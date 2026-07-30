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Barrio residencial Calle Miró
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Barrio residencial Calle Miró
Ojen, Španjolska
de
$359,384
Casas de nueva construcción en Ojén, a solo 10 minutos de Marbella, situada en un entorno natural tranquilo con excelentes conexiones de transporte. Incluye plaza de aparcamiento, trastero y certificación energética Clase A, garantizando sostenibilidad y ahorro energético significativo, así …
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Barrio residencial Terra Nova Hills
Barrio residencial Terra Nova Hills
Barrio residencial Terra Nova Hills
Barrio residencial Terra Nova Hills
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Barrio residencial Terra Nova Hills
Ojen, Španjolska
de
$1,19M
Welcome to an exclusive development of 14 semi-detached villas situated frontline to the prestigious El Soto golf course in La Mairena. Each villa offers stunning panoramic views of the golf course and the sea, combining comfort and elegance in a serene setting. With a plot size of 400 m² a…
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Barrio residencial Luna Nova Residences - Apartamentos
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Barrio residencial Luna Nova Residences - Apartamentos
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Barrio residencial Luna Nova Residences - Apartamentos
Guaro, Španjolska
de
$682,590
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Barrio residencial Luna Nova Residences - Adosados
Barrio residencial Luna Nova Residences - Adosados
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Barrio residencial Luna Nova Residences - Adosados
Guaro, Španjolska
de
$853,237
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Barrio residencial Palo Alto Villas
Barrio residencial Palo Alto Villas
Barrio residencial Palo Alto Villas
Barrio residencial Palo Alto Villas
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Ojen, Španjolska
de
$3,87M
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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TekceTekce
Barrio residencial The Views Residences
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Barrio residencial The Views Residences
Istan, Španjolska
de
$1,81M
Situated in the heart of the exclusive Sierra Blanca Country Club, this remarkable development of only three south-west-facing villas, The Views Residences, offers an exceptional combination of luxury, seclusion, and natural beauty. Located in a gated community, it embodies sophistication an…
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Barrio residencial Almazara Gardens
Barrio residencial Almazara Gardens
Barrio residencial Almazara Gardens
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Istan, Španjolska
de
$523,319
A new residential development in the heart of the Sierra de las Nieves, at the foot of La Concha, near the Sierra Blanca Country Club resort, set in a landscape of exceptional natural beauty thanks to its centuries-old forests and panoramic views of Marbella Bay and the vast Istán Reservoir.…
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Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
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Barrio residencial Ocean View
Ojen, Španjolska
de
$1,09M
New development consisting of a gated community of private residences, with two and three bedroom flats, including 10 penthouses, each with its own private swimming pool. Within the gardens, there is a beautiful heated swimming pool, a solarium and a covered outdoor kitchen for dining with f…
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Barrio residencial La Mairena
Barrio residencial La Mairena
Barrio residencial La Mairena
Barrio residencial La Mairena
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Barrio residencial La Mairena
Ojen, Španjolska
de
$3,36M
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
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Barrio residencial Almazara Views Fase 3
Barrio residencial Almazara Views Fase 3
Barrio residencial Almazara Views Fase 3
Barrio residencial Almazara Views Fase 3
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Barrio residencial Almazara Views Fase 3
Istan, Španjolska
de
$682,590
New project on the slopes of La Concha in Istán, Marbella. Set in an area of natural beauty with century old forests and panoramic views of both Marbella and the Istán reservoir. Within the project will be seven small residential complexes consisting of apartments, penthouses and semi-detach…
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