET DE MAR  Esta…
$1,36M
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Chalet 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 94 m²
$262,561
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Chalet 2 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
$207,968
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Chalet 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Villas con habitaciones 3 Maravillosas villas de nueva construcción con habitaciones 3, baño…
$267,416
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Chalet 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
$539,985
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Chalet 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
$376,503
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Chalet 6 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA CERCA DEL MAR EN CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una gran propiedad, …
$854,377
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Chalet 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Chalet ubicado en una urbanización tranquila y familiar, donde hay parque para pasar tiempo …
$247,432
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Chalet 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
$321,018
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Chalet 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Cálido y luminoso ático en la zona del Blinker, cerca de los centros comerciales y con un mu…
$188,049
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Chalet 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
$275,937
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Chalet 2 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
$221,443
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Chalet 3 habitaciones en Lorca, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Lorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Modern design, excellent quality of the Shale building consist of 3 or 4 bedrooms, located o…
$266,525
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Chalet 2 habitaciones en San Javier, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
San Javier, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
$223,425
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Chalet 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
$282,377
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Chalet 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Chalet 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
El chalet con 3 dormitorios Una nueva urbanización del chalet con 3 dormitorios y los 2 cuar…
$280,891
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Chalet 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Chalet 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
$247,204
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Chalet 5 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN TOSSA DE MAR  Fantástica casa moderna, con pre…
$2,73M
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

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con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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