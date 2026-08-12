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Edificios industriales en venta en Španjolska

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Andalucía
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Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%! en Córdoba, Španjolska
Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%!
Córdoba, Španjolska
Planta de producción de aceite de oliva para la venta — €10 millones¡La rentabilidad anual s…
$11,73M
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Producción 1 100 m² en Estepona, Španjolska
Producción 1 100 m²
Estepona, Španjolska
Área 1 100 m²
Gran nave para su negocio. Todo está listo para empezar. Excelente ubicación con intercambio…
$1,38M
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Producción 609 m² en Helechosa de los Montes, Španjolska
Producción 609 m²
Helechosa de los Montes, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 609 m²
Amplia nave industrial de esquina con varias zonas .Zona de almacenaje ,oficina y show room…
$748,478
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TekceTekce
Producción 961 m² en Helechosa de los Montes, Španjolska
Producción 961 m²
Helechosa de los Montes, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 961 m²
Local de tres plantas más terraza transitable. Es muy luminosa con fachada toda de cristal …
$1,68M
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Producción 865 m² en Tarifa, Španjolska
Producción 865 m²
Tarifa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 865 m²
Estupenda nave compuesta de tres plantas situada en Polígono La Vega ,calle principal con vi…
$781,020
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