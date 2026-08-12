Programas de inmigración en España

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Permiso de residencia
Permiso de residencia en Španjolska
Permiso de residencia en Španjolska
Španjolska Španjolska
de
$4,909
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
El permiso de residencia español para nómadas digitales está destinado a ciudadanos no europeos que trabajan a distancia para una empresa extranjera o prestan servicios profesionales a clientes extranjeros. Cuando se aplica durante una estancia legal en España, el permiso se puede expedir…
Agencia
Invest Cafe
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Permiso de residencia
Permiso de residencia para nómadas digitales en España
Permiso de residencia para nómadas digitales en España
Španjolska Španjolska
de
$5,145
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
Visado y permiso de residencia para nómadas digitales en España Si trabajas en remoto y quieres vivir en uno de los países más soleados de Europa, ¡el programa Digital Nomad es perfecto para ti! Este método de mudanza ya se ha convertido en uno de los más populares entre los especialistas…
consultor de inmigración
Immigrazio
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Permiso de residencia
Permiso de residencia para inversores en España
Permiso de residencia para inversores en España
Španjolska Španjolska
de
$550,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 3 meses
España es el segundo país más visitado del mundo debido a su rica historia, cultura diversa, hermosos paisajes y gastronomía reconocida. El país ofrece una amplia gama de atracciones, que incluyen playas impresionantes, ciudades vibrantes, arquitectura histórica y arte de clase mundial. Adem…
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Permiso de residencia
Permiso de residencia para nómadas digitales en España
Permiso de residencia para nómadas digitales en España
Španjolska Španjolska
de
$5,500
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
España es el segundo país más visitado del mundo debido a su rica historia, cultura diversa, hermosos paisajes y gastronomía reconocida. El país ofrece una amplia gama de atracciones, que incluyen playas impresionantes, ciudades vibrantes, arquitectura histórica y arte de clase mundial. Adem…
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Permiso de residencia
Permiso de residencia para personas económicamente independientes en España
Permiso de residencia para personas económicamente independientes en España
Španjolska Španjolska
de
$5,500
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
España es el segundo país más visitado del mundo debido a su rica historia, cultura diversa, hermosos paisajes y reconocida gastronomía. El país ofrece una amplia gama de atracciones, que incluyen impresionantes playas, ciudades vibrantes, arquitectura histórica y arte de clase mundial. Adem…
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