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Edificio de apartamentos Guarensa
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Edificio de apartamentos Guarensa
Orihuela, Španjolska
de
$372,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Ubicación: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Costo: desde 340.000 € Fecha de entrega de la instalación: agosto, octubre, noviembre de 2023   El complejo residencial Playa Flamenca está ubicado en el municipio de Oriuela Costa en el área homónima de Playa Flamenca.   El comple…
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Риэлтор без границ
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
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Guardamar del Segura, Španjolska
de
$264,744
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
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Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complejo residencial BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$290,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 78–79 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial dispone de piscina comunitaria con espacios verdes, zona de spa (gimnasio, sauna, jacuzzi) y zona infantil. Hay una infraestructura desarrollada a poca distancia: tiendas, un centro comercial, un centro médico, farmacias, oficinas administrativas, bancos, una escuela…
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EspanaTour
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TekceTekce
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
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Villajoyosa, Španjolska
de
$488,525
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Španjolska
de
$374,375
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
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Guardamar del Segura, Španjolska
de
$290,425
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
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Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
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La Nucía, Španjolska
de
$517,750
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
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Orihuela, Španjolska
de
$738,563
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
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Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Španjolska
de
$544,631
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
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Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
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La Nucía, Španjolska
de
$409,088
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
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Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
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Denia, Španjolska
de
$757,098
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
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Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
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Torrevieja, Španjolska
de
$328,010
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
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Finestrat, Španjolska
de
$409,556
Año de construcción 2028
Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas medit…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
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Guardamar del Segura, Španjolska
de
$258,933
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
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Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Španjolska
de
$363,547
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
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Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$493,102
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
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Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
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Rojales, Španjolska
de
$425,465
Año de construcción 2025
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Habitaciones con Jardines Privados en Ciudad Quesada Ubicados en la codiciada Ciudad Quesada, estos apartamentos ofrecen tranquilidad y accesibilidad. La zona es conocida por su vibrante comunidad, sus pintorescos alrededores y sus servicios durante todo el año…
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
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Orihuela, Španjolska
de
$425,140
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
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Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Španjolska
de
$425,724
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
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Vergel, Španjolska
de
$511,253
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
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Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
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Villajoyosa, Španjolska
de
$431,530
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
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Guardamar del Segura, Španjolska
de
$275,915
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
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Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
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Denia, Španjolska
de
$413,492
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
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Vergel, Španjolska
de
$341,995
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
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Rojales, Španjolska
de
$374,445
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
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Rojales, Španjolska
de
$373,181
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
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Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
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Rojales, Španjolska
de
$419,300
Año de construcción 2027
Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza es…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
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Rojales, Španjolska
de
$397,702
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
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Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$480,570
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
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Rojales, Španjolska
de
$498,501
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
