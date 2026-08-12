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Terreno y parcelas en venta en Španjolska

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177 propiedades total found
Parcela en Pilar de la Horadada, Španjolska
Parcela
Pilar de la Horadada, Španjolska
Rústico, urbanizable no sectorizado, con posibilidad de construcción residencial en parcelas…
$1,15M
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Parcela en Sol de Mallorca, Španjolska
Parcela
Sol de Mallorca, Španjolska
Parcela en Baleares
$1,75M
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Parcela en Elche, Španjolska
Parcela
Elche, Španjolska
Área 1 373 m²
Venta de Parcela de Uso Terciario situada en el Polígono Industrial "Elche Parque Empresaria…
$965,730
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Parcela en Calpe, Španjolska
Parcela
Calpe, Španjolska
Venta de Parcela con Proyecto de Premium Glamping Resort en Calpe — 450.000 € Parcela de …
$511,940
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Parcela en Taco, Španjolska
Parcela
Taco, Španjolska
Oportunidad de inversión. Ofrecemos una parcela de suelo urbano en Taco, Santa Cruz de Tener…
$241,362
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Parcela en Guia de Isora, Španjolska
Parcela
Guia de Isora, Španjolska
Descubra una oportunidad verdaderamente excepcional en Abama Resort: exclusivas parcelas urb…
$964,039
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Parcela en Sol de Mallorca, Španjolska
Parcela
Sol de Mallorca, Španjolska
Parcela en Baleares
$1,40M
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Parcela en Elche, Španjolska
Parcela
Elche, Španjolska
Área 2 160 m²
Venta de Parcela de Uso Terciario situada en el Polígono Industrial "Elche Parque Empresaria…
$1,52M
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Parcela en Adeje, Španjolska
Parcela
Adeje, Španjolska
¡Oportunidad única de inversión en el sur de Tenerife! Se ofrece a la venta un terreno con u…
$8,53M
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Parcela en Orihuela, Španjolska
Parcela
Orihuela, Španjolska
Ofrecemos una parcela de 368 metros cuadrados.m. en Oriuela Costa. Ubicado en la segunda lín…
$1,18M
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Parcela en Torre-Pacheco, Španjolska
Parcela
Torre-Pacheco, Španjolska
El Finca Los Molinos se encuentra a solo 11 km de San Javier y la pintoresca costa de Mar Me…
$1,49M
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Parcela en Palamos, Španjolska
Parcela
Palamos, Španjolska
Parcelas en el complejo residencial Balitrà de Dalt, PalamosEn el complejo residencial Balit…
$697,101
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Parcela en Orihuela, Španjolska
Parcela
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 1
Área 1 500 m²
Presentamos una parcela en la costa mediterránea en Cabo Roig. Una parcela de 1500 m2 con un…
$1,16M
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Parcela en Vallromanes, Španjolska
Parcela
Vallromanes, Španjolska
Área 22 670 m²
Terreno en Venta en Barcelona en una Ubicación Prestigiosa Ubicado a solo unos minutos de Ba…
$2,06M
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Parcela en Alhama de Murcia, Španjolska
Parcela
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 226 460 m²
Presentamos una parcela en la costa mediterránea en la ciudad de Alhama de Murcia. Increible…
$1,50M
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Parcela en Orihuela, Španjolska
Parcela
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Si usted está buscando espacio, privacidad y la oportunidad de crear una vida de país real d…
$173,376
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Parcela en Estepona, Španjolska
Parcela
Estepona, Španjolska
Área 801 m²
Número de plantas 3
Parcelas Urbanas para Promoción de Villas Independientes con Piscina en Estepona Málaga Las …
$3,63M
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Parcela en Španjolska
Parcela
Španjolska
Una parcela urbana excepcional de 10.151 m2 con magníficas vistas a la montaña. Una oportuni…
$112,117
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Parcela en Orihuela, Španjolska
Parcela
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Presentamos una parcela en la costa mediterránea en la ciudad de Cabo Roig. Una parcela de e…
$1,33M
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Parcela en Arenys de Mar, Španjolska
Parcela
Arenys de Mar, Španjolska
La ubicación privilegiada y las mejores vistas al mar le esperan en esta pieza única de tier…
$2,28M
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Parcela en Barcelona, Španjolska
Parcela
Barcelona, Španjolska
Área 7 000 m²
En venta se encuentra una moderna instalación industrial situada a solo 30 minutos de Barcel…
$5,73M
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Parcela en Caldes de Malavella, Španjolska
Parcela
Caldes de Malavella, Španjolska
Oportunidad para los desarrolladores - un solar urbano con potencial residencialSe ofrece un…
$647,353
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Parcela en Monforte del Cid, Španjolska
Parcela
Monforte del Cid, Španjolska
Área 2 500 m²
Suelo urbano finalista en el centro de la población alicantina de Monforte del Cid.  …
$1,64M
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Parcela en Ojen, Španjolska
Parcela
Ojen, Španjolska
Área 15 399 m²
Número de plantas 2
Terreno de 15.000 m² en Ojén, Málaga Apto para Construcción El terreno que ofrece una gran o…
$7,50M
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Parcela en Orihuela, Španjolska
Parcela
Orihuela, Španjolska
Área 894 m²
Parcela de Lujo en Cabo Roig para Construir una Villa a Medida Ubicado en Cabo Roig, en el s…
$770,872
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Parcela en Llica dAmunt, Španjolska
Parcela
Llica dAmunt, Španjolska
Una oportunidad única de inversión multi uso para culaquer tipo de negocio. casas para glamp…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Parcela en Altea, Španjolska
Parcela
Altea, Španjolska
Área 2 120 m²
Amplias Parcelas Urbanizables en Altea con Vistas al Mar Estas parcelas se encuentran en Alt…
$204,659
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Parcela en Španjolska
Parcela
Španjolska
Área 1 071 m²
En venta una parcela situada en la carretera N-403, longitud de más de 150 km. La ruta conec…
$462,960
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Parcela en Benalmadena, Španjolska
Parcela
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Parcela con Proyecto y Licencia en Benalmádena Costa – ¡Vistas al Mar y Opción de Villa Llav…
$812,155
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Parcela en Polop, Španjolska
Parcela
Polop, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 17 444 m²
Ofrecemos un solar de 17.444 metros cuadrados en la ciudad de Polop. La parcela, situada a p…
$275,090
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