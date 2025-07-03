  1. Realting.com
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios

Benahavis, Španjolska
de
$10,95M
;
30
ID: 27915
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Villas Independientes Inspiradas en Lamborghini en Benahavís, Costa del Sol

Las villas están situadas en una prestigiosa zona de la Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis es uno de los espacios vitales más prestigiosos de España, dejando a un lado toda la región de la Costa del Sol. Benahavis ofrece un clima maravillosamente suave junto con playas de arena e impresionantes bellezas naturales. La zona ofrece una rica selección de servicios sociales e instalaciones deportivas, incluyendo varios campos de golf de calidad mundial. Benahavís también ofrece fácil viajar interurbano con una estructura de carreteras bien desarrollada. Puerto Banús y Marbella se encuentran a poca distancia de Benahavís.

Las villas ofrecen un diseño único inspirado en un proyecto de Lamborghini. Tanto los interiores como los exteriores de las villas ofrecen un diseño espacioso y elegante. El promotor del proyecto puso especial atención en la amplitud y practicidad de las villas. A los inversores que quieran comprar chalets en Benahavís les encantará este proyecto.

Hay 53 villas independientes dentro del complejo residencial de lujo. Cada una de las villas ocupa una parcela de más de 1.000 m². La ubicación en la ladera del complejo premia a los afortunados residentes con maravillosas vistas. El complejo residencial ofrece un servicio de seguridad 24/7, una piscina infinita y jardines paisajísticos.

Las villas están equipadas con ventanas de doble acristalamiento, sistemas de refrigeración y calefacción, cocinas integradas, SPA, sauna, baño turco, cine en casa y sala multiusos. Opcionalmente, puede utilizar la sala multiusos como gimnasio.


AGP-00783

Localización en el mapa

Benahavis, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
