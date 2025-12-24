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Barrio residencial Villa Ana

Artola, Španjolska
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$3,98M
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ID: 39224
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1215245310
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Pueblo
    Artola

Sobre el complejo

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Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and brightness throughout the property. Open concept kitchen and fully fitted bathrooms. Underfloor heating. Heated swimming pool. Lift on all levels.

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Artola, Španjolska
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