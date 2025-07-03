  1. Realting.com
Complejo residencial Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d' Aro, en la Costa Brava

Platja dAro, Španjolska
Precio en demanda
ID: 32698
Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Cataluña
  • Barrio
    Bajo Ampurdán
  • Ciudad
    Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
  • Ciudad
    Platja dAro

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase económica
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Sobre el complejo

Edificio de 10 apartamentos para reformar a  muy pocos metros de la playa de Castell- Platja d'Aro.
De las 10 viviendas:
8 son de dos habitaciones,  un baño, comedor cocina con terraza.
1 es de un dormitorio, pero  es grande y tiene chimenea/hogar y con cierta independencia de las restantes.
 La última es vivienda aislada con los mismos espacios que aquellas con dos habitaciones, un baño y comedor cocina. 
 Existe división horizontal por lo que es un conjunto de 10 viviendas individuales a nivel registral.
No tiene cargas. 
 

Localización en el mapa

Platja dAro, Španjolska
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Está viendo
