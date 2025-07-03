Complejo residencial Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d' Aro, en la Costa Brava

Edificio de 10 apartamentos para reformar a muy pocos metros de la playa de Castell- Platja d'Aro.

De las 10 viviendas:

8 son de dos habitaciones, un baño, comedor cocina con terraza.

1 es de un dormitorio, pero es grande y tiene chimenea/hogar y con cierta independencia de las restantes.

La última es vivienda aislada con los mismos espacios que aquellas con dos habitaciones, un baño y comedor cocina.

Existe división horizontal por lo que es un conjunto de 10 viviendas individuales a nivel registral.

No tiene cargas.

