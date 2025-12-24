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Barrio residencial Villa Henrietta

Benahavis, Španjolska
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$5,67M
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ID: 39377
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 243222847
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis
  • Dirección
    Camino de Montemayor

Sobre el complejo

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Contemporary two-story villa in a natural setting in the hills of Montemayor. A prime location with panoramic views of the coast and nature. 24-hour security in a gated community with security cameras. Six bedrooms with en-suite bathrooms, a separate toilet and another by the pool, space for a gym, home cinema and wine cellar, a covered terrace, and an outdoor kitchen. Elevator access to all floors, a garage for two cars, and parking for two more. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and light throughout the house. Fully equipped open-concept kitchen and bathrooms. Underfloor heating. Heated pool. Turnkey project by Belgian developers, built with the highest quality and the highest guarantees. The interior can be customized according to the client's wishes.

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Benahavis, Španjolska

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