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Rojales, Španjolska
de
$358,563
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
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Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$462,563
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
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Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
Edificio de apartamentos Viviendas Elegantes en La Nucia con Vistas a la Montaña y al Mar
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La Nucía, Španjolska
de
$430,127
Año de construcción 2027
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios en La Nucia Cerca de Benidorm y Altea Las propiedades se encuentran en La Nucia, una localidad tranquila en la Costa Blanca, en la provincia de Alicante. Ubicada en un entorno natural pintoresco, la zona está cerca de la reconocida Ciudad Deportiva, que ofrece …
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
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Vergel, Španjolska
de
$447,492
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$599,580
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
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Altea, Španjolska
de
$597,525
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Lujosos Apartamentos Eco-Friendly a 50 m de la Playa en Viva Altea Beach Lujosos apartamentos situados en Altea una ciudad en la costa este de España, conocida por su pintoresca belleza y atracciones culturales. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Altea es c…
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Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
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Denia, Španjolska
de
$413,492
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Španjolska
de
$524,865
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
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Complejo residencial Laguna Homes
Complejo residencial Laguna Homes
Complejo residencial Laguna Homes
Complejo residencial Laguna Homes
Calpe, Španjolska
de
$434,821
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 11
Lagune Homes reúne todo lo que necesitas para disfrutar de la vida puramente mediterránea.Lagune Homes se encuentra en Calpe, junto a la zona natural de Las Salinas y a solo 5 minutos a pie de la famosa playa de Fossa y a 10 minutos de la playa de Arenal.Calpe, conocido como El Penion de Ifa…
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Риэлтор без границ
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
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Guardamar del Segura, Španjolska
de
$348,951
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
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Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Španjolska
de
$309,615
Año de construcción 2027
Apartamentos de golf modernos de 3 dormitorios a buen precio en Monforte del Cid Estas modernas viviendas están situadas a metros del campo de golf en Monforte del Cid, Monforte del Cid es un pequeño pueblo situado en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España. La ciudad …
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Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
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Complejo residencial Lagune Homes
Calpe, Španjolska
de
$423,948
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 94–113 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Lagune Homes está situado en Calpe, cerca de la Reserva Natural de Las Salinas y a pocos minutos a pie de la famosa playa de La Fossa, así como a 10 minutos a pie de la playa de Arenal. Dos edificios de diez plantas con arquitectura original ofrecen nuevos apartamento…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
430,468 – 484,709
Apartamentos 3 habitaciones
111.0 – 113.0
495,096 – 508,945
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EspanaTour
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Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
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Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
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Villajoyosa, Španjolska
de
$715,340
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
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Rojales, Španjolska
de
$462,563
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca
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Finestrat, Španjolska
de
$341,297
Año de construcción 2028
Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas medit…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
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Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$427,825
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
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Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
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Denia, Španjolska
de
$553,264
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Certificado Energético A en Viva Altea Beach
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Altea, Španjolska
de
$579,951
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Lujosos Apartamentos Eco-Friendly a 50 m de la Playa en Viva Altea Beach Lujosos apartamentos situados en Altea una ciudad en la costa este de España, conocida por su pintoresca belleza y atracciones culturales. Se encuentra en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Altea es c…
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
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Orihuela, Španjolska
de
$382,639
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
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Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
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Villajoyosa, Španjolska
de
$726,972
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
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Vergel, Španjolska
de
$279,392
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es id…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
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San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$369,372
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
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Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
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Orihuela, Španjolska
de
$348,359
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
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Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
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Torrevieja, Španjolska
de
$315,215
