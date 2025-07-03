Complejo residencial Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d' Aro, en la Costa Brava

Edificio de 10 apartamentos para reformar a muy pocos metros de la playa de Castell- Platja d'Aro.
De las 10 viviendas:
8 son de dos habitaciones, un baño, comedor cocina con terraza.
1 es de un dormitorio, pero es grande y tiene chimenea/hogar y con cierta independencia de las restantes.
La última es vivienda aislada con los mismos espacios que aquellas con dos habitaciones, un baño y comedor cocina.
Existe división horizontal por lo que es un conjunto de 10 viviendas individuales a nivel registral.
No tiene cargas.