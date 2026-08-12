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Locales comerciales en venta en Španjolska

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Torrevieja
48
Barcelona
350
Marbella
8
Valencia
19
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839 propiedades total found
Propiedad comercial 202 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 202 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 202 m²
$212,542
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Propiedad comercial 159 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 159 m²
Barcelona, Španjolska
Área 159 m²
Muchos de 3 locales comerciales junto a la Sagrada Familia.Environment:zona residencialzona …
$607,635
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Tienda 77 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 77 m²
Barcelona, Španjolska
Área 77 m²
Local comercial con inquilino en el suburbio más cercano de Barcelona: Santa Coloma de Grame…
$682,866
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TekceTekce
Oficina 91 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 91 m²
Barcelona, Španjolska
Área 91 m²
Comercial con inquilino en una zona moderna de Barcelona.Environment:Hospital universitario …
$260,415
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Tienda 2 708 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 2 708 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 708 m²
Local comercial en venta en la famosa ciudad costera de Vilanova i la Geltrú, a 50 km de Bar…
$8,10M
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Tienda 365 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 365 m²
Barcelona, Španjolska
Área 365 m²
Se venden locales comerciales en la zona comercial de Barcelona. medio ambiente: Zona r…
$775,458
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Tienda 191 m² en Španjolska
Tienda 191 m²
Španjolska
Área 191 m²
Venta de locales con un arrendatario confiable en Madrid. Environment:prestigiosa zona resid…
$1,11M
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Propiedad comercial 60 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este local comercial en planta baja, a pie de calle, está situado en la zona norte de Torrev…
$151,025
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Propiedad comercial 180 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 180 m²
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 180 m²
Apartamento en el Barrio Gótico – un apartamento con un negocio de alquiler de estudiantes o…
$1,01M
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Tienda 212 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 212 m²
Barcelona, Španjolska
Área 212 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:parte densam…
$509,256
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Tienda 148 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 148 m²
Barcelona, Španjolska
Área 148 m²
Se venden locales comerciales en Barcelona. medio ambiente: Zona comercial activa; In…
$364,581
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Propiedad comercial 1 286 m² en AB 5008, Španjolska
Propiedad comercial 1 286 m²
AB 5008, Španjolska
Dormitorios 17
Área 1 286 m²
El hotel de dos estrellas está situado en la encrucijada entre las Sierras de Segura y Río M…
$4,41M
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Propiedad comercial 565 m² en Albesa, Španjolska
Propiedad comercial 565 m²
Albesa, Španjolska
Área 565 m²
Aparotel en el centro de Castelldefels en la Costa Garraf. El área total es de 740 metros c…
$3,71M
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Propiedad comercial 25 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 25 m²
Alicante, Španjolska
Área 25 m²
Tenemos esta increíble plaza de garaje a la vente en el centro de Alicante, ubicada en la Av…
$64,484
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Tienda 1 862 m² en Španjolska
Tienda 1 862 m²
Španjolska
Área 1 862 m²
En venta local comercial con inquilino en Madrid. Environment:zona residencial densa;desarro…
$6,22M
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Tienda 975 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 975 m²
Madrid, Španjolska
Área 975 m²
Sala de esquina con inquilino en venta en una de las zonas más densamente pobladas de Madrid…
$4,27M
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Restaurante, cafetería 88 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 88 m²
Barcelona, Španjolska
Área 88 m²
Local comercial en venta con un inquilino en la zona central de Barcelona.Environment:zona r…
$636,570
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Tienda 130 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 130 m²
Barcelona, Španjolska
Área 130 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en la Ciudad Vieja de Barcelona. La i…
$1,97M
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Tienda en Canarias, Španjolska
Tienda
Canarias, Španjolska
LIDL Tenerife es una oportunidad única de inversión con el pago del 80% del costo sólo despu…
$5,71M
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Propiedad comercial 160 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 160 m²
Barcelona, Španjolska
Área 160 m²
Venta de esquina en el corazón de la Ciudad Vieja de Barcelona. La instalación tiene una ubi…
$607,635
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Propiedad comercial 100 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 100 m²
En venta hay una hermosa habitación de 100 m2.La habitación consta de: un salón de belleza, …
$34,989
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Propiedad comercial 1 373 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 1 373 m²
Alicante, Španjolska
Área 1 373 m²
Fabuloso local comercial en venta situado en la Avenida Periodista Rodolfo Salazar con una s…
$982,702
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Propiedad comercial 336 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 336 m²
Barcelona, Španjolska
Área 336 m²
Local comercial en la zona de Siutat Beya de Barcelona. El área total es de 336 metros cuadr…
$3,47M
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Tienda 575 m² en Španjolska
Tienda 575 m²
Španjolska
Área 575 m²
Local comercial con inquilino en Madrid está a la venta.Alrededores:zona residencial;infraes…
$1,27M
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Hotel 12 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 12 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 101
Nº de cuartos de baño 101
Área 12 000 m²
El aeropuerto internacional de Alicante se sitúa a 25 kilometros y la estacion del tram a 30…
$12,30M
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Tienda 211 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 211 m²
Barcelona, Španjolska
Área 211 m²
En venta urgente local comercial con un inquilino en Badalon.Environment:zona residencial de…
$1,74M
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Tienda 290 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 290 m²
Madrid, Španjolska
Área 290 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Madrid.Env…
$1,41M
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Restaurante, cafetería 130 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 130 m²
Barcelona, Španjolska
Área 130 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona.Environment:zona residencial del distrit…
$925,920
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Propiedad comercial 400 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 400 m²
Barcelona, Španjolska
Área 400 m²
Local comercial en la zona del Eixample de Barcelona.La superficie total de 400 metros cuadr…
$1,64M
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Propiedad comercial 121 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 121 m²
Barcelona, Španjolska
Área 121 m²
Local comercial en la zona de Gracia de Barcelona.El área total es de 121 metros cuadrados.A…
$442,674
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Tipos de propiedades en Španjolska

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