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles t…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
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Guardamar del Segura, Španjolska
de
$288,667
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
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Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
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Villajoyosa, Španjolska
de
$540,867
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
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Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
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Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$726,716
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
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Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
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Orihuela, Španjolska
de
$474,618
Año de construcción 2026
Elegantes apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios a poca distancia de la playa en Playa Flamenca Situada a poca distancia de la playa, esta comunidad contemporánea brinda acceso conveniente a amplias comodidades diarias en la ciudad costera. En particular, los sábados se celebra un animado merc…
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Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$631,479
Año de construcción 2026
Apartamentos de 3 Dormitorios con Vistas al Mar cerca de Playa Higuericas en Torre Horadada Estos elegantes y modernos apartamentos forman parte de un exclusivo complejo costero a solo unos pasos de las doradas arenas de Playa Higuericas en Torre de la Horadada, una de las localidades de pla…
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Barrio residencial SaliSol Hills
Barrio residencial SaliSol Hills
Barrio residencial SaliSol Hills
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Barrio residencial SaliSol Hills
Finestrat, Španjolska
de
$568,877
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 168–225 m²
4 objetos inmobiliarios 4
SaliSol Hills es un nuevo proyecto de villa en la zona del Balcón de Finestrat, ubicado cerca de Benidorm y a 6 minutos del parque temático Terra Mítica. El complejo tiene vistas panorámicas al mar y a la montaña Puig Campana. El aeropuerto de Alicante-Elche está a 57 km
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Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
Complejo residencial Allonbay Azure
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Complejo residencial Allonbay Azure
Villajoyosa, Španjolska
de
$351,566
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 48–115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Diseño único con construcción de alta calidad y materiales premium. El complejo residencial Azure Residencial se encuentra a pocos metros de la playa, rodeado de montañas. En las zonas públicas hay una piscina, amplios jardines, un parque infantil, un gimnasio totalmente equipado, una sauna …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
343,913
Apartamentos 3 habitaciones
91.0 – 115.0
582,805 – 727,641
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
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Complejo residencial Orizonne
Villajoyosa, Španjolska
de
$373,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 82–108 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo Orizonne está situado en un paraje natural, a sólo 2 km del centro de Villajoyosa y a 10 km de Benidorm. Las playas de Paradis, Bolnou y Asparaio están cerca. Villajoyosa — un pueblo tranquilo y acogedor en la Costa Blanca, donde hay todo lo necesario para una vida cómoda. El com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
403,924
Apartamentos 3 habitaciones
108.0
438,546
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
Complejo residencial Eagle Tower by TM
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Complejo residencial Eagle Tower by TM
Benidorm, Španjolska
de
$435,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 24
Área 97–372 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El mar, el golf y la vida de Benidorm son todos agradables en Eagle Tower por TM. Ubicación privilegiada, junto al Club de Golf Las Rejas, a solo 1 km de la playa Poniente, con excelentes conexiones con las autopistas N-332 y AP7. Águila Torre por TM constará de una torre con un tipo diverso…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
97.0 – 120.0
512,407 – 585,113
Apartamentos 3 habitaciones
117.0 – 325.0
540,104 – 923,256
Apartamentos 4 habitaciones
372.0
1,02M
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
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Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Una ubicación Premium, con comunidad privada y apartamentos construidos con comodidad en mente.Incomparable fachada moderna y contemporánea de onda con elegantes balcones-terrazas. Apartamentos de lujo con acabados altos que traen atención a cada detalle y hace que su Casa de los sueños espa…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
Complejo residencial SaliSol RESORT
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Complejo residencial SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$262,315
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 79 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo cerrado con piscina, zona verde, spa todo el año. El sitio incluye un espacio de coworking, una oficina de correos inteligente, una cafetería abierta las 24 horas, carga para vehículos eléctricos y scooters y un parque infantil. Internet de fibra óptica de alta velocidad. Cerca del…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
79.0
290,825 – 312,753
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Mostrar todo Complejo residencial Luz 2
Complejo residencial Luz 2
Benidorm, Španjolska
de
$406,286
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 160–229 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El bungalow está situado en el moderno complejo LUZ 2 – Balcón de Finestrat. El complejo cuenta con piscina comunitaria, gimnasio y lugares para deportes sin salir del complejo
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
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Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Španjolska
de
$260,822
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Diseñado para vivir con la máxima funcionalidad, supervisando el mar Mediterráneo, BREEZE es la nueva comunidad privada y cerrada, en una zona muy tranquila, con comunicaciones fáciles y cerca de playas, ( a menos de 8 kms de la Cala de Finestrat ) y el exclusivo campo de golf de Puig Campan…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Callosa de Segura, Španjolska
de
$276,572
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
El conjunto residencial Amanecer X consta de 108 apartamentos con amplias terrazas. 108 apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños. 8 bloques divididos en planta baja, primer piso, segundo piso y áticos con terraza solarium privada. Cada uno con su ascensor individual
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
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Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Španjolska
de
$397,514
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Finestrat Paradise Resort – es un complejo residencial único en Finestrat, que incluye 66 apartamentos y 14 villas. El resort está situado cerca de las playas de Benidorm y está rodeado de infraestructuras: centros comerciales, campos de golf y hoteles. Las viviendas disfrutan de privacidad…
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Complejo residencial Sunset Sailors by TM
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Complejo residencial Sunset Sailors by TM
Benidorm, Španjolska
de
$470,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
Área 76–423 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo Sunset Sailors by TM está situado en una zona privilegiada de la playa de Poniente, a tan sólo 50 metros. La urbanización ofrece apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar y amplias terrazas que te permitirán vivir la sensación única de navegar sin sali…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
76.0
572,418
Apartamentos 2 habitaciones
109.0
738,604 – 772,072
Apartamentos 3 habitaciones
134.0 – 423.0
836,700 – 2,29M
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
Complejo residencial SLIM TOWER
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Complejo residencial SLIM TOWER
Benidorm, Španjolska
de
$284,521
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
Área 56–59 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Edificio de nueva construcción SLIM TOWER en la ciudad de Benidorm con diseño arquitectónico innovador y vanguardista. La vivienda está equipada con un sistema de climatización con distribución de aire por conductos, así como un sistema de ventilación mecánica, que garantiza un aire interio…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0 – 59.0
466,186 – 549,799
Agencia
EspanaTour
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Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Finestrat, Španjolska
de
$655,152
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 129 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial de casas individuales en la zona de Finestrat
Agencia
VYM Canarias
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Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Torrelamata, Španjolska
de
$314,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 84–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de tipo cerrado Eden Beach con 3 piscinas para adultos y niños, zonas verdes y deportivas, parque infantil, aparcamiento.El precio incluye:baños totalmente equipados,armarios empotrados por toda la casa,aire acondicionado,equipamiento de cocina amueblado y equipado,Persi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
334,680
Apartamentos 3 habitaciones
101.0 – 113.0
611,657 – 669,360
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Complejo residencial Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Španjolska
de
$170,777
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
Residencial Riomar es una urbanización cerrada perimetralmente con 46 apartamentos médicos de 1 y 2 dormitorios, con aparcamiento en sótano, distribuidos en un bloque de planta baja y 2 plantas. Si tiene alguna limitación de movilidad, no debe preocuparse, ya que Riomar Healthy Living tendrá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
181,189
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
Complejo residencial Alonis Living
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Complejo residencial Alonis Living
Villajoyosa, Španjolska
de
$381,663
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
Área 74–226 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Alonis Living Playa del Torres destaca por su arquitectura innovadora y elegante y está a menos de 5 minutos a pie de la idílica Playa del Torres. Es un lugar ideal para aquellos que sueñan cada día para disfrutar de la brisa marina, el sol mediterráneo y los pintores…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
375,073
Apartamentos 2 habitaciones
106.0 – 226.0
432,776 – 745,529
Apartamentos 3 habitaciones
131.0
527,410
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Complejo residencial Ocean Dream by TM
Torrevieja, Španjolska
de
$335,391
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Área 146 m²
1 objeto inmobiliario 1
Ocean Dream by TM se encuentra en una zona privilegiada de Punta Prima: junto a la zona natural protegida de Lo Ferris, a solo 300 metros de la playa de Cala Peteras y a solo 5 minutos de Torrevieja. La urbanización tendrá un total de 36 viviendas con 2 y 3 dormitorios, 2 baños y extraordina…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
146.0
475,477
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Complejo residencial Allonbay Alba
Villajoyosa, Španjolska
de
$916,019
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 95–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentamos lujosos apartamentos, duplexes y áticos situados en primera línea de mar entre Benidorm y Villajoyosa en la Costa Blanca. Estos elegantes edificios blancos, cada uno con solo seis plantas, están rodeados de amplias zonas verdes y ofrecen uno a cuatro dormitorios con espaciosos es…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
95.0
900,174
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
1,26M
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
Complejo residencial Talasa Caelus
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Complejo residencial Talasa Caelus
Denia, Španjolska
de
$287,860
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 52–112 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Caelus es el primer proyecto en el complejo de Talasa Utopian Village, que inicialmente incluye 51 apartamentos con uno, dos y tres dormitorios. Los edificios Talasa Caelus están diseñados como volúmenes compactos y eficientes, garantizando la temperatura óptima en su casa tanto en invierno …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
281,593
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 80.0
334,680 – 447,779
Apartamentos 3 habitaciones
98.0 – 99.0
408,541 – 548,183
Adosado
93.0 – 112.0
450,087 – 500,866
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complejo residencial RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
de
$312,832
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 88–102 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Moderno complejo residencial situado en Mil Plumeras, perfectamente integrado en un entorno privilegiado, a tan solo 750 metros de una de las mejores playas del mar Mediterráneo. La primera fase consta de 24 apartamentos de alta calidad de 2 y 3 dormitorios y 12 bungalows de 2 dormitorios y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
356,607 – 460,474
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
375,073 – 432,776
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Complejo residencial CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Španjolska
de
$239,562
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 75–77 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos con dos dormitorios y dos baños. A pocos metros de todos nuestros servicios: supermercado, restaurantes, farmacia, Corte para tenis PADL, bolos inglés, campo de golf ... El acabado de la más alta calidad. Una gran zona pública con una piscina
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 77.0
265,321 – 334,565
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
Complejo residencial VALONIA RESORT
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Complejo residencial VALONIA RESORT
Torrevieja, Španjolska
de
$344,228
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 89–99 m²
2 objetos inmobiliarios 2
En esta zona residencial tendrás viviendas de 2 o 3 dormitorios en un edificio moderno. Las zonas comunes incluirán 3 piscinas, gimnasio, pista de pádel y amplios jardines
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.0
398,154
Apartamentos 3 habitaciones
99.0
420,081
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
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Complejo residencial BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Španjolska
de
$314,980
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
BAHIA Bungalows, belleza y funcionalidad para disfrutar de la vida cotidiana, con todas las comodidades.  Porque te lo mereces. Precios en construcción y llave en mano para junio de 2023. Gran Alacant es un área ubicada en el Cabo de Santa Pola.  Se podría decir que es el Mediterráneo en s…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Complejo residencial Residencial La Isla III
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 73–101 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Residencial "La Isla III "  es un conjunto urbano compuesto por 44 viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. El complejo dispone de un gran jardín comunitario y piscina comunitaria. El conjunto residencial se encuentra cerca de todo tipo de servicios y a unos 500 metros de la playa de Los Loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 80.0
312,637 – 317,600
Apartamentos 3 habitaciones
81.0 – 101.0
327,987 – 372,187
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Mostrar todo Complejo residencial Vitania Home
Complejo residencial Vitania Home
Calpe, Španjolska
de
$345,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Descubre un nuevo proyecto exclusivo que repensa el concepto de lujo viviendo en la Costa Blanca. Situado en el corazón de Calpe, este innovador complejo ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, sostenibilidad y confort, creado para aquellos que buscan un estilo de vida excepcional.…
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Complejo residencial Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Španjolska
de
$250,597
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 55–179 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El complejo residencial Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado — entre el Parque Natural de La Mata y la Laguna Rosa de Torrevieja. Laguna Rosa estará compuesta por 240 viviendas de diversa tipología como apartamentos, bungalows, dúplex y chalets independientes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
300,058
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 137.0
318,523 – 365,840
Apartamentos 3 habitaciones
129.0 – 179.0
406,232 – 437,392
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
Complejo residencial Polop Hills Nature
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Complejo residencial Polop Hills Nature
Polop, Španjolska
de
$514,668
Año de construcción 2025
Área 124–158 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial cerrado. Rodeado de pinos y protegido por el monte Ponoich, el complejo residencial Polop Hills ofrece la combinación perfecta de seguridad, comodidad y cercanía a la naturaleza. El complejo cuenta con seguridad 24 horas, una gran piscina pública para adultos y niños, zo…
Agencia
EspanaTour
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Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
Edificio de apartamentos Iconic
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Edificio de apartamentos Iconic
Santa Pola, Španjolska
de
$353,679
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
La Costa Blanca ... El lugar escondido en El Levante Español que puede ser increíblemente asequible. Apartamentos con vistas frontales al mar Mediterráneo y playas de arena dorada. Casas construidas con alto nivel en un encantador complejo residencial en Gran Alcant. Desde su propia…
Agencia
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Edificio de apartamentos Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Španjolska
de
$300,959
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 67–89 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El edificio consta de 12 apartamentos. Piscina comunitaria en la azotea del edificio
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0 – 77.0
229,660 – 356,607
Apartamentos 3 habitaciones
78.0 – 89.0
321,985 – 448,933
Agencia
EspanaTour
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Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
Barrio residencial Euromarina Apartments
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Barrio residencial Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$321,327
Opciones de acabado Con acabado
Área 83–116 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Para aquellos que buscan privacidad o un enclave de tranquilidad, los lujosos Euromarina Apartments — opción ideal. Con una ubicación privilegiada en la costa más deslumbrante de España, estas propiedades ofrecen no solo un hogar, sino una invitación a vivir la vida al máximo. Costa Cálida …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 90.0
355,453 – 370,456
Apartamentos 3 habitaciones
116.0
488,171
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Complejo residencial POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Španjolska
de
$484,947
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 72–106 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo en Punta Prima, Alicante, junto al mar, con casas con 2 o 3 dormitorios, 2 baños y grandes terrazas. Las zonas comunes tendrán piscinas, parque infantil y amplios jardines. Con vistas al mar, en primera línea o a pocos metros de la playa. Videovigilancia en entradas y lugares …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
518,177
Apartamentos 3 habitaciones
106.0
662,436
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Complejo residencial Innova Sun
Callosa de Segura, Španjolska
de
$270,553
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 76–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
300,058
Casa
87.0
403,809
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complejo residencial AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
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Rojales, Španjolska
de
$406,622
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 94–137 m²
3 objetos inmobiliarios 3
AREAbeach IV ofrece 30 casas excepcionales, cada una con terrenos privados, cocinas al aire libre y piscinas. Cada detalle está cuidadosamente seleccionado para garantizar un acabado de alta calidad y una urbanización que cuida al máximo cada aspecto de tu bienestar
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
Complejo residencial Isea Views
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Complejo residencial Isea Views
Calpe, Španjolska
de
$857,253
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Área 74–109 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Isea Views son dos torres de 18 pisos en un complejo residencial de lujo. El complejo dispone de piscina exterior con carril de natación, pádel, petanca, ping-pong, putting green, mirador de las salinas y zona de juegos infantil. También en una de las torres hay un piso donde se encuentra un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
74.0 – 109.0
1,03M – 1,90M
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
Complejo residencial Nwcia Village
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Complejo residencial Nwcia Village
La Nucía, Španjolska
de
$484,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Un moderno pueblo de diseño y construcción donde se puede disfrutar del clima, el sol durante todo el año, impresionantes vistas de las bahías de Benidorm y Albir y liderar un estilo de vida saludable. Está cerca de todos los servicios y el centro deportivo de La Nusia. El tamaño de las casa…
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Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
Barrio residencial Euromarina Villas
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Barrio residencial Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
de
$435,468
Opciones de acabado Con acabado
Área 131–205 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Euromarina presenta su selecta colección de villas de lujo en la Costa Blanca y Costa Cálida, joyas arquitectónicas ubicadas en los rincones más idílicos del litoral mediterráneo. Imagínate despertarte con el sonido de las olas, tomar el sol más de 300 días al año y tener la libertad de ele…
Agencia
EspanaTour
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Edificio de apartamentos Navale Residencial
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Edificio de apartamentos Navale Residencial
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$269,826
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 96 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Navale Residencial es un oasis de tranquilidad frente al espectacular Parque Natural de Las Dunas y el mar. Este moderno complejo residencial de 10 plantas ofrece 18 apartamentos más 2 áticos con zonas comunes y vistas directas al mar desde las plantas superiores. Los espacios públicos están…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
96.0
298,904 – 622,043
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Complejo residencial Allonbay Urban
Villajoyosa, Španjolska
de
$292,421
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 58–127 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Descubre Villajoyosa en nuestro nuevo complejo residencial situado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de la playa central. Aquí encontrará apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, que ofrecen vistas al mar y comodidad central.El complejo cuenta con nuevos apartamentos, duplexes y áticos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.0
287,363
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
482,978
Apartamentos 3 habitaciones
90.0 – 127.0
657,820 – 917,139
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Complejo residencial Thiar Village
Orihuela, Španjolska
de
$311,136
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 72–121 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo está ubicado en Orihuela Costa; Esta es una pintoresca zona turística, parte de la Costa Blanca española. Aquí podrá disfrutar del paisaje mediterráneo original: valles, pinares y robledales de montaña, prados, ricos en aromas de diversas plantas aromáticas. Los lagos salados de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
346,105
Apartamentos 3 habitaciones
82.0 – 84.0
340,450 – 380,843
Casa
121.0
663,590
Agencia
EspanaTour
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Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Mostrar todo Edificio de apartamentos KASIA V
Edificio de apartamentos KASIA V
Torrevieja, Španjolska
de
$389,523
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
En Torrevieja, la perla de la Costa Blanca, se crea un nuevo icono inmobiliario: Kasia V, el último proyecto residencial. Este complejo residencial de cinco pisos y 34 unidades redefine el concepto de lujo y confort en el centro de la ciudad. Kasia V está majestuosamente ubicada en el coraz…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
379,689
Agencia
EspanaTour
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Complejo residencial Halar
Complejo residencial Halar
Complejo residencial Halar
Complejo residencial Halar
Complejo residencial Halar
Complejo residencial Halar
Complejo residencial Halar
Alicante, Španjolska
de
$338,345
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 73–114 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Halar consta de 47 apartamentos modernos diseñados con sostenibilidad y diseño único en mente. Los apartamentos se venden con espacio de estacionamiento incluido y almacenamiento.En el territorio del complejo hay una piscina, jardines bien cuidados y un parque infantil. Otras comodidades inc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
73.0
360,647
Apartamentos 3 habitaciones
102.0
477,208
Apartamentos 4 habitaciones
114.0
531,449
Agencia
EspanaTour
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