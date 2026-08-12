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Castillos en venta en Španjolska

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Islas Baleares
106
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106 propiedades total found
Castillo 3 habitaciones en Sierra de Tramontana, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Sierra de Tramontana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Villa en Baleares
$1,11M
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Castillo 5 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Villa en Baleares
$2,22M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Villa en Baleares
$2,36M
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TekceTekce
Castillo 4 habitaciones en Ses Rotes Velles, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Ses Rotes Velles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 414 m²
Villa en Baleares
$2,45M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Villa en Baleares
$925,943
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Castillo 5 habitaciones en Palma de Mallorca, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Villa en Baleares
$3,95M
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Castillo 5 habitaciones en es Capdella, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
es Capdella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 451 m²
Villa en Baleares
$5,24M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Villa en Baleares
$1,51M
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Castillo 6 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Villa en Baleares
$1,98M
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Castillo 4 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 359 m²
Villa en Baleares
$15,02M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Villa en Baleares
$4,60M
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Castillo 7 habitaciones en Ses Rotes Velles, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
Ses Rotes Velles, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 302 m²
Villa en Baleares
$1,49M
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Castillo 5 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 662 m²
Villa en Baleares
$15,02M
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Castillo 5 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Villa en Baleares
$6,39M
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Castillo 3 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 375 m²
Villa en Baleares
$2,15M
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Castillo 7 habitaciones en ses Illetes, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
ses Illetes, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 911 m²
Villa en Baleares
$6,64M
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Castillo 8 habitaciones en Pollensa, Španjolska
Castillo 8 habitaciones
Pollensa, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Villa en Baleares
$2,91M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 615 m²
Villa en Baleares
$10,89M
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Castillo 3 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 510 m²
Piso 2
Villa en Baleares
$2,27M
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Castillo 4 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 690 m²
Villa en Baleares
$3,49M
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Castillo 5 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Villa en Baleares
$6,41M
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Castillo 4 habitaciones en ses Illetes, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
ses Illetes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Villa en Baleares
$8,15M
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Castillo 4 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villa en Baleares
$4,89M
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Castillo 4 habitaciones en Son Caliu, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Son Caliu, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Villa en Baleares
$4,54M
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Castillo 7 habitaciones en Ses Rotes Velles, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
Ses Rotes Velles, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 432 m²
Piso 3
Villa en Baleares
$1,50M
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Castillo 4 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
Villa en Baleares
$3,32M
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Castillo 3 habitaciones en Andrach, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Andrach, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Casa en Baleares
$931,767
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Castillo 4 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Villa con un diseño completamente nuevo y vistas al mar está disponible para la venta en la …
$6,92M
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Castillo 5 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 937 m²
Villa en Baleares
$8,74M
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Castillo 5 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 059 m²
Piso 1
Villa en Baleares
$28,54M
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