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Villas en venta en Španjolska

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Torrevieja
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Marbella
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5 471 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CONDADO DE ALHAMA CAMPO DE GOLF Complejo residencial de cha…
$339,459
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Villa de obra nueva en venta en Polop. Lista para entrar a vivir. Villa de nueva construcci…
$542,047
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Residencial de obra nueva de h…
$1,13M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,00M
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Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 202 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Residencial de obra nueva de h…
$1,27M
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Villa en Los Montesinos, Španjolska
Villa
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Montesinos, esta exclusiva oferta residencial cons…
$547,740
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$427,662
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Villa en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Exclusivas villas en primera línea de golf en Hacienda del Álamo, Costa Cálida Mode…
$715,922
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Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Villas contemporáneas de una sola planta en Altaona Golf Resort Murcia Ubicación pr…
$551,771
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$427,662
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Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Residencial de obra nueva de h…
$1,11M
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Villa en Cartagena, Španjolska
Villa
Cartagena, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Viviendas adosadas de nueva construcción con licencia turística en La Manga Club: una invers…
$421,849
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Esta villa independiente, lista para entrar a vivir y completamente sin estrenar, se ubica e…
$1,03M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
$705,008
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$506,227
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Villa 6 habitaciones en Casares, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 713 m²
Número de plantas 1
Villa Llave en Mano Frente al Golf con Serenas Vistas en Casares Esta promoción llave en man…
$7,50M
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Villa en Cartagena, Španjolska
Villa
Cartagena, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Viviendas adosadas de nueva construcción con licencia turística en La Manga Club: una invers…
$462,300
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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Villa en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Exclusivas villas en primera línea de golf en Hacienda del Álamo, Costa Cálida Mode…
$765,456
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 304 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$1,49M
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Villa en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Exclusivas villas en primera línea de golf en Hacienda del Álamo, Costa Cálida Mode…
$713,611
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Villa en Cartagena, Španjolska
Villa
Cartagena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Viviendas adosadas de nueva construcción con licencia turística en La Manga Club: una invers…
$520,088
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Villa en Ibiza, Španjolska
Villa
Ibiza, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Exclusiva villa reformada en Can Furnet con orientación sur y magníficas vistas al mar, Form…
$3,05M
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con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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