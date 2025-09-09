  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Barcelona

Obra nueva en venta en Barcelona

Vallés Occidental
4
Barcelonés
3
Sabadell
2
Montcada i Reixac
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Mostrar todo Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Barcelona, Španjolska
de
$1,21M
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Viviendas cerca del mar y del centro en Sant Martí, Barcelona Ubicado en el moderno barrio de Poblenou, el proyecto está rodeado de prestigiosas universidades, espacios de coworking, escuelas de arte, restaurantes y empresas tecnológicas. La promoción, cerca del Parc Central del Poblenou, la…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Mostrar todo Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Montcada i Reixac, Španjolska
de
$465,005
Año de construcción 2026
Viviendas Cerca de la Naturaleza y Servicios en Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial ofrece viviendas modernas y espaciosas a solo 5 km del centro de Barcelona, combinando un entorno natural tranquilo con excelente conectividad. Las viviendas en venta en Barcelona proporcionan a…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Mostrar todo Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Edificio de apartamentos Viviendas en Ubicación Tranquila y Verde en Barcelona
Montcada i Reixac, Španjolska
de
$362,586
Año de construcción 2026
Viviendas Cerca de la Naturaleza y Servicios en Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial ofrece viviendas modernas y espaciosas a solo 5 km del centro de Barcelona, combinando un entorno natural tranquilo con excelente conectividad. Las viviendas en venta en Barcelona proporcionan a…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Mostrar todo Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$299,016
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distanci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Španjolska
de
$573,310
Año de construcción 2025
Modernos apartamentos con balcones y terrazas en Santa Eulàlia La zona de Hospitalet de Llobregat es vibrante y bien desarrollada, con parques, lugares culturales, instalaciones deportivas y muchos servicios como restaurantes, centros comerciales y atención sanitaria. Está cerca del transpor…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Mostrar todo Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$450,878
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distanci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Mostrar todo Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Barcelona, Španjolska
de
$894,693
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Viviendas cerca del mar y del centro en Sant Martí, Barcelona Ubicado en el moderno barrio de Poblenou, el proyecto está rodeado de prestigiosas universidades, espacios de coworking, escuelas de arte, restaurantes y empresas tecnológicas. La promoción, cerca del Parc Central del Poblenou, la…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir