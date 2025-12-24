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Barrio residencial MedBlue Marbella Fase III

Rio Real, Španjolska
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ID: 39394
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1294063403
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Pueblo
    Rio Real

Sobre el complejo

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An exclusive luxury residential development, comprising elegant apartments and duplex penthouses, located in the prestigious area of Altos de Los Monteros. This contemporary project offers 2, 3, and 4-bedroom homes, thoughtfully designed with well-balanced layouts and open-plan living spaces that maximize natural light. All properties feature top-quality finishes and spacious terraces with breathtaking sea views. This is a truly unique project, carefully designed to blend seamlessly into its natural surroundings. The development boasts exceptional leisure and wellness facilities, including landscaped gardens, outdoor and heated indoor swimming pools, a fully equipped gym, pool bar, spa area, and a modern co-working space. A modern, functional, and exclusive residential complex, created to provide maximum comfort and quality of life, with a privileged orientation that allows residents to enjoy stunning views of the Mediterranean. Ideally located in a beautiful natural setting within Altos de Los Monteros, one of Marbella’s fastest-growing areas the development is just 10 minutes from Marbella’s historic center and only 5 minutes from the beach, Río Real Golf Course, and La Cañada shopping center.

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Rio Real, Španjolska